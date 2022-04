Odborník radí, jak občerstvit životopis, abyste při výběru nepropadli

Životopis by měl obsahovat veškeré důležité informace o uchazeči a jeho pracovních předpokladech pro vypsanou pozici, potud se nic nemění. Jenomže jak procházíme různými životními fázemi, komplikuje se nám také profesní dráha.

Odcházíme třeba i několikrát na rodičovskou dovolenou, někdy nás propustí zaměstnavatel, někdy opustíme my jeho, stárnou nám certifikáty o jazykových zkouškách i školení počítačových programů, které se již nepoužívají.

„V záhlaví nesmí chybět jméno a kontakt. Moderní strukturované životopisy by měly být koncipované tak, aby co nejdříve personalista zjistil relevantní údaje pro vypsanou pozici. Začínat by se tedy mělo pracovními zkušenostmi počínaje tou nejnovější. Zvýrazněné by měly být také znalosti relevantní pro pozici, o kterou se daný člověk uchází,“ říká Michal Novák, vedoucí obchodního týmu pracovního portálu Profesia.cz.

Zároveň odpovídá na otázky, se kterými si lidé při sestavování životopisu nevědí rady.

Jak moc podrobně a jakým způsobem popisovat pozice, ve kterých jsme pracovali?

Obecně platí, že u každého zaměstnavatele byste měli uvést, o jakou práci šlo, co jste měli na starosti a za co jste nesli zodpovědnost. Také nezapomeňte zmínit, zda jste na dané pozici vedli nějaký kolektiv, komu jste reportovali a s jakými odděleními jste byli nejvíce v kontaktu. Podrobnější informace se většinou uvádějí u novějších pozic, ale zde spíš záleží na tom, na které z těch, jimiž jste prošli, jste získávali zkušenosti, které můžete využít na novém místě.

Za dvacet let pracoval zaměstnanec na sedmi místech, z toho na třech opravdu jen krátce. Má uvádět všechny? A pokud ne, jak vysvětlí personalistovi časové díry?

I když nemusíte uvádět všechna místa, jimiž jste prošli, takzvané díry v životopisu vždy přitáhnou pozornost personalistů. Proto je lepší uvést přehledně i místo, odkud jste například odešli ve zkušební době, buďte ale připraveni při pohovoru dané „abnormality“ vysvětlit.

Zrovna tak byste se neměli bát přiznat, že jste si například dali pracovní pauzu a odjeli na cesty získávat životní zkušenosti. Nebo že jste se v určité fázi života rozhodli věnovat dětem či se starali o nemocného člena rodiny. Rozhodně se nesnažte personalistům vyprávět, že jste se zapojili do blíže neurčeného projektu, ze kterého nakonec nic nebylo. Ztratíte na důvěryhodnosti a kladné body za zkušenosti vám to nepřinese.

Je lepší vytvořit jeden neutrální životopis, kde je vše popsáno stejně detailně, nebo máme uzpůsobovat CV dané pozici?

Neměli byste posílat unifikovaný životopis na všechna vybraná místa. Věnujte pozornost tomu, co požaduje zaměstnavatel, na jehož nabídku odpovídáte. Ze CV plného nepodstatných údajů personalista zaznamená spíše to, že vám nestálo za to jej upravit tak, abyste vyhovoval vypsaným požadavkům.

Platí to i o kurzech a dovednostech? Máme uvádět jen ty, které se týkají dané pozice?

Pokud se týká kurzů, dovedností a certifikací, které nějak souvisejí s prací – tedy jazykové, IT, komunikační, prezentační, odborné technické dovednosti, do životopisu je uveďte, i když neodpovídají požadavkům specifikovaným pro danou pozici. Je možné, že personalista, jemuž se životopis dostane do rukou, hledá právě takto profilované dovednosti pro jinou pozici.

Do profesního životopisu ale neuvádějte kurzy týkající se čistě zájmové činnosti, tedy pokud se neucházíte o specifickou pozici, kde využijete například kurzy portrétní fotografie, zpracování keramiky nebo trenérské zkoušky.

Jak nakládat s osvědčeními a různými certifikáty, které jsme získali už před mnoha lety. Typicky třeba kurzy počítačových systémů, které se už neužívají, psaní na stroji všemi deseti...

Není třeba vyjmenovat všechny certifikáty a osvědčení, jež jste během profesního života nasbírali, stačí uvést jen ty, které neztratily význam. Spíš než doba, před jakou jste potvrzení určitých dovedností získali, rozhoduje to, zda je využíváte a pokračujete v jejich rozvíjení. Třeba státnice z němčiny získané před 20 lety by neměl v životopise uvádět člověk, který od té doby své jazykové znalosti aktivně nevyužívá.

Ale pokud se ucházíte o místo, kde budete zapisovat informace do počítače, je relevantní i informace o tom, že máte už ze školy kurz psaní všemi deseti. Informaci o řidičském oprávnění byste neměli vynechat, ani když jste je získali před desítkami let, u IT znalostí se zaměřte jen na to, co je v současné době ještě reálně využitelné.

Často se stane, že některá osvědčení, například svářečský nebo jeřábnický průkaz, jsou už propadlá. Ale dovednost nám zůstala. Máme je zmínit v životopise?

Pokud jde o pozici, kde by tyto dovednosti byly využitelné, tak ano. Pro zaměstnavatele to je signál, že stačí projít proškolením a obnovit zkoušky. Podobné je to u dalších specializovaných technických dovedností.

Je dobré v CV uvádět také kontakty na sociální sítě? Například LinkedIn, Twitter, Facebook…

Pokud se týká profesní sítě LinkedIn, je samozřejmě vhodné link na svůj profil uvést, pokud se máte čím pochlubit. Můžete tak prokázat své expertní znalosti, schopnost odborně se vyjadřovat k tématům spojeným s prací, svoji orientaci v určité problematice a relevantní kontakty v oboru. Stejně tak je možné přidat link na komunikaci konkrétního projektu, například na firemním profilu na Facebooku nebo Twitteru.

Vždy je ale třeba zvážit, zda chceme personalistu na tyto informace navést, není žádoucí upozorňovat na své sociální sítě, kde prezentujete především své privátní a soukromé aktivity. Každopádně je vhodné nevkládat link bezhlavě a pročíst si, kam personalistu směřujete a zda si tím nemůžete spíše ublížit. Buďte si jisti, že pokud bude mít personalista zájem si o vás něco zjistit, profily na sociálních sítích si stejně prověří.

Co se týče formy, stačí jen odrážky, nebo psát o práci celými větami?

Doporučujeme používat strukturované životopisy se stručnými odrážkami. Pro „živého“ personalistu je to přehlednější a v případě využití automatizovaného předvýběru vás to nevyřadí kvůli tomu, že životopis není v rozvláčné podobě tímto způsobem zpracovatelný.

Jak má být životopis dlouhý? Může mít i dvě a více stran?

Životopis by měl mít maximálně dvě strany, ale rozhodně kandidátovi neuškodí, když se jeho CV vejde na jednu stranu. Zejména v případě mladých kandidátů s krátkou pracovní historií není třeba jej nějak uměle natahovat.