Co se dá stihnout do 26 let? Od čočky přes avokáda se Češka stala „lovkyní manga“

Simona Růžková | foto: archiv Simony Růžkové

Dana Jakešová
Rodiče jí vždycky říkali, že je hyperaktivní a potřebovala by zpomalit. Jenže to se jí nikdy nepovedlo. Nejspíš i díky tomu Simona Růžková do svých 26 let stihla vyzkoušet a realizovat tolik věcí, co spousta lidí nestačí za celý život. Třeba být stříbrná na mistrovství světa v basketbalu 3x3 do 18 let, rozjet byznys se smaženou čočkou nebo si pořídit avokádovou farmu v Tanzánii. Dnes je z ní pro změnu „lovkyně manga“.

Opravdu jste byla vždycky tak „zrychlená“?
Vlastně ano. Vždycky se toho sešlo nějak víc a já se ničeho nechtěla vzdát. Myslím, že jsem dříve měla pocit, že jsem nerozbitná a že všechno zvládnu. Nepřemýšlela jsem o jiné možnosti. Častokrát jsem se bezhlavě vydala i do málo probádaných vod, šla jsem tak trošku proti proudu.

Takže proto jste studovala dvě vysoké školy, k tomu vrcholově sportovala. A abyste toho neměla málo, tak se ještě pustila do podnikání?
To podnikání byla nezbytná součást studia na studijním programu Inovativní podnikání na ČZU. Bez reálných projektů a vydělaných peněz vás totiž nepustí do dalšího ročníku. A ano, hrála jsem tehdy nejvyšší basketbalovou soutěž za Hradecké lvice, které v té sezoně nakonec vybojovaly bronz.

Komunitu jsem si tvořila nebo se mi spíše bortila pod rukama. Semlelo mě to. Ten pocit bezpečí a předvídatelnosti je v Evropě úplně jiný. V Tanzánii jsem úplně klidně neusínala.

Co se dá stihnout do 26 let? Od čočky přes avokáda se Češka stala „lovkyní manga"

