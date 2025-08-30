Do oboru se dostal hned po střední škole — tehdy odpověděl na inzerát v novinách a do Planea nastoupil v roce 2015 jako prodavač prodejny v Teplicích. Od té doby si prošel všemi stupni řízení. Vyzkoušel si pozici vedoucího prodejny, regionálního a oblastního manažera.
„Nastoupil jsem jako manažer služeb, zřizoval jsem finanční a nefinanční služby, později jsem měl na starosti call centrum, podporu prodejen a rozvoj dopravy. Od letošního dubna mám jako ředitel retailu zodpovědnost za všechny prodejny v Čechách a na Slovensku,“ popisuje Karel Moravec.
Vnímáte v průběhu času změny ambicí u vašich kolegů? Kolik z nich má dnes chuť zopakovat váš příběh kariérního růstu?
Tohle se opravdu hodně změnilo. Před dvaceti, možná ještě deseti lety byli mladí lidé určitě ambicióznější. Dnes často nastoupí na určitou pozici, a pokud je baví, zůstávají. Pokud ne, práci změní, ale ani do té další nenastupují s ambicí kariérně růst. Procento těch, kteří se chtějí někam dostat, je opravdu malé, odhaduji to na jednotky procent.
Dříve jste viděl větší chuť lidí posouvat se dál?
Rozhodně. Když jsem vedl pobočku, měl jsem pod sebou asi 10–11 lidí a pravidelně dva až tři z nich během roku povýšili z pozice prodejce na zástupce vedoucího prodejny. Dnes je to jen pár jednotlivců. Abych však byl upřímný, ani já jsem nebyl hned od začátku pracovní kariéry tak ctižádostivý. To, co mě motivovalo, byl systém odměn. Chtěl jsem si vydělat peníze. To mě hnalo dopředu, a i díky tomu jsem se každý rok v rámci struktury firmy posouval.
Domníváte se, že dnes už peníze nejsou pro mladé takovou motivací?
Podle mě je to složitější. Peníze jsou stále důležité, ale už nejsou na prvním místě. Mladí lidé dnes často zůstávají déle u rodičů a nemají takovou potřebu se rychle osamostatnit, a tak pro ně nemusí být zcela zásadní, že si vydělají o pár tisíc víc. Já jsem chtěl rychle bydlet sám a k tomu byly třeba peníze, takže pro mě to zásadní bylo.
Jaké vlastnosti by měl člověk mít, aby měl šanci se ve firmě vypracovat
V první řadě ho práce musí bavit. Práce v elektro prodejně je podobná třeba práci číšníka – pokud vás baví práce s lidmi, je to základ úspěchu. Důležité jsou samozřejmě i dobré prodejní výsledky. Když je člověk šikovný a umí prodávat, má další trumf. A pak už chybí „jen“ autorita, schopnost vést lidi, autentičnost a leadership… Jako šéf už brzy poznáte, jestli ten člověk bude schopen vést tým.
Co vás na práci v Planeu baví?
Máme skvělou partu lidí na centrále i v prodejnách, kde dobře funguje týmový duch, navzájem se učíme a inspirujeme se. Líbí se mi samostatnost – když mám nápad, mohu ho realizovat a otestovat si ho. Pokud nefunguje, přemýšlíme a hledáme dál.
Jak vypadá váš pracovní den?
Každý den je jiný, pracuji s lidmi v prodejnách a snažím se propojovat centrálu s prodejní sítí, abychom navzájem znali své potřeby. Mám také spoustu schůzek, mítinků, setkání s partnery, řeším řadu projektů. Všechny projekty jsou prozákaznicky orientované, ať už jde o další rozvoj dopravy, pojištění a ostatních služeb. Chceme mít naše služby dobře nastavené, aby byly kvalitní, a hlavně užitečné pro zákazníka.
Na co nejraději vzpomínáte ze své prodejní praxe?
Nejraději vzpomínám na pozici prodavače. Každý den jsem mohl ovlivnit svůj úspěch a potažmo i výplatu. Vedl jsem si deník zákazníků, znal je jménem, věděl jsem, co kupují. Byla to skvělá škola života. Zažil jsem i velké technologické změny – od CRT televizí po dnešní ploché. Bylo to skvělé období.
Co byste poradil dnešním prodavačům?
Mít pozitivní přístup, chodit do práce s dobrou náladou, nebát se zákazníkovi poradit a nabídnout mu to nejlepší řešení. Najít si vlastní styl a nefungovat automaticky jako přednastavený stroj. Mně třeba hodně pomohlo, že díky poznámkám, které jsem si vedl, jsem své zákazníky opravdu dobře znal. Vím, že dnes je to mnohem složitější, ale stále si myslím, že to má smysl.
Jak často se vaši zákazníci vracejí?
Dříve byla frekvence nákupů vyšší. Lidé chodili i pro žárovky nebo baterky, ale tohle zboží už dneska koupí kdekoliv. Navíc mají doma dvě až tři televize i další spotřebiče, takže je nepotřebují tak často měnit. Odhaduji, že ti stálí zákazníci přijdou dvakrát až třikrát za rok, když něco opravdu potřebují. Naším cílem zůstává jediné, aby když shánějí cokoliv od elektra, přišli v ideálním případě k nám.
Právě na to cílí i nová kampaň vaší prodejní sítě, můžete ji přiblížit konkrétněji?
Kampaň je postavená na jednoduchosti a lidském přístupu. Chceme zákazníkům nabídnout osobní přístup, poradit mu, prostě vyřešit vše od A do Z. Cílíme na širokou populaci, včetně mladé generace, kterou chceme přivést zpět do kamenných obchodů. Podle posledních průzkumů se totiž nákupní chování mladých tímto směrem mění.
