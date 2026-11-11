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Když v práci přijde hlad. Co a jak připravit do práce, aby měly mozek a svaly energii

Magdalena Nová
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V zimě býváme kvůli chladu a nedostatku světla hladovější, to je prostě fakt. Jak se co nejlépe připravit do kanceláří, kabin kamionů, dílen nebo na lešení, abychom dodali mozku výkon a svalům energii?

Nad českou kotlinu se nasunula brázda nízkého tlaku vzduchu nebo něco pro laika podobně neuchopitelného, co s sebou jako příruční zavazadla přivedlo těžké mraky, vítr, déšť a podzim. Slunce zamířilo k protinožcům a nám zůstala jen trudomyslnost: do Vánoc daleko, zato v zaměstnání povinností nad hlavu.

Aby člověk takovou dávku nepříjemností přežil, jeho mozek podle expertů najede na pravěký nouzový režim. Protože náš metabolismus v chladu zrychluje, nechá nás pátrat po výživných, kalorických jídlech.

A protože méně světla navíc snižuje hladinu hormonu leptinu, který jinak mozku signalizuje, že už máme dost, hůř si uvědomíme, že jsme sytí. A pocit hladu nás bude soužit delší dobu.

Když na nás padne hlad třeba hodinu před obědem, klidně si můžeme svačinu dát, ale ať to nejsou třeba slané buráky! A pak jí přizpůsobíme velikost oběda.

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