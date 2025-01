Legislativním procesem právě prochází tzv. flexibilní novela zákoníku práce, která by měla reagovat na potřeby rychle se měnícího pracovního trhu a rozhýbat ho. Počítá proto s celou řadou novinek. Jednou z nich by podle návrhu měla být i možnost jít na brigádu už od 14 let. Jaká budou mít pravidla a fungovat v praxi?