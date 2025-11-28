Návrat z rodičovské dovolené není jednorázová záležitost, ale proces, který vyžaduje citlivý přístup a dostatek času na přizpůsobení. V případech, kdy se rodiče, především maminky, chtějí do pracovního procesu znovu zapojit již dříve, ještě v průběhu rodičovské dovolené, to pak platí dvojnásob.
Klíčovou roli v obou případech hrají komunikace a ještě víc flexibilita a ochota přistoupit na kratší pracovní dobu. Pro velkou část rodičů malých dětí, zejména maminek, totiž plný úvazek znamená velké komplikace, pro některé dokonce překážku, která jim zcela znemožní pracovat.
„Částečné úvazky jsou opravdu výhodným řešením pro postupný návrat do zaměstnání,“ potvrzuje Andrea Linhartová Palánová, expertka PwC na řízení lidských zdrojů a rovnost odměňování. Upozorňuje, že jejich nabídka u nás ale není stále dostatečná, což je velkou překážkou pro rovné podmínky na trhu práce. A pro přesnější představu o realitě poukazuje na statistiku. Zatímco v ČR pracuje na plný úvazek 92 procent žen, ve vyspělých evropských zemích jsou to jen zhruba dvě třetiny.
Benefit i pro firmy. Nejen v administrativě
Zkrácené úvazky však nejsou benefitem jen pro zaměstnance ale i pro firmy. Pomáhají jim totiž udržet si zkušené kolegy a kolegyně, kteří by jinak odcházeli, a udržovat si s nimi vztah, například na mateřské a rodičovské dovolené.
„Už před lety jsme zrušili píchačky a dali zaměstnancům výraznou volnost v organizaci práce. Zkrácené úvazky na to navazují – umožňují lidem pracovat v rytmu, který jim vyhovuje, a přitom být součástí našeho týmu. Firmě dávají možnost získat na nějaký projekt či aktivitu seniorního člověka se znalostí organizace, což je dost zásadní,“ vysvětluje Veronika Horáková, ředitelka divize Péče o zaměstnance v Air Bank.
Aktuálně tak v Air Bank pracuje na zkrácený úvazek zhruba 130 zaměstnanců, to je přibližně každý devátý. Převažují ženy – 88 oproti 33 mužům. „Návratnost maminek po rodičovské dovolené je u nás v průměru 52 procent. Po návratu jim samozřejmě revidujeme mzdu, abychom drželi interní spravedlnost v odměňování,“ doplňuje Horáková.
Podobně ke zkráceným úvazkům přistupují rovněž v další bance. „Aktuálně u nás pracuje 11 procent zaměstnankyň a zaměstnanců, kteří mají jiný než plný úvazek. Tři čtvrtiny z nich jsou ženy,“ říká Tereza Kaiseršotová, tisková mluvčí Raiffeisenbank.
Výhody zkrácených úvazků vidí ve větší zaměstnanecké spokojenosti, rezervě budoucích kapacit, protože úvazky se časem často navyšují, i ve větší šanci zaměstnat experty. „Z druhé strany pro manažery může být náročnější řízení většího počtu lidí v týmu. Zároveň je větší počet lidí zaměstnaných na částečné úvazky nákladnější z hlediska pracovního vybavení,“ poukazuje na další aspekty Kaiseršotová.
Příklad z praxe
Eva Holcová, vedoucí týmu Schvalovací strategie v Air Bank
Do práce jsem se z rodičovské dovolené vracela dvakrát. Poprvé v roce 2018, když byl dceři rok a půl, podruhé v roce 2021, když byly druhému dítku dva roky.
Návrat byl postupný, protože první dcera byla velmi malá, když jsem nastupovala zpět do práce. Ze začátku jsem proto pracovala jen 10 hodin týdně, ale postupně se můj úvazek navyšoval. V současné době pracuji na tříčtvrteční úvazek.
Samozřejmě jsem měla z návratu od tak malých dětí obavy, je to přeci jen velká změna. Moje dcera je ale hodně kontaktní a společenský tvor, takže jsem věřila, že to zvládne. Jsem ale přesvědčená, že tomu napomohla i dobrá příprava. S dcerou jsem předem chodila na adaptaci do dětské skupinky, což přineslo ovoce.
Hodně mi pomohla i podpora mých manažerů. Nikdo se na mě například nedíval skrz prsty, když jsem domů odcházela již po obědě. Jako zásadní vidím i nutnost nastavit si s týmem a nadřízeným svá očekávání. To jsme udělali, a proto nám to dobře funguje.
