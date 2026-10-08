Jaká je hranice mezi běžným konfliktem a agresivním chováním na pracovišti?
Vyhrocené či komunikačně náročné situace jsou součástí pracovních vztahů a pracovní náplně některých profesí. Hranici tolerovatelného chování překračuje zastrašování, ponižování, vyhrožování, narušování osobního prostoru a také situace, kdy má člověk strach o vlastní bezpečí.
Roste v posledních letech počet případů slovního a fyzického napadání zaměstnanců?
V některých profesích vidíme znepokojivý nárůst. České nemocnice hlásí růst verbálních i fyzických incidentů. Podobný trend zaznamenal i výzkum Asociace poskytovatelů sociálních služeb, s nímž jsme pomáhali.
Které profese jsou nejohroženější? Zdravotníci, sociální pracovníci, úředníci, učitelé...
Agresivita a násilí v práci zasahují i obchod a služby, neziskový sektor či lidi činné ve veřejném prostoru, například novináře a politiky. Nebezpečné je především normalizování této agrese prohlášením, že to prostě k práci nebo k funkci patří. Ze snášení násilí a agresivity se nesmí stát pracovní náplň.
Jaké jsou nejčastější varovné signály, že se člověk stal obětí skryté šikany od kolegů či šéfa?
Rozhodující není jeden nepříjemný komentář, ale opakující se vzorec. Člověk je vynecháván z komunikace, nedostává potřebné informace, je zesměšňován, jeho chyby se zveličují nebo se o něm šíří pomluvy. Častým signálem je i to, že dotyčný začne pochybovat sám o sobě, ale zároveň si může říkat, zda není přecitlivělý.
Linda Štucbartová
Je zakladatelkou ESD Czechia – Sebeobrana pro všechny a první certifikovanou lektorkou metodiky ESD (Empowerment Self Defence = sebevědomá obrana) v ČR.
Na konceptu ji nejvíce zaujala využitelnost v praxi i pro ty, kdo nemají předchozí zkušenosti s bojovými sporty.
Členka výkonné rady Česko-izraelské smíšené obchodní komory a jako lektorka i koučka se věnuje problematice leadershipu, komunikace a vyjednávání déle než 20 let.
Jak správně reagovat a jaké důkazy si začít sbírat?
Začněte si vést jednoduchý záznam: datum, co se stalo, kdo tam byl a jaké to mělo následky. Uchovávejte si e-maily a zprávy. Situaci popisujte konkrétně, ne jen větou ve stylu „šéf si na mě zasedl“. Pokud je to bezpečné, hranici jasně pojmenujte a využijte interní kanály – HR, dalšího nadřízeného, ombudsmana či odbory.
Co má dělat svědek, který vidí, že je jeho kolega na pracovišti šikanován?
Neměl by dělat, že nic nevidí. Často zmiňuji metodu 5 D bezpečné intervence přihlížejícího, kromě aktivního zásahu totiž máme další čtyři možnosti, jak můžeme efektivně pomoci. Je to odvedení pozornosti agresora k jinému tématu, zapojení dalších lidí do podpory, dokumentace incidentu a také poskytnutí psychické podpory šikanovanému kolegovi. A nemusíme zůstat u využití pouze jedné techniky, dají se kombinovat.
A jaké konkrétní postupy fungují, když se k zaměstnanci hrubě chová nespokojený zákazník?
První doporučení je regulovat vlastní reakci – zpomalit řeč, snížit hlas a nepřebírat komunikační styl agresivního člověka. Věta: „Uklidněte se.“ ještě nikdy nikoho neuklidnila. Druhá rada se týká uznání emoce, nikoliv nevhodného chování a nastavení hranice. „Rozumím, že jste naštvaný. Jsem tu pro vás. Potřebuji, aby rozhovor probíhal ve věcné rovině.“
Pomáhá také navrhnout řešení: „Mohu vám nabídnout například výměnu nebo možnost výrobek opravit.“ Protože ne vždy je zákazník v právu ohledně reklamace či požadavku na vrácení peněz, může být vhodné přivolat nadřízeného. Dotyčný prostě potřebuje zamítnutí slyšet od „vedoucího“.
A když to nezabere a agrese se stupňuje? Má zaměstnanec přivolat ochranku nebo policii?
Nezůstávejte v blízkosti agresora. Požádejte ho, ať počká mimo kancelář s tím, že si potřebujete ověřit informace či dojít pro kolegu. Při vyhrožování, hrozbě fyzickým útokem, blokování únikové cesty nebo důvodné obavě o zdraví či život rozhodně volejte pomoc. Někdy není cílem situaci komunikačně zvládnout, ale dostat se do bezpečí. Nemusíte čekat, až agresor skutečně zaútočí.
Jak mohou firmy lépe chránit své lidi v první linii před útoky agresivních lidí?
Jednorázové školení na komunikaci nestačí. Bezpečí vzniká na více úrovních. Důležitá je jak úroveň jednotlivců, tak organizace. Ta potřebuje vědět, kde incidenty vznikají, umožnit jejich jednoduché hlášení a následně upravit postupy i prostředí. Například změnou uspořádání prostoru, revizí určitých postupů, prací ve dvojici či jasným způsobem přivolání pomoci. Zaměstnanec zároveň musí vědět, že když z bezpečnostních důvodů kontakt s agresivním člověkem ukončí, vedení se za něj postaví.
Jaké nejčastější chyby lidé dělají, když se snaží agresivnímu chování na pracovišti bránit?
Situaci příliš dlouho omlouvají, snaží se agresora přesvědčit ve chvíli, kdy už není schopen racionální komunikace, nebo na problém zůstávají sami. Lepší je včas rozpoznat eskalaci, jasně nastavit hranici, vytvořit si možnost odejít a podle závažnosti přivolat pomoc.
