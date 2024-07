Do práce raději ekologicky. Nevozit se a radši šlapat, po svých či na kole

ANKETA: Proč jste změnili způsob dojíždění do práce? Před rokem jsem se rozhodla přejít na jízdu na kole, inspirována kolegy a hnána touhou dostat se do formy. V zimě, když je to nutné, využívám carsharing, auto jsem prodala. Pravidelná jízda na kole mi pomohla zlepšit fyzickou kondici a zhubnout, cítím se zdravější a plná energie. Měsíčně ušetřím na benzinu, parkování a servisu vozu. Navíc jsem zjistila, že kolo je ve městě často rychlejší než auto. Cesta do práce a zpět je pro mě příjemným začátkem a koncem dne. A také mám skvělý pocit z toho, že přispívám k ochraně životního prostředí

Jana (30 let), projektová manažerka z Prahy Po zimě jsem vyměnila auto za elektrokoloběžku, kterou jsem si pořídila na doporučení svého kolegy. Elektrokoloběžka je v městském provozu velmi rychlá a flexibilní. Náklady na elektřinu pro její dobíjení jsou minimální ve srovnání s výdaji za benzin. Už se nemusím stresovat zácpami nebo hledáním parkovacího místa a přispívám k redukci emisí a znečištění ovzduší ve městě.

Eva (35 let, ) marketingová specialistka pracující v Ostravě Před dvěma lety jsem začal chodit do práce pěšky. Bydlím asi tři kilometry od školy, kde učím. Chůze mi pomohla snížit hladinu stresu. Po cestě do práce a zpět se cítím uvolněný, navíc je zdarma, nemusím platit za benzin, parkování nebo veřejnou dopravu. Při chůzi mám čas přemýšlet a plánovat den, často mě po cestě napadnou nové možnosti pro výuku. Jsem rád, že nepřispívám k dopravnímu znečištění a hluku. Věřím, že každý malý krok směrem k ekologičtějšímu životnímu stylu má smysl.

Petr (41 let), učitel základní školy v Brně