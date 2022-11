Proč reagovat na pracovní inzerát, i když nesplňujete všechny podmínky

Zdánlivě o žádný problém nejde. Kliknete na webovou stránku s pracovní inzercí, najdete si profesi, o kterou máte zájem, rozkliknete, pročtete si náplň práce, požadavky zaměstnavatele, nabídku platu a benefitů a rozhodnete se, zda zareagujete a pošlete životopis, nebo jdete dál.

Jenomže ouha! Profese sedí, místo práce taky, benefity nejsou k zahození. Ale personalista v inzerátu trvá na tom, že vaše znalosti angličtiny musí být minimálně na úrovni B2 a vaši práci s excelem si vyzkoušejí přímo na místě.

A to už se člověk začne vrtět, ošívat, drbat na hlavě, protože anglicky jakžtakž rozumí, i jednoduchý dopis svede, ale bude to stačit? S excelem doposud prováděl jen běžné aritmetické operace, ale s grafy nikdy nepracoval. Budou je na pohovoru chtít?

„Pokud již máte nějaké zkušenosti na dané pozici a firma se vám zamlouvá, doporučuji zkusit reagovat a poslat jim svůj životopis. V nejhorším případě vás na pohovor nepozvou. Doporučuji shrnout své dosavadní zkušenosti v motivačním dopise. Personalista tak o vás získá jasnější představu,“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia. cz.

I personalisté jsou jenom lidé a jako v každé profesi jsou lepší a horší pracovníci. Často se stává, že tvůrce inzerátu nezná náplň práce daného člověka důkladně, protože není specialistou v oboru.

„Bohužel častá praxe personalistů je, že hledají ‚jednorožce‘, místo toho, aby si s manažerem, který do svého týmu potřebuje kolegu, dobře nastavili, co je opravdu nutností a co je už jen výhodou. Takže pokud člověk narazí na inzerát, kde je dvacet požadavků, ale splňuje jen půlku, může klidně reagovat. Není se čeho bát. Ono totiž těch jednorožců ve volné přírodě moc nepobíhá,“ zdůrazňuje Jitka Součková, marketingová manažerka personální agentury Grafton Recruitment.

Vodítkem může být i to, že podmínky, na kterých podnik trvá, popíše s vyšší naléhavostí. Například když je nutností „technické vzdělání s maturitou“ a „schopnost aktivního řízení automobilu“, neřidič s maturitou na obchodní akademii mít velké šance nebude. Na druhou stranu, pokud jsou tyto dovednosti pouze „výhodou“, nic nebrání tomu, abyste se přihlásili.

„Nikdy nevíte, jaká bude na pohovoru panovat atmosféra. Přestože vám bude chybět jeden z požadavků, můžete ho nahradit jinou předností. Do týmu se můžete perfektně hodit například svou osobností, takže firmě nebude vadit, že se zbytek doučíte během zaškolení,“ míní Jan Klusoň z pracovní platformy Welcome to the Jungle.

Nelekejte se dopředu ani výkřiků typu „hledáme ostřílenou účetní“ nebo „chceme produkťáka, který má v malíku prezentační dovednosti“. V překladu to znamená – potřebujeme zkušeného člověka, který své práci rozumí.

Tykání na potkání

Pro dříve narozené, kterým už několik desetiletí tykají pouze nejbližší lidé a kamarádi, je to trochu překvapivé. Množí se inzeráty, kde uchazečům rovnou tykají: „Budeš koordinovat veškeré marketingové aktivity…“ nebo „Nedělá ti problém domluvit se v angličtině jak písemně, tak přes video cally?“

Specialisté na tento typ inzerce jsou startupy, ale bývají vidět i na běžných inzertních portálech. Projevují se tak firmy, kde dělají tak trochu jinou personální politiku. Neznamená to však, že zájemce 45+ nemá na místo šanci. „Nemusí to být tak, že firma hledá pouze mladé lidi. Často to souvisí spíše s neformální firemní kulturou, kde je běžné tykání i mezi generálním ředitelem a recepční,“ potvrzuje Novák.

Na druhou stranu vám takto psaný inzerát poodhalí mnohé z firemní „často trochu rozjuchané“ kultury. Třeba jak probíhají polední pauzy: „Chodíme společně na obědy, máme rádi asijskou a italskou kuchyni.“ Nebo leccos o prostředí: „kafe, čaje, limonády a sušenky na pracovišti (plus cokoliv, co zrovna donese klient)“ či „každý čtvrtek můžeš nastartovat svůj den jógou na střeše“.

Takže už dopředu tušíte, že se vám na pohovoru personalista představí: Já jsem Honza! „Inzeráty se snaží připravit příjemnou atmosféru pro budoucí komunikaci. Zároveň také vypovídají o samotné firmě. Často je takové prostředí uvolněnější a přátelštější,“ vysvětluje Jan Klusoň.

Kolik budete vydělávat?

O firemní kultuře ale leccos prozradí i klasicky psané inzeráty. Jsou požadavky na znalosti a dovednosti dvakrát tak dlouhé než nabídka, co za to? Napsal personalista o firmě dvě suché věty, nebo rozepsal, jak si stojí na trhu či jaký je její nejlepší výrobek? A víte, jaká vás čeká výplata, pokud si plácnete?

„To, že firmy neinzerují mzdu, je velký nešvar. Nechtějí, aby uchazeč dopředu věděl, kolik je společnost ochotna platit, a aby si hned neřekl o horní hranici,“ poznamenává Součková.

Některé firmy jsou tak tajuplné, že kolikrát ani nemáte tušení, komu vlastně své CV a motivační dopis posíláte. V inzerátu je nastrčený jen formulář. „Rozhodnutí, zda uvést své jméno a kontakt, je na personalistovi, který inzerát zadává. Často kontakt nezveřejní proto, že nechce být oslovován dalšími firmami, které by nabízely své služby. U velkých pracovních portálů jsou společnosti prověřované. Jakmile by se vyskytl problém, inzeráty budou staženy a firmě zakázána další inzerce pracovních pozic. Je to tedy bezpečné,“ říká Michal Novák. cz. Součástí odpovědi na inzerát je vždy i zaškrtnutí GDPR.

Trendy v pracovních inzercích

A jaký trend či nešvar je teď v pracovní inzerci rozšířený? „Nešvarů se bohužel objevuje více. Inzeráty jsou často napsané tak, že se v nich uchazeč ani nevyzná. Takové nabídky se snaží odlišit namísto toho, aby byly jasné, srozumitelné a efektivní,“ říká Jitka Součková.

Inzeráty podle ní taky často zahrnují příliš mnoho požadavků, ale málo informací o tom, co uchazečům firma nabízí. „A to už ani nemluvím o tom, že podniky stále nechápou, že uchazeč je jako zákazník, že je nutné s ním komunikovat, a to i za předpokladu, že o něj nemají zájem. Základní slušností by tedy mělo být odpovědět na každou reakci uchazeče jinak než automatickým e-mailem,“ dodává.

Pracovní inzeráty jsou většinou každý jiný. Neměla by chybět sekce O nás, aby se uchazeč dozvěděl více o dané společnosti – o jaký tým a firemní kulturu se jedná, jaké technologie využívají nebo jak přistupují k práci,“ míní Jan Klusoň. „V poslední době jsou často k vidění inzeráty, kde je již v názvu pozice zmíněno, že lze pracovat z domova. Mezi kandidáty je tento benefit velmi oblíbený a pomáhá zvyšovat viditelnost pracovní nabídky,“ uzavírá Michal Novák.