Zaznamenal jste nějaké další aktuální trendy v prodeji?
Sezonní trendy jsou jasné – v létě se prodávají klimatizace a ventilátory, v zimě topení a primárně dárky pod stromeček. I když tohle léto bylo velmi specifické, takže třeba prodeje klimatizací se výrazně nevychylovaly od ostatních měsíců. Naší nejpopulárnější kategorií jsou stále velké domácí spotřebiče, hlavně bílá technika. Dále se prodávají stále oblíbené výrobky, jako mobilní telefony, malé domácí spotřebiče nebo notebooky.
Ještě něco dalšího?
Pokud jde o trendy jako takové, tak tady v podstatě se nic zásadního nemění, možná obecně lze říct, že trh se spíš ochlazuje, takže nejen v našem oboru, ale v mnoha jiných nastává boj o každého zákazníka. Český zákazník je navíc velmi náročný a zároveň senzitivní na cenu, což se snažíme uspokojovat kvalitním výběrem a citlivě nastavenou cenou.
Kam byste chtěl posunout prodejní síť v příštích letech?
V prodejní síti vidím značný potenciál růstu, jen v letošním roce dosáhneme v Česku a na Slovensku mety 200 prodejen a stále na mapě naší republiky zůstávají volná místa. Chceme tedy dál expandovat, digitalizovat prodejny a zjednodušit procesy, aby se prodavači mohli ještě více věnovat zákazníkům. Dovolím si tvrdit, že naší opravdu silnou stránkou je vynikající personál, s jehož kvalitami nesmíme mrhat. Naopak jej chceme dál podporovat. To jsou takové hlavní výzvy, a kromě toho pracujeme na novém konceptu prodejen.
Jaké jsou vaše osobní cíle na příštích 12 měsíců?
Chci dotáhnout všechny velké projekty, stabilizovat prodejní tým a být blíž prodejnám. Mým cílem je, aby lidé v kamenných obchodech měli prostor pro sdílení nápadů a připomínek, protože spokojený tým znamená spokojeného zákazníka.
Cíle to nejsou malé. Máte nějaké návyky, které vám pomáhají udržet si energii?
Základem je pohoda doma a čas pro sebe. Mentálně vypnout mi pomáhá fotbal – na hřišti je jedno, jestli jste ředitel nebo prodavač, všichni jsme si rovni.
Daří se vám sladit práci s rodinou a koníčky, třeba s již zmiňovaným fotbalem?
Mám to nastavené tak, že práce by neměla zasahovat do osobního života. Mám vyhrazený čas na koníčky i rodinu. Ráno chodím cvičit, dvakrát týdně mám fotbalový trénink, o víkendu zápas. Víkendy trávíme společně, rodina totiž jezdí na fotbal se mnou. Snažím se držet pevný harmonogram, aby rodina nijak netrpěla.
Stalo se někdy, že rovnováha mezi prací a osobním životem nefungovala?
Občas ano, hlavně v sezonních návalech, kdy je potřeba něco dodělat. Ale že by to dlouhodobě narušovalo rovnováhu, to ne.
Sport a management jsou propojené
Jste aktivní sportovec – jak vnímáte propojení sportu a managementu?
Je to velmi podobné – týmovost, motivace, zpětná vazba, komunikace. Mnoho mých kolegů je sportovně velmi aktivních a v řadách z nich máme například i fotbalové trenéry. Mají výhodu – zkušenosti z obou oblastí se skvěle doplňují.
I Planeo podporuje sport, proč právě fotbal?
Protože jsme sportovně založená firma, hledali jsme cesty, jak motivovat děti, aby se hýbaly a neseděly doma. Fotbal je nejrozšířenějším českým sportem, tedy pro náš účel je ideální. Náš Planeo Cup je postavený na kvalifikačních turnajích, kde se může i malý tým dostat až do finále a zahrát si s těmi nejlepšími ligovými mužstvy a splnit si svůj sen. Budujeme fotbal odspodu, tedy od vesnic, a finálový turnaj je pak pohárovým vrcholem. Nadcházející ročník má už přes 1 100 přihlášených týmů, což je v Evropě unikát.
Sport je unikátní také v tom, že je nejen prevencí dětské obezity, ale i duševních problémů…
Přesně tak, mám trenérské licence a trénoval jsem jak děti, tak dospělé. Právě při trénincích dětí je krásně vidět, jak důležité je pro ně zvládání emocí, které sport přináší. Sport je skvělý a děti naučí, že k životu patří i prohra, nejen výhra.
Dneska spousta dětí žije v jakési ochranné bublině, a když přijde první neúspěch, neumí se s ním vyrovnat. Ve fotbale se učí zvládat zklamání, ale zároveň si uvědomí i to, že příště musí něco udělat jinak. A když se něco nepovede, ať už je to klička, střela nebo celý zápas, nevadí, za minutu, za hodinu nebo za týden přijde nová šance.
Sport je také naučí, že nic není zadarmo a že za každým úspěchem je úsilí. To je podle mě pro dnešní mladou generaci nesmírně důležité.
Jak hodnotíte úroveň mládežnického fotbalu v Česku?
Naším cílem je dostat děti na hřiště, ale problém je v tom, že hlavně malé kluby nemají peníze a z fotbalové mapy mizí právě proto, že nemají dostatečnou hráčskou základnu. A také rodiče už děti tolik ke sportu nevedou.
Navíc příspěvky jsou nízké, dotace složité, trenéři vše dělají zadarmo ve volném čase, často na úkor rodiny nebo práce. Je to takový začarovaný kruh a stát v tom moc nepomáhá. Proto si vážím každého, kdo do fotbalu investuje svůj čas a každé firmy, která mládežnický fotbal a sport obecně podporuje finančně.