Jak se psychicky vyrovnat s prožitým násilím a předejít rozvoji například syndromu vyhoření?
Po útoku jsou běžné různé reakce – třes, vztek, problémy se spánkem i opakované přehrávání si události. V rámci workshopů nacvičujeme techniky, které umožní zklidnění po náročné situaci na tělesné i psychické úrovni. Dýchání do čtverce, studená voda na obličej a zápěstí nebo krátké tělesné uvolnění. Dlouhodobě je dobré dbát na čtyři základní principy vyrovnané životosprávy – spánek, stravu, fyzickou aktivitu a mezilidské vztahy. Pokud výrazné potíže přetrvávají nebo zasahují do běžného života, je namístě vyhledat odbornou pomoc.
Co musí zaměstnavatel udělat, pokud mu pracovník nahlásí agresivní chování ze strany kolegů či zákazníků?
Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné pracovní podmínky, vyhodnocovat rizika a přijímat opatření k jejich snížení. Všimněte si, že některé firmy zmiňují nejen kroky ke zvýšení kvality služeb, ale i ty na ochranu zaměstnanců.
Měl by tedy zjistit okolnosti, vyhodnotit další riziko a přijmout opatření. Pokud dojde k pracovnímu úrazu, přidávají se povinnosti spojené s jeho evidencí a objasněním. Ne vždy je však zaměstnavatel na incidenty připraven, setkala jsem se i se situacemi, kdy pracovníkům nebyla poskytnuta dostatečná podpora.
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Kdy už se nevhodné chování na pracovišti stává trestným činem?
Rozhoduje povaha, intenzita a okolnosti jednání. Trestným činem může být například fyzické napadení, vydírání, nebezpečné vyhrožování nebo dlouhodobé pronásledování. Zaměstnanec přitom nemusí útok právně kvalifikovat sám, při pochybnostech se může obrátit na policii.
Jak by měl personalista objektivně vyšetřit situaci typu tvrzení proti tvrzení mezi dvěma kolegy?
I taková situace se dá řešit. Je možné oba aktéry vyslechnout odděleně, zjistit konkrétní popis událostí a hledat ověřitelné okolnosti – svědky, komunikaci nebo opakující se vzorec. Současně je potřeba chránit oznamovatele a svědky před odvetou. Klíčová otázka není komu věříte, ale co můžete ověřit. Nezapomínejte, že agresoři mohou být zdatní komunikátoři a často se obklopí podobnými osobnostmi. Některá odhalení toxických vrcholových pracovníků trvají roky, viz události v pražské zoo, byť tam první náznaky pronikly na veřejnost už dávno.
Jak se agresivita projevuje v době práce na dálku?
Taktika manipulátora je podobná jak v osobním kontaktu, tak v online prostředí. Může jít o ponižování ve skupinových chatech, vynechávání z online porad, zpochybňování kvality práce při online setkáních, zahlcování zprávami nebo kontrolování dostupnosti. U lidí, kteří vystupují veřejně – například novinářů, politiků či zaměstnanců neziskových organizací – se přidávají útoky, výhrůžky a stalking na sociálních sítích.
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Jak nastavit hranice v online komunikaci?
Pravidla by měla nastavit organizace: co je urgentní, který kanál se k čemu používá, jak rychlou odpověď lze očekávat a jak komunikovat mimo pracovní dobu. To, že můžete někomu napsat kdykoliv, neznamená, že můžete kdykoliv očekávat odpověď. E-mail není nástroj instantní komunikace jako třeba WhatsApp.
Dá se říct, jaký je osobnostní profil typického agresora?
Ne, agresivní chování vzniká kombinací osobních, situačních a organizačních faktorů. Pro prevenci je užitečnější sledovat konkrétní chování v podobě vyhrožování, ponižování, nerespektování hranic nebo postupnou eskalaci než analyzovat osobnost člověka.
Proč mají oběti tendenci obviňovat sebe a útoky tajit?
Šikana často začíná drobnými útoky, které se postupně posouvají, takže člověk začne pochybovat, zda si za to nemůže sám nebo jestli nepřehání. Přidává se stud, strach o práci a obava, že mu okolí nebude věřit, zvlášť pokud je agresorem nadřízený či oblíbený kolega. Dlouhodobá agrese člověku zničí sebevědomí a o to těžší pro něj je uvědomit si, že takové chování není v pořádku, říct si o pomoc. Proto je zásadní, aby organizace jasně ukázala, že oznámit problém není profesní selhání.
Vedete kurzy profesní sebeobrany, co konkrétně v nich zaměstnancům nabízíte?
V ESD Czechia učíme sebeobranu jako komplexní problematiku od prevence přes komunikaci po deeskalaci. Až poté přichází na řadu fyzické techniky. Poslední, ale také velmi důležité je sdílení. Žádost o pomoc, vyslechnutí druhého a posílení bezpečného prostředí. Vycházíme z principů Mysli, Zakřič, Utíkej, Bojuj, Sdílej, které pomáhají problematiku uchopit v souvislostech, nikoliv v rigidních pravidlech – když se stane X, udělejte Y. Účastníci tak umějí efektivně rozpoznat a vyhodnotit riziko, nastavit hranici, odejít, v krajním případě se bránit a následně si říct o pomoc a incident oznámit.
Radíte také firmám?
Ano, s organizacemi pracujeme i systémově – na prevenci klientského násilí, hlášení incidentů, postupech při eskalaci a podpoře zaměstnanců. Aby dokázaly rizikům předcházet...