Své zkušenosti a skutečné příběhy lidí vtiskla do své knihy nazvané HR bizár – Jak přežít v práci a nezbláznit se. Snaží se upozorňovat na to, co je v pracovním prostředí již za hranou, jak se připravit na pracovní pohovor a co si nenechat líbit nebo kdy je čas najít si novou pracovní příležitost. „V práci trávíme třetinu života a přitom nás na ni nikdo nepřipravil,“ říká Lucie Štáfová.
Když porovnáte práci v korporátu a v menších firmách, co jste si z nich odnesla?
V menších firmách jsem si kolikrát připadala jako holka pro všechno. Člověk řeší deset věcí najednou, je zavalený prací a občas vůbec neví, kam dřív skočit. Na druhou stranu se toho spoustu naučí a získá zkušenosti z různých oblastí. Korporace vám zase dá určitý řád, jasně nastavené procesy a konkrétněji vymezenou pracovní náplň. Očekává se od vás preciznost a odbornost v tom, co děláte. Každé pracovní prostředí má zkrátka něco do sebe, ale nikde to není dokonalé.
Odnesla jste si z předchozích profesí nějakou klíčovou zkušenost?
Jednou z nejzásadnějších zkušeností, které jsem si ze své profesní kariéry odnesla, je, že zákazník je náš pán a že být za každou cenu upřímná se nevyplácí. Několikrát jsem se sama spálila, když jsem se snažila klientovi otevřeně říct, co si myslím o jeho přístupu nebo rozhodování. A kdo nakonec dostal přes prsty? Já.
Lucie Štáfová
Postupně jsem se tedy naučila, že někdy je potřeba volit slova trochu diplomatičtěji, i když si člověk myslí svoje. Pokud bych tedy měla jednu zkušenost předat dál, pak tu, že upřímnost je sice důležitá, ale někdy je potřeba dobře zvážit, kdy, komu a jak ji naservírovat.
Dnes jste kariérní poradkyně, zakladatelka projektu Tips4work a otevřeně mluvíte o pracovních absurditách. Co podle vás nejvíc rozkládá pracovní týmy?
Podle mě pracovní týmy nejvíc rozkládá nezdravý kolektiv, ve kterém se lidé navzájem pomlouvají, nadřízený, který neumí vést lidi, a samozřejmě také peníze. Především ve chvíli, kdy zaměstnanci zjistí, že odměňování ve firmě není úplně fér.
Nedávno jsem měla klientku, která byla pořádně naštvaná, když se úplnou náhodou dozvěděla, kolik vydělává její kolega. Byl mladší, v oboru měl jen pár let zkušeností a vydělával o tři tisíce korun více než ona. Přitom ona ve firmě pracovala už patnáct let. A ještě jeden rozdíl mezi nimi byl. On byl muž a ona žena.
Možná si řeknete, že tři tisíce korun nejsou žádná závratná částka. Jenže tady vůbec nejde o ty tři tisíce, ale o pocit nespravedlnosti. A právě ten dokáže pořádně zamávat s motivací zaměstnance, narušit vztahy na pracovišti nebo ho dokonce přimět k odchodu, přestože má svou práci i kolegy rád.
Píší vám stovky lidí a svěřují se vám se svými pracovními zkušenostmi. Některé příběhy mají nádech bizáru, které by nevymyslel ani nejlepší scenárista. Který případ se vám vryl nesmazatelně do paměti?
Příběhů je tolik, že bych z nich mohla napsat další knihu. Některé jsou k smíchu, jiné spíš k pláči a u některých si říkám, jestli tohle zaměstnavatelé opravdu myslí vážně. Jeden příběh se odehrál ve známé velké korporaci. Zaměstnankyni během zkušební doby oznámili, že si nejsou jistí, jestli je pro ně tou správnou kandidátkou. A tak přišli s opravdu originálním řešením. Dali jí podepsat dokument o ukončení pracovního poměru, ale bez uvedeného data. Dokument si chtěli nechat v šuplíku pro případ, že by se rozhodli s ní pracovní poměr ukončit.
Takže místo toho, aby jí dali zpětnou vazbu a prostor ukázat, co umí, chtěli mít připravený podepsaný papír, který by v případě potřeby vytáhli ze šuplíku. A to se nebavíme o nějaké malé firmičce, ale o známé korporaci.
Má smysl zůstávat v toxických pracovních vztazích? Jaká je vaše zkušenost.
