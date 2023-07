Kam na dobré kafe? Do práce! Káva má ve firmách pozitivní účinky

Den bez kávy si navíc už mnoho lidí nedovede představit. A její pozice stále sílí. „Oblibu si získala díky chuti, má ale i vliv na společenský život. Dříve se v Česku chodilo na pivo, teď se chodí na kávu,“ říká Robin Blaschke, barista společnosti L’OR Professional.

Relativní novinkou je, že dobrá káva už není jen záležitostí restaurací, často si ji můžeme vychutnat i na pracovišti. V této oblasti došlo v posledních letech doslova ke kávovému boomu.

Stačí jen malý pohled do minulosti. Patříte-li ke starší generaci, možná vzpomínáte, jak jste se kdysi s kolegy v práci skládali na balíček kávy či měli v zásuvce vlastní. Z něho jste si obvykle rovněž do vlastního hrnku připravili „turka“, později možná kávu rozpustnou, nápoj osladili cukrem, případně zalili mlékem – také ze soukromých zásob.

Dnes jsou vlastní káva či kasička v kanceláři vzácným úkazem. „Jsem názoru, že káva, ale i další občerstvení na pracovišti sice nejsou nejdůležitější, ale rozhodně potěší. Podle zpětné vazby je to věc, na kterou si zaměstnanci zvykli a berou ji jako samozřejmost,“ potvrzuje Jaroslava Šindelářová, HR manažerka Geis CZ. Kávu jako z dobré kavárny navíc už firmy nemusí řešit samy. Mají svého kávového partnera, který jim zajistí veškerý servis.

Státní firmy jsou pozadu

Kde se káva pije na litry a kde si o ní mohou nechat jen zdát? „Největší nároky na kávu mívají IT odborníci, zaměstnanci centrál FMCG společností nebo bankovního a finančního sektoru. Ti se často potřebují intenzivně soustředit, káva jim slouží jako stimul a vypijí i víc než tři šálky denně.

Propastný je pak rozdíl mezi soukromými a státními firmami. Zaměstnanci úřadů, nemocnic, škol a dalších veřejných institucí obvykle nemají kávu automaticky a zdarma. Proti tomu v soukromém sektoru je již běžným zaměstnaneckým benefitem,“ nabízí srovnání Lumír Františák, ředitel divize L’OR Professional, s tím, že trendy v tomto ohledu udávají většinou Praha a Brno, kde jsou centra mezinárodních firem, jež si obvykle své zaměstnance nejvíce hýčkají, mimo jiné právě i kvalitní kávou.

Firemní ochutnávky

Podle Lumíra Františáka mají Češi obecně rádi klasické espreso i jeho mléčné varianty a preferují spíše hořkou a intenzivní chuť kávy. Nejčastěji tak volí směs arabiky a robusty nebo 100% arabiku, ovšem tmavě praženou. Aby pracovníci byli s chutí co nejspokojenější, v některých firmách mají možnost o ní rozhodovat.

„Máme 250 zaměstnanců a spotřebu 80 kilogramů kávy měsíčně. Pořídili jsme kávovar s možností volby, z jaké odrůdy kávy se nápoj udělá. Napadlo nás udělat z výběru odrůd akci pro zaměstnance, kteří na degustaci hlasovali o druhu kávy pro další období,“ popisuje Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup.

Stejný přístup volí i Uniqa pojišťovna. „Káva je vždy tématem k diskusi, protože jejích milovníků je mezi našimi lidmi hodně. Ti přibližně jednou ročně sami ochutnají vzorky od různých dodavatelů a hlasují. Káva s nejvíce hlasy se poté kupuje a zaměstnanci si mohou nově pořídit vítězný druh i domů v rámci individuálního nákupu,“ připojuje se Eva Svobodová, mluvčí pojišťovny.

Jinde se sice nekonají ochutnávky, ale spokojenost konzumentů je přesto důležitá. „Kolegové berou kávu jako samozřejmost, a kdyby nebyla v požadované kvalitě, rychle bychom dostali zpětnou vazbu. Od února jsme v nových kancelářích a výběru kávovarů a kávy jsme věnovali velkou péči,“ říká Martina Machová, personální ředitelka Sodexo Benefity.

