Nad českou kotlinu se nasunula brázda nízkého tlaku vzduchu nebo něco pro laika podobně neuchopitelného, co s sebou jako příruční zavazadla přivedlo těžké mraky, vítr, déšť a podzim. Slunce zamířilo k protinožcům a nám zůstala jen trudomyslnost: do Vánoc daleko, zato v zaměstnání povinností nad hlavu.
Aby člověk takovou dávku nepříjemností přežil, jeho mozek podle expertů najede na pravěký nouzový režim. Protože náš metabolismus v chladu zrychluje, nechá nás pátrat po výživných, kalorických jídlech.
A protože méně světla navíc snižuje hladinu hormonu leptinu, který jinak mozku signalizuje, že už máme dost, hůř si uvědomíme, že jsme sytí. A pocit hladu nás bude soužit delší dobu.
Když na nás padne hlad třeba hodinu před obědem, klidně si můžeme svačinu dát, ale ať to nejsou třeba slané buráky! A pak jí přizpůsobíme velikost oběda.