Ráda používám jeden příklad, který podle mě krásně vystihuje, co všechno jsou lidé ochotni v práci tolerovat. Představte si, že přijdete do restaurace, posadíte se ke stolu a přijde k vám číšník, který na vás začne být nepříjemný, nadávat vám, ponižovat vás a urážet například jen proto, že vám dle jeho názoru trvá delší dobu si vybrat z menu. Co uděláte? A upozorňuji, že nejste v žádné zážitkové restauraci, kde si za takové chování ještě připlácíte. Já osobně bych se zvedla a odešla.
Jenže v práci? Tam spousta lidí sklopí oči, omluví si chování nadřízeného, řekne si, že měl asi špatný den, a pracuje dál. A takhle to pokračuje měsíce, někdy i roky. Až jednoho dne zjistí, že nemají žádné sebevědomí, pochybují o vlastních schopnostech a připadají si úplně k ničemu. Přitom jediným důvodem může být to, že si na nich jejich šéf dlouhodobě kompenzoval vlastní frustraci.
Samozřejmě neříkám, že má člověk při prvním konfliktu okamžitě podávat výpověď. Pokud existuje prostor pro otevřenou komunikaci a snahu něco změnit, určitě bych to zkusila. Pokud se nic nemění a člověk chodí do práce se staženým žaludkem, pak bych se vážně zamyslela nad tím, jestli do takové práce vůbec chodit. Upřímně si myslím, že žádná práce nestojí za to, abyste kvůli ní přišli o vlastní sebeúctu či duševní zdraví.
Řada lidí si myslí, že setrvávat v jedné firmě třeba deset i více let je známka loajality, kterou firmy umí ocenit. Co taková loajalita značí a jak dnes firmy berou loajalitu?
Všímám si, že v České republice je spousta lidí, kteří pracují deset nebo patnáct let na stejné pozici a jsou na to nesmírně pyšní. Já si ale nemyslím, že být tak dlouho na jednom místě je automaticky nějaká výhra. Zvlášť pokud se člověk nikam neposouvá, nic nového se neučí a obrazně řečeno už na své židli zakořenil.
Samozřejmě jsou pozice, na kterých můžete být patnáct let, neustále se rozvíjet, získávat nové zkušenosti a přebírat větší odpovědnost. A to je naprosto v pořádku. Ale pak jsou lidé, kteří dělají patnáct let úplně to samé a mají pocit, že právě díky tomu jsou automaticky zkušenější než někdo, kdo je v oboru třeba pět let.
Firmy stále oceňují stabilitu a loajalitu, ale stále více záleží také na tom, co jste během těch let skutečně dokázali. Jestli jste se profesně posunuli, přizpůsobovali změnám a dokázali přicházet s novými nápady.
Ráda říkám, že deset let praxe může znamenat deset let růstu, ale také jeden rok zkušeností zopakovaný desetkrát. A v tom je obrovský rozdíl. Proto bych loajalitu neměřila jen počtem odpracovaných let, ale především tím, co člověk firmě za tu dobu přinesl.
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Mzdy rostou, plošné navyšování ale ustupuje. Co čekat v jednotlivých oborech?
Měnit práci pravidelně po dvou či třech letech mi ale nepřipadá jako nejlepší cesta za kariérou a vyšším platem. Nebo snad ano?
S tímto tvrzením si dovolím nesouhlasit. Bohužel je to mnohdy právě změna zaměstnavatele, která vám zajistí výrazně vyšší mzdu, než kdybyste si o přidání řekli ve stávající firmě. Tam totiž často narazíte na odpověď, že na zvyšování mezd nejsou peníze, rozpočet to neumožňuje nebo že si musíte počkat na další rok.
Sama jsem toho příkladem. Během své kariéry jsem několikrát měnila zaměstnání, mimo jiné i kvůli stěhování mezi Prahou a Brnem, a prakticky při každé změně jsem si platově polepšila. Moje poslední zaměstnání už bylo finančně opravdu velmi dobře ohodnocené a sama jsem věděla, že podobnou mzdu mi jen tak někdo nenabídne.
Navíc si myslím, že bychom měli přestat vnímat změnu zaměstnání po dvou nebo třech letech jako něco negativního. V některých zahraničních firmách se naopak můžete setkat s otázkou, proč už jste na jedné pozici tak dlouho. Samozřejmě neříkám, že má každý po dvou letech automaticky podat výpověď. Pokud jste spokojení, profesně rostete a zaměstnavatel vás dokáže náležitě ocenit, není důvod odcházet. Ale pokud se nikam neposouváte a vaše mzda roky stagnuje, proč byste měli zůstávat jen proto, aby váš životopis vypadal lépe?
