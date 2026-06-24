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Flexibilita místo přesčasů. Češi mění pohled na práci i kariéru

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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Rodičovství, práce, vlastní rozvoj i čas pro sebe. Pro mnoho lidí nejde o luxus, ale o každodenní skládanku, která bez flexibility nefunguje. Zájem o kratší úvazky a volnější formy spolupráce proto roste a firmy zjišťují, že staré představy o práci už nestačí.

Způsob, jakým lidé přemýšlejí o práci, se v posledních letech výrazně změnil. Vedle finančního ohodnocení dnes hraje stále větší roli možnost organizovat si čas podle svých potřeb, pracovat smysluplně a neztratit rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.

Jana se po narození syna rozhodla hledat flexibilnější práci. Z původní HR pozice na plný úvazek se postupně přeorientovala na práci mzdové účetní a nastoupila do společnosti, kde není problém sladit zaměstnání s rodičovstvím. V době, kdy bylo jejímu synovi přibližně rok a půl, začala pracovat na dálku na poloviční úvazek, díky kterému má možnost přizpůsobit pracovní režim potřebám rodiny.

„Práce je pro mě důležitá i z hlediska vlastní identity mimo mateřství. Díky flexibilitě zaměstnavatele se mi daří skloubit péči o syna i profesní rozvoj,“ popisuje žena, která se účastnila projektu Mámy to chtěj taky od úspěšné platformy MUMDOO, jež propojuje firmy s rodiči na mateřské či rodičovské dovolené.

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Chceme pracovat, ale kdo nám pohlídá?

Právě možnost organizovat si pracovní dobu podle svých potřeb je podle odborníků jedním z hlavních důvodů, proč roste zájem o flexibilní formy práce i podnikání.

Podle dat Českého statistického úřadu na konci loňského roku pracovalo na částečný úvazek už 14,4 procenta pracujících žen, tedy přibližně 340 tisíc. Oproti roku 2023 jde o výrazný nárůst o více než 30 tisíc.

„Flexibilita v práci není výdobytek ani benefit, je to nutnost, bez které se mnozí neobejdou. Pro rodiče malých dětí je možnost využít nějakou formu flexibility naprosto zásadní, 97 procent z nich si ji přeje,“ říkají zakladatelky MUMDOO Lucie Bášová a Kristýna Cejnarová.

Podle jejich průzkumů by si například 93 procent rodičů dětí do čtyř let přálo pracovat, reálně se to však daří jen přibližně polovině z nich. Významnou překážkou bývá nedostatečná kapacita školek, dětských skupin nebo chybějící možnost pravidelného hlídání.

Vedle rodičů využívají flexibilní model práce také další skupiny: „Vyhledává jej i generace Z, která chce více prostoru pro vlastní rozvoj, cestování nebo studium, i starší pracovníci, kteří by rádi zůstali aktivní, ale už nemohou pracovat na plný plyn, a rovněž zkušenější specialisté, jež preferují větší samostatnost nebo práci na více projektech současně,“ vyjmenovává Tereza Kocková, sales directorka z personální agentury mBlue.

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Denně do večera? Ani náhodou!

Proměnu pracovního trhu potvrzují i zaměstnavatelé. Zatímco dříve lidé řešili především výši mzdy nebo prestiž firmy, dnes je pro mnoho z nich stejně důležité i to, jak bude práce zapadat do jejich běžného života.

„Lidé už dnes nehledají jen zaměstnání. Chtějí příjemné pracovní prostředí a flexibilitu,“ říká Romana Hartlová, HR ředitelka České podnikatelské pojišťovny (ČPP). Podle ní si lidé po pandemii začali mnohem více uvědomovat hodnotu volného času, rodiny nebo duševního zdraví a kariérní růst už pro ně není jedinou prioritou.

Na podobný posun upozorňuje také Tereza Kocková. Kandidáti podle ní dnes při výběru zaměstnání více řeší celkové nastavení práce, tedy nejen samu pozici nebo plat, ale také firemní kulturu, důvěru, samostatnost a možnost dlouhodobě fungovat bez vyhoření. „Hodně uchazečů dnes otevřeně říká, že nechtějí být v práci každý den do večera, i kdyby to znamenalo vyšší příjem,“ dodává Kocková.

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V praxi se proto stále více prosazují modely spolupráce, které kombinují podnikatelskou svobodu se stabilním zázemím silné společnosti. „Možnost, kterou nabízíme, funguje na principu samostatného flexibilního podnikání s naší podporou. Díky tomu si každý rozhodne, kolik času práci věnuje, a nastaví tak rovnováhu mezi pracovním a osobním životem,“ říká třeba Romana Hartlová z ČPP. Pojišťovna nabízí nejen systém školení a adaptačních procesů, ale také finanční podporu na prvních 15 měsíců. Aktuálně spolupracuje s 250 partnery a jejich počet každý rok roste.

V Česku dnes podniká na IČO více než 1,17 milionu aktivních OSVČ, asi 41 procent z nich vykonává podnikání jako vedlejší činnost k zaměstnání nebo rodičovské dovolené. Díky flexibilním formám spolupráce mají větší svobodu v organizaci pracovního i osobního života.

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