Investice se vrátí

Rozmach kávové kultury sice vítají hlavně zaměstnanci, ale v důsledku může přinést i další výhody, a to v kolektivu i v obchodních vztazích. Jak vysvětluje barista Robin Blaschke: „Díky látkám, které jsou v ní obsaženy, je káva výborný povzbuzovač a zlepšovač nálady, konzumenti po jejím vypití lépe udržují pozornost a bývají i společenštější. Káva pomáhá se soustředit a dodává i chuť vycházet s ostatními. Je tedy perfektním nástrojem při hledání shody v utváření dohod i pro obecnou pracovní morálku.“

To potvrzuje i Miloslav, který jako servisní technik denně navštíví tři čtyři klienty a nabízí pohled zvenčí i zevnitř: „Do firmy, kterou znám a vím, že v ní mají dobrou kávu, se těším a připouštím, že jsem při jednání o něco ochotnější. Proti tomu naše firma se k dobré kávě ještě nedopracovala. Takže když musím sedět v práci, přivezu si kávu z blízké kavárny. Kancelářské činnosti i proto raději dělám doma, kde mám automatický kávovar.“

Dva tři šálky na hlavu

Jak ukazuje kávový firemní „byznys“, průměrný zaměstnanec vypije dva až tři šálky kávy denně. „Pokud má kancelář zapůjčený kávovar, cena porce se může pohybovat kolem čtyř až šesti korun včetně servisu a dalších služeb, což je asi 200 korun na zaměstnance a měsíc. Konkrétní výsledná cena ale záleží na počtu lidí, typu kávovaru a dalších faktorech. Z pohledu kávového dodavatele je ideální, když má ke kávovaru přístup třicet a více lidí. Pak dokážeme poskytnout službu na kavárenské úrovni,“ vysvětluje Lumír Františák.

Společnosti, které „kávovou“ službu zajišťují, nejen zapůjčí moderní kávovary a obstarají dodávky kávy, ale také proškolí vybraného zaměstnance, aby zvládl běžnou údržbu přístroje, a samy provádějí pravidelný servis. V nabídce může být třeba i ochutnávka kávy, návštěva baristy v podniku nebo pomoc při zařizování firemní kávové zóny.

Názor baristy Jsou mléko a cukr hřích?

„Vyloženě správný způsob pití kávy není stanoven, ale je dobré vědět, že do čerstvě připravené horké kávy nepatří studené mléko. Mohlo by se srazit. Doporučuji ohřáté, alespoň na pokojovou teplotu, lépe ale šlehané. Mléko brzdí vstřebávání kávy do organismu, tedy snižuje akutní účinnost, zároveň ji ale prodlužuje,“ říká Robin Blaschke, barista L’OR Professional

Káva typu espreso, ale i zalévaná káva (lidově turek), by se měly podle jeho názoru vypít co nejrychleji po přípravě, aby se v šálku nespálily pevné částečky kávového prášku, které způsobují následně žaludeční problémy, a to i dlouhodobé. U kávy filtrované tento problém není.

„Pokud do kávy přidáte cukr, není to prohřešek, kvůli cukru ale kofein působí intenzivněji, proto s ním opatrně. Když do kávy dáte cukr i mléko, stává se z ní, s trochou nadsázky, energetický nápoj s dlouhým účinkem,“ říká barista.

Když kávu konzumujete ve velkém množství, myslete na pitný režim. „Dostatek vody pomáhá odbourávat účinky kávy a ta se lépe tráví. Zároveň nepijte kávu na prázdný žaludek,“ uzavírá barista.

Názor lékaře Má káva vliv na krevní tlak?

„O vlivech kávy na lidské zdraví, zejména na krevní tlak, se hodně diskutuje, podle nejnovějších poznatků ale nic není jednoznačné. Ukázalo se, že je to záležitost individuální,“ přibližuje Prof. MUDr. Michal Vrablík, garant projektu Srdce v hlavě.

„Někteří opravdu mohou být citlivější na obsažený kofein a mít po konzumaci kávy vyšší krevní tlak, zvýšený srdeční tep nebo problémy večer usnout, ale obecně studie ukazují, že u zdravých dospělých má káva na hladinu krevního tlaku dopad minimální. Může naopak krátkodobě povzbudit srdeční činnost a zlepšit paměť, soustředění či sportovní výkon,“ pokračuje lékař.

Obezřetnější by měli být podle něj lidé léčící se s více chorobami a užívající více léků. „A pokud vám káva přináší subjektivní obtíže, například zažívací, její konzumaci můžete klidně vynechat. Nemá žádné pro život nezbytné složky,“ dodává Michal Vrablík.