Ve své knize nazvané HR bizár píšete, že přesčasy už nejsou vstupenkou do vyšší pozice. Jak tedy přežít v práci, ve které jsou přesčasy běžné? Co radíte?
Pokud někomu přesčasy nevadí a ještě si díky nim vydělá pěkné peníze navíc, tak proč ne? Znám spoustu lidí, kteří tuto možnost naopak vítají, protože si ke svému příjmu mohou něco přivydělat. A pokud jim to vyhovuje a mají přesčasy řádně zaplacené, nevidím v tom problém.
Pokud ale někdo pracuje od rána do večera, tráví v práci veškerý svůj čas a myslí si, že právě tím si zajistí povýšení, tak ho asi zklamu. Takhle to bohužel nefunguje. To, že v práci sedíte deset nebo dvanáct hodin denně, ještě neznamená, že jste lepší zaměstnanec než kolega, který svou práci zvládne za osm hodin.
Mnohem lepší vstupenkou k povýšení jsou podle mě výsledky, schopnosti, proaktivita, samostatnost a ochota přicházet s novými nápady. Zaměstnavatel by měl ocenit především to, co člověk odvádí, a ne kolik hodin prosedí v práci. A pokud jsou přesčasy ve firmě každodenní samozřejmostí, nikdo je pořádně neocení a zaměstnanec už nemá čas ani na svůj osobní život, pak bych se vážně zamyslela nad tím, jestli někde v okolí není lepší zaměstnavatel.
Máte nějaký vlastní recept na to, kdy uzraje čas hledat nové místo?
Myslím si, že neexistuje jeden přesný moment, kdy vás něco osvítí a vy si řeknete, že je čas odejít. Většinou je to taková skládačka různých situací, které se postupně hromadí. Člověk je dlouhodobě nespokojený, něco mu vadí, ale pořád si říká, že to ještě vydrží, že se to třeba zlepší. A pak přijde jedna nepříjemná situace s nadřízeným, nespravedlivé rozhodnutí nebo další zklamání a pohár trpělivosti přeteče.
Pokud bych ale měla dát lidem nějaký vlastní recept, doporučila bych jim jednoduché cvičení. Představte si, že se zítra probudíte a uplynulo pět let. Chodíte do stejné práce, máte stejného šéfa a řešíte úplně stejné problémy jako dnes. Jste s tím spokojení? Pokud ne, proč čekáte dalších pět let, než s tím něco uděláte?
Jaká pravidla hry by si měl člověk osvojit, aby uspěl v pracovním procesu? Co se dnes cení?
Za mě je to především sebereflexe, zodpovědnost, schopnost dávat své práci maximum a chápat její smysl. A hlavně hledat řešení, ne výmluvy. Mám totiž pocit, že většina lidí dnes hledá především důvody, proč něco nejde. Nemáme čas, nemůžeme, nechceme, vždycky jsme to dělali takhle. Jenže zaměstnavatel potřebuje lidi, kteří budou firmu posouvat dopředu, ne ji brzdit.
Nedávno jsem byla na schůzce s majitelkou jedné firmy, která mi řekla, že potřebuje zaměstnance, kteří budou přicházet s novými nápady a pomáhat jí firmu rozvíjet. Jako příklad uvedla situaci, kdy navrhla jedné zaměstnankyni, že by určitou administrativu mohly začít řešit elektronicky místo ručního zpracování. A jaká byla reakce? „V žádném případě!“ Zaměstnankyně byla zvyklá dělat věci po svém a jakoukoliv změnu odmítala. Jenže právě takový přístup může brzdit firemní procesy, efektivitu práce a ve výsledku i zisk společnosti.
Nemyslím si, že musíte každý měsíc přijít s nějakým převratným nápadem. Ale měli byste být otevření změnám, umět přemýšlet nad svou prací a nebát se říct, že by něco šlo dělat lépe. Protože zaměstnanec, který jen plní úkoly a čeká, až mu někdo řekne, co má dělat, je něco úplně jiného než člověk, který přemýšlí, jak svou prací skutečně přispět k úspěchu firmy.
U pracovních pohovorů stále platí, že štěstí přeje připraveným. Vy radíte – když jdete na pohovor, nepřicházíte říct: „Kupte si mě.“ Jak tedy správně komunikovat?
Spousta lidí nemá ráda slovo „prodávat se“. Často slýchám: „Proč bych se měl prodávat? Nejsem přece žádné zboží.“ Jenže ať chceme, nebo ne, celý život je tak trochu o prodeji a vyjednávání. Dětem prodáváme zeleninu tím, že z ní uděláme zvířátka, partnerovi se snažíme prodat nápad, kam pojedeme na dovolenou, a šéfovi zase svůj nový projekt. Děláme to každý den, aniž bychom si to uvědomovali.
Pracovní pohovor není výjimkou. Nejdete tam s tím, aby si vás někdo koupil, ale abyste ukázali, co umíte, jak přemýšlíte a především s čím můžete firmě pomoct. Nemusíte ze sebe dělat mistra světa a tvrdit, že jste nejlepší kandidát pod sluncem. Mnohem důležitější je umět mluvit o konkrétních výsledcích, projektech a situacích, které jste zvládli. Nestačí říct, že jste komunikativní, samostatní a umíte pracovat pod tlakem. To o sobě říká skoro každý. Ukažte na konkrétním příkladu, kde jste vaše schopnosti skutečně využili.
Tedy mluvit o svých úspěších?
Ano. Nebojte se sami sebe občas pochválit. Máte jen velmi omezený čas na to, aby vás druhá strana poznala a udělala si o vás obrázek. Pokud o svých úspěších neřeknete vy, nikdo jiný to za vás neudělá. A dost možná se mnohem lépe pochválí kandidát, který přijde na řadu hned po vás. Hádejte, koho si pak spíš zapamatují?
A ještě jedna věc, kterou neustále opakuji. Na pohovor se připravte! Sama si pamatuji, jak jsem po škole hledala práci, sepsala si všechny možné i nemožné otázky, připravila odpovědi a trénovala je. Možná to zní trochu směšně, ale fungovalo to. Pohovor totiž není zkouška toho, kdo dokáže nejlépe improvizovat. Je to příležitost ukázat, co ve vás je, a byla by škoda ji promarnit jen proto, že jste přípravu podcenili.
A co otázka na výši mzdy? Řada lidí si myslí, že tento dotaz má padnout až během pracovního pohovoru. Je to podle vašich zkušeností správné načasování?
Za mě by otázka na mzdu měla zaznít už během prvního telefonického rozhovoru, tedy ještě předtím, než uchazeč vůbec dorazí na osobní pohovor. Peníze by rozhodně neměly být žádné tabu. Naopak si myslím, že otevřená komunikace o mzdě dokáže oběma stranám ušetřit spoustu času a zbytečných nedorozumění.
Představte si, že zaměstnavatel má rozpočet na juniorního kandidáta, ale na pozici se přihlásí zkušený senior. A teď nemyslím seniora o holi, ale člověka s dlouholetou praxí v oboru, který má pochopitelně úplně jiné finanční představy. Proč by měl takový uchazeč absolvovat několik kol pohovorů, aby se až na konci dozvěděl, že mu firma nemůže nabídnout ani zdaleka tolik peněz, kolik očekává? Stejně tak zaměstnavatel zbytečně investuje čas do výběrového řízení, které od začátku nemá šanci dopadnout úspěšně.
Proto doporučuji vyjasnit si finanční očekávání hned na začátku. Pokud se představy kandidáta a firmy výrazně rozcházejí a není prostor pro vyjednávání, je fér si to říct na rovinu. Ušetříme tím čas, energii a mnohdy i zbytečné zklamání na obou stranách.
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Jak poznat toxickou firmu už při pohovoru a nespálit se
Některé otázky u pohovoru jsou zakázané, přesto padnou, třeba na plánování rodiny, kdo bude hlídat děti atd. Jak na to reagovat?
Především doporučuji zachovat klid a zbytečně neútočit. Pokud vám na pohovoru někdo položí otázku, která tam vůbec neměla zaznít, neznamená to, že se musíte okamžitě zvednout a odejít. V zásadě máte tři možnosti, jak zareagovat.
První a asi nejjednodušší je otázku diplomaticky obejít. Odpovíte obecně, usmějete se a stočíte rozhovor zpátky k práci. Spousta podobných otázek totiž padne spíš z neznalosti nebo nešikovnosti než ze zlého úmyslu.
Pokud ale personalista na odpovědi trvá, můžete mu slušně položit protiotázku: „Mohu se zeptat, jak tato otázka souvisí s pracovní pozicí?“ A tím mu zároveň dáte najevo, že víte, že takové otázky na pohovor nepatří.