Rodičům, především asi maminkám, které o podobném kroku rovněž uvažují, bych doporučila vše si dobře promyslet. Zvážit všechny možnosti, nastavit si reálná očekávání, co jsme schopné a ochotné práci věnovat. Aby člověk později nebyl zaskočený.
V obchodem pracují hlavně ženy
Zásadní otázkou jsou pak zkrácené pracovní úvazky v retailu. „V našem segmentu totiž pracují převážně ženy a ty mají velmi často na starosti také péči o rodinu, a především malé děti,“ říká Renata Soukupová, personální ředitelka sítě drogérií Rossmann. Tomu proto firma přizpůsobila i nabídku úvazků. V kamenných prodejnách mohou na pozicích prodavaček nebo zástupkyň vedoucí prodejny využívat zkrácený úvazek v objemu 30 nebo 20 hodin týdně.
„Nejvíce žádaný je přitom úvazek na 30 hodin týdně, tedy tříčtvrteční hodinový úvazek, který se dá dobře skloubit s vyzvedáváním malých dětí ve školce nebo dětí na prvním stupni základních škol. K srpnu letošního roku tuto variantu využívalo 58 procent všech našich prodavaček. Úvazků na 20 hodin týdně bylo na stejných pozicích 10 procent,“ popisuje Soukupová. Dodává, že tento trend je dlouhodobý, na pozicích prodavaček postupně rostou požadavky žen na zkrácené úvazky, řádově o procenta ročně.
Práce na prodejnách Rossmann je na směny. Jejich konkrétní rozvržení si ale na každá pobočka nastavuje sama ve spolupráci s oblastní vedoucí. „Záleží na dohodě každé z nich, jak směny pro maminky s dětmi nastaví. Pro 30 nebo 20hodinové úvazky lze plánovat pracovní směny v trvání 4 až 6 hodin denně, nebo naopak spojit dvě čtyřhodinové směny do jedné a další den mít volno pro potřeby rodiny,“ upřesnila Soukupová.
Jde to i v jiných oborech
Zkrácené úvazky nabízí dlouhodobě rovněž společnost M2C, která působí v oblasti facility managementu, bezpečnostních služeb a technologií. „Tento model nám umožňuje lépe přizpůsobit pracovní dobu možnostem zaměstnanců a zároveň zajistit pokrytí provozních potřeb našich klientů,“ konstatuje Kateřina Nováková, personální ředitelka M2C.
Nejčastěji se jedná o úvazky v rozsahu čtyři až šest hodin denně nebo o 11hodinové směny ve zkráceném objemu hodin. Využívají je nejen rodiče malých dětí, ale také lidé v předdůchodovém věku nebo ti, kteří již v penzi jsou. Příležitostí jsou i pro lidi se zdravotním omezením.
„Zkrácené úvazky nám dávají možnost obsadit pozice, kde je jinak nedostatek pracovních sil. Z druhé strany zaměstnanci si váží flexibilního režimu, nemají tendenci hledat si práci jinde, což nám zajišťuje vyšší stabilitu pracovních týmů,“ říká Nováková. Dodává ale, že – jako vše – má i toto určitou odvrácenou stránku. A tou je náročnost při plánování směn tak, aby sloučili všechny kratší úvazky s potřebami provozu.
Kratším úvazkům se nebrání ani v technologických firmách
Na potřebu pečlivého plánování upozorňuje i Hana Rocskárová, Head of HR skupiny Purple. I když v technologické firmě, jako je ta jejich, to představuje něco trochu jiného. „Je potřeba si se zaměstnancem společně nastavit, kdy přesně pracuje, aby všichni věděli, kdy mohou očekávat odpověď a kdy je daný člověk dostupný. Zaměstnanec pak musí umět dobře prioritizovat úkoly a dodržovat deadliny,“ popisuje Rocskárová.
Výhodu zkrácených úvazků vidí v tom, že firma získává nebo si díky tomu udrží kvalitní zaměstnance, kteří v danou dobu nemohou pracovat na plný úvazek. Nejčastější jsou to poloviční až tříčtvrteční úvazky. „Této možnosti využívají hlavně pracující studenti nebo kolegyně, které odešly na mateřskou dovolenou a postupně se chtějí alespoň částečně vracet do pracovního procesu. V těchto případech se vždy domlouváme na individuálních možnostech a snažíme se skloubit dohromady představy obou stran,“ vysvětluje Rocskárová.