Pohled zaměstnavatelů na flexibilní formy práce se v čase mění, ale spíše postupně a nerovnoměrně napříč formami flexibility, ukazuje studie IDEA Cerge-Ei (2025). Pandemie covidu byla významným akcelerátorem zejména u home office a pružné pracovní doby. Naopak u zkrácených úvazků, které jsou klíčové například pro rodiče malých dětí, zůstává Česká republika stále výrazně pozadu za západní Evropou.

„Podíl částečných úvazků v Česku zůstává dlouhodobě hluboko pod průměrem EU, a to zejména ve věkových skupinách nad 35 let, kde by částečný úvazek mohl pomoci sladit péči o děti či seniory s prací,“ komentuje výsledky studie Lucie Bášová, spoluzakladatelka platformy MUMDOO, jejímž cílem je změnit k lepšímu situaci a možnosti pracovního zapojení rodičů malých dětí.

Flexibilita se u nás bohužel často omezuje jen na režim „kdy a odkud“, méně už na „kolik hodin“. „Český pracovní trh má proto na tomto poli stále značné rezervy, ať už jde o rozšíření nabídky kratších úvazků, sdílených pracovních míst nebo i systémovou podporu jejich dostupnosti ve veřejném sektoru, například ve zdravotnictví či školství, kde by to mohlo jít regulatorně nejsnáze,“ vysvětluje Bášová.

Situace se lepší

Zaměstnancům ale hraje do karet současná situace na pracovním trhu. Zaměstnavatelé si totiž stále více uvědomují, že flexibilita není jen benefitem, který, ať rodičům malých dětí, zaměstnancům 50+ či studentům, umožní lépe sladit pracovní a soukromý život, ale je především strategickým nástrojem pro udržení a přilákání talentů, snížení fluktuace a posílení loajality. „Budoucnost práce bude flexibilní. Otázka zní jen, jak rychle se na to český trh adaptuje,“ shrnuje situaci Bášová.

Jinými slovy, pokud firmy budou nabízet flexibilní pracovní příležitosti, najednou si sáhnou na daleko větší množství potenciálních, a hlavně kvalitních zaměstnanců, o které je na současném pracovním trhu nouze.

„Nemluvě o potenciálním pozitivním dopadu pro stát jak z pohledu makroekonomického, tak i společenského,“ upozorňuje Bášová a doplňuje: „Z výpočtů, které na základě našich dat sestavila Klára Kalíšková z Cerge-Ei / FIS VŠE vyplývá, že by se příjmy do státního rozpočtu zvýšily o 10 miliard korun ročně, pokud by se rodiče malých dětí povedlo pracovně zapojit způsobem, jakým si přejí.“ Navíc, jak už bylo zmíněno, rodiče malých dětí nejsou jedinou skupinou, pro kterou je flexibilita a možnost pracovat na méně hodin klíčovým faktorem.

Zásadní rozdíl je vidět mezi Prahou se Středočeským krajem a zbývajícími regiony. „Naše data říkají, že v Praze je možnost pracovat na home office či flexibilní pracovní doba nástroj, který je dostupný pro tři čtvrtiny pracujících rodičů. Mimo Prahu je situace ale zásadně jiná a zaměstnanci, kteří potřebují či touží po flexibilitě, čelí často systémovým překážkám,“ říká Bášová.

Platí také, že možnost využívat flexibilitu v podobě částečných úvazků či home office silně souvisí s oborovou strukturou a typem práce. Podle studie IDEA Cerge-Ei je to částečně dáno i nedostatečně rozvinutým sektorem služeb a vysokým podílem průmyslové výroby se směnnými provozy, kde je flexibilita hůře realizovatelná. To ostatně potvrzují také zaměstnavatelé, které jsme oslovili.

V IT jsou možnosti nejširší

Zřejmě největší flexibilitu nabízí zaměstnavatelé z oblasti IT. Podle studie IDEA Cerge-Ei (2025) je to dokonce jediné odvětví u nás, kde podíl částečných úvazků převyšuje průměr EU.

Například firma Lexocon Labs, která vyvíjí moderní AI asistentky, umožňuje takřka jakýkoliv režim podle preferencí zaměstnance. „Je to pro nás jasná konkurenční výhoda. Nejde přitom jen o to reagovat na trh, ale přilákat ambiciózní jedince, kteří si sami řídí svůj čas a přinášejí to nejlepší, když jsou ve svém rytmu,“ vysvětluje Daniil Shakhovskiy, spoluzakladatel Lexocon Labs.

Svým lidem proto umožňují nejen hybridní režim v podobě tří dnů práce z domova a dvou dnů v kanceláři pro živé brainstromy, ale také full remote, kdy člověk pracuje odkudkoliv – z domova, z kavárny nebo z cest. Mají ale core hours od 11 do 15 hodin, kdy musí být na příjmu všichni. Mimo tyto hodiny si už pak svoji práci každý řídí sám.

Nabízí i zkrácené pracovní úvazky, ty jsou ale využívané jen minimálně. „Jsme mladý tým, průměrný věk se u nás pohybuje mezi 27 až 30 lety. Zatím tak mezi námi není větší počet čerstvých rodičů,“ upřesňuje Shakhovskiy.

Flexibilitu nabízí i banky a pojišťovny

Hodně volnosti, co se týče organizace práce, nabízí také třeba Air Bank. „Máme vysoké tempo práce. A flexibilitou dáváme lidem možnost dobře balancovat mezi prací a osobním životem,“ konstatuje Veronika Horáková, ředitelka divize Péče o zaměstnance v Air Bank.

Zaměstnancům proto nabízí tzv. Flexi režim. Každý, kdo pracuje na pozici s možností Flexi režimu, se může domluvit se svým šéfem, kdy a odkud bude pracovat, pokud tím neblokuje ostatní kolegy a výsledky týmu. „Flexibilita ale v žádném případě neznamená chaos – máme jasně daná pravidla ohledně sdílení kalendářů, organizace schůzek nebo transparentnosti – budujeme u lidí odpovědnost za výsledky své práce,“ zdůrazňuje Horáková.

Tento režim ale pochopitelně není možný na pozicích, kde se pracuje na směny, tam kde je podstatou práce denní kontakt s klienty, ať už na pobočce či call centru. „Chtěli jsme ale zachovat podobný přístup ke všem. Tito kolegové proto mají zkrácený pracovní týden, který je ale placený stejně jako plný úvazek,“ popisuje Horáková.

Rovněž ostatní zaměstnanci, kteří z nějakého důvodu potřebují nebo chtějí, tu ale mají možnost pracovat na zkrácený úvazek. Výjimkou tu nebudou. Zhruba pět procent z celkového počtu zaměstnanců Air Bank má 0,75 úvazek (6 hodin denně), dalších pět procent pracuje na poloviční úvazek. I díky tomu se například po skončení rodičovské dovolené vrací zhruba 48 procent maminek zpět na své původní pracovní místo.

Na všech pozicích, jejichž pracovní náplň to dovoluje, nabízí flexibilní pracovní dobu, možnost práce z domova i možnost zkráceného úvazku rovněž společnost Home Credit. Minimálně jednu z možností zde ale mají všechny pracovní pozice. Složitější je to pochopitelně například u směnných provozů a při zajištění provozu poboček. „Například pracovníci call center tak z principu nemohou mít třeba flexibilní začátek a konec pracovní doby. To ale není překážkou pro možnost volat s klienty i z domova,“ přibližuje Kateřina Dobešová, tisková mluvčí Home Creditu, jak to u nich ve firmě chodí.

Hodně si zakládají i na nabídce zkrácených úvazků, které jsou doménou rodičů malých dětí a studentů před plným vstupem do pracovního života. „To vnímáme jako naši výhodu na pracovním trhu. U pohovorů pořád totiž od uchazečů slyšíme, že je firmy moc často neposkytují,“ říká Dobešová.

Obdobně flexibilita funguje také třeba v pojišťovně MetLife, a to jak u nás, tak na Slovensku. „U většiny pozic funguje hybridní model práce – dva dny v kanceláři a tři na home office. Nabízíme i pružnou pracovní dobu a zkrácené úvazky,“ uvedla Ivana Fedáková, Talent Acquisition and Mobility Specialist MetLife SR. Její kolegyně Alžběta Vlasáková z MetLife ČR doplňuje, že většinou lidé pracují na poloviční a vyšší úvazek. Tam, kde to provoz dovolí, pak umožní i menší úvazek než poloviční.

V cestovním ruchu záleží na pozici

Ani v dalších oborech dnes není flexibilita ničím výjimečným. „Naší ambicí je vytvářet prostředí, které umožňuje pracovat naplno i lidem s jinými potřebami – ať už jsou to rodiče malých dětí, pečující osoby nebo studenti,“ říká Barbora Špitálská, HR ředitelka cestovní agentury Invia a vysvětluje: „Pracovní prostředí je proto u nás postavené na důvěře, samostatnosti a výsledcích – ne na tom, kolik hodin zaměstnanci tráví v kanceláři.“

V kancelářských rolích tak v Invii funguje hybridní režim, tedy kombinace práce z domova a z kanceláře podle dohody s nadřízeným. Zaměstnanci si tu často sami volí, kdy a kde budou pracovat, pokud je to v souladu s potřebami týmu. „Na některých pozicích ale může být někdy překážkou povaha práce,“ přiznává Špitálská. „Například v prodejních týmech a zákaznickém servisu je nutné zajistit potřebnou provozní kontinuitu, i tam se ale snažíme najít kompromis.“

Řešením jsou mj. zkrácené pracovní úvazky. Nejčastěji využívaný je šestihodinový. Pracují tu ale i zaměstnanci na poloviční úvazek, někteří pak mají individuálně domluvený rozsah. „Vždy se snažíme nastavit podmínky, které budou dávat smysl oběma stranám,“ dodává Špitálská.

Jde to i ve státním sektoru

Možnost zkráceného úvazku, klouzavou pracovní dobu i částečný home office dnes nabízí i některé organizace z veřejného sektoru. Všechny uvedené možnosti mohou využít třeba zaměstnanci Hygienické stanice hl. M. Prahy. „Home office je možný osmkrát měsíčně a zaměstnanec musí vykázat, na čem z domova pracoval. V rámci volitelné části na pracovišti pak musí být fyzicky přítomni všichni od 8:30 do 13:30 hodin, zbytek pracovní doby pak připadá na čas kdykoliv mezi 6:30 a 18:30 hodin,“ popisuje Petra Batók, tisková mluvčí Hygienické stanice hl. m. Prahy.

Na pracovní nabídky Pražské hygienické stanice se nemusí bát reagovat ani ti, kteří chtějí pracovat na zkrácený úvazek. To platí i tehdy, když tato možnost není u volné pozice výslovně uvedena. Zájemcům se snaží vyjít vstříc. „Zaměstnáváme zhruba dvě stě lidí, a v současné době čtyřicet šest z nich pracuje na zkrácený úvazek. Nejčastěji jde o 0,75 úvazek, tedy 30 hodin týdně,“ říká Batók. Nejčastěji zde tuto možnost využívají rodiče malých dětí nebo lidé v předdůchodovém a důchodovém věku. I díky tomu se po rodičovské vrací zpět většina maminek, některé dokonce dříve, než by musely. „Ty, které už se nevracejí, k tomu nejčastěji vede dojíždění nebo jiná nabídka práce právě v blízkosti bydliště,“ dodává Batók.

Kde je to složitější

Pro CBRE, globálního lídra v poskytování služeb v oblasti komerčních nemovitostí a investic, představují flexibilní formy práce kombinaci přínosu a nutnosti. „Na současném pracovním trhu je flexibilita klíčová pro získání a udržení kvalitních zaměstnanců. Nicméně, vidíme v tom i pozitivní dopady pro nás jako zaměstnavatele,“ říká Juraj Vrabko, personální ředitel CBRE pro střední a východní Evropu. „Získáme tak spokojenější a produktivnější zaměstnance, hlavně si ale rozšíříme talent pool, protože flexibilní formy práce nám umožňují oslovit širší okruh uchazečů, včetně těch, kteří by za standardních podmínek nemohli pracovat na plný úvazek.“

Svým lidem tak v CBRE umožňují nejen zkrácené úvazky (má je 20 procent zaměstnanců firmy), ale i home office a flexibilní pracovní dobu. Začátek pracovní doby si mohou zaměstnanci této firmy nastavit v rozmezí mezi 7 až 10 hodinou, konec mezi 15.30 a 19 hodinou. Povinná je přítomnost na pracovišti od desíti hodin do půl čtvrté.

Vzhledem k zaměření firmy se ale nabídka flexibilních forem práce se liší v závislosti na charakteru pozice. „U některých pozic, jako jsou například recepční nebo servisní technici, je přítomnost na pracovišti nezbytná pro zajištění bezproblémového fungování. Flexibilita v podobě práce z domova nebo částečného úvazku je tak u nich pochopitelně omezena,“ dodává Vrabko.

Obdobný přístup aplikují rovněž v developerské společnosti YIT Stavo. „Flexibilitu aktivně rozvíjíme jako součást zdravého pracovního prostředí. Aktuálně spolupracujeme s Ministerstvem práce a sociálních věcí na projektu zaměřeném na diverzitu a flexibilitu. V jeho rámci analyzujeme interní procesy a připravujeme konkrétní kroky ke zjednodušení pracovních podmínek a lepší přístupnosti pro práci na dálku,“ popisuje Eva Voráčková, People and Culture Manager společnosti YIT Stavo. Poměrně dost pozic v této společnosti ale pochopitelně přílišnou flexibilitu nedovoluje. „Jsou to pozice, kde je nezbytná každodenní přítomnost na pracovišti – například v terénu nebo na stavbě,“ říká Voráčková.

Nejinak je tomu v projekční a stavebně-poradenské kanceláři Obermeyer Helika, kde musí zaměstnanci často řešit věci v rámci daného týmu „teď a tady“. Řešením je i zde pružná pracovní doba a možnost práce na dálku z domova, když to situace dovolí. „A nevyhýbáme se ani zkráceným pracovním úvazkům. Ty nejčastěji využívají maminky, ale i tatínkové, když se vrací zpátky po rodičovské dovolené,“ uzavírá Tereza Čechová, HR specialistka Obermeyer Helika.