A pak je tu moje třetí varianta, kterou zmiňuji i ve své knize. Na blbou otázku přizpůsobená odpověď. Zeptají se vás například, jestli plánujete děti? Můžete odpovědět, že momentálně je vaší prioritou práce. Zajímá je, jak zvládnete zaměstnání s malými dětmi? Klidně řekněte, že máte vše zajištěné a jste připravená práci vykonávat.
Samozřejmě nikdo nemá povinnost na takové osobní otázky odpovídat. A pokud se vás zaměstnavatel opakovaně vyptává na věci, které s prací vůbec nesouvisejí, možná je dobré zamyslet se i nad tím, jestli je to skutečně firma, pro kterou chcete pracovat.
Zakázané je ptát se i na zdravotní stav. Jaké pravidlo dnes platí, pokud jde o zdravotní stav uchazeče o práci?
Tady platí jedno základní pravidlo. Zaměstnavatel se vás při pracovním pohovoru nemůže jen tak vyptávat na váš zdravotní stav, prodělané nemoci nebo konkrétní diagnózy. To, co ho má zajímat, je především to, jestli jste zdravotně způsobilí vykonávat danou práci.
Pokud je potřeba zdravotní způsobilost posoudit, slouží k tomu vstupní pracovně lékařská prohlídka. Lékař posoudí, jestli můžete danou práci vykonávat, případně za jakých podmínek. Zaměstnavatel dostane informaci o vaší zdravotní způsobilosti, nikoliv seznam vašich diagnóz nebo kompletní zdravotní dokumentaci.
Pokud tedy máte nějaké zdravotní potíže, které vám nebrání danou práci vykonávat, nemusíte o nich na pohovoru vyprávět. Je to vaše soukromí a zaměstnavatel nemá automaticky právo znát podrobnosti o vašem zdravotním stavu.
Když pohovor nevyjde, v lepším případě se firma ozve, že dala přednost jinému kandidátovi. Někteří zaměstnavatelé se ale neozvou vůbec. Má smysl nějak reagovat?
Určitě má a já osobně doporučuji zvednout telefon a zavolat. Nejen proto, abyste zjistili, jak výběrové řízení dopadlo, ale především abyste získali zpětnou vazbu, která vás posune dál. E-mailem vám totiž většinou přijde jen univerzální odpověď, že firma dala přednost jinému kandidátovi.
Skutečný důvod může být úplně jiný, někdy dokonce i diskriminační, a právě proto má podle mě smysl pokusit se zjistit více. Pokud narazíte na rozumného personalistu, který si vás z pohovoru pamatuje, má před sebou váš životopis a slušně ho požádáte o konkrétní zpětnou vazbu, věřím, že vám alespoň něco řekne. Třeba že vám chyběla určitá zkušenost, nezvládli jste dobře odpovědět na některou otázku nebo měl druhý kandidát silnější odborné znalosti. A přesně taková informace vám může pomoct uspět příště.
I vy sama přiznáváte, že jste kdysi u pohovoru udělala chybu, pro kterou vás nevybrali. O co šlo a jakou zkušenost jste si tehdy odnesla?
Když jsem hledala práci na pozici HR manažerky, absolvovala jsem několik výběrových řízení, ve kterých po mně zaměstnavatelé chtěli, abych jim navrhla, jak by mohli zlepšit své HR procesy. Byla jsem tehdy mladá, méně zkušená a chtěla jsem ukázat, co všechno umím. Takže jsem jim ochotně vysvětlovala, co podle mě dělají špatně, co by mohli změnit a jak bych jednotlivé věci nastavila lépe. Jenže po několika úspěšných pohovorech mi nakonec oznámili, že dali přednost internímu kandidátovi a že vlastně zjistili, že jejich procesy nejsou tak špatné, jak si původně mysleli. A já si začala říkat, jestli jsem jim náhodou neposkytla bezplatnou HR konzultaci.
Od té doby jsem se poučila. Pokud dnes po mně někdo v rámci výběrového řízení chce připravit prezentaci nebo návrh řešení konkrétního problému, ráda ukážu, jak nad danou situací přemýšlím a jakým směrem bych se vydala. Ale rozhodně už nebudu trávit hodiny přípravou detailních postupů a předávat své know-how zdarma.
A když pohovor vyjde a úspěšný kandidát nastoupí na nové místo, do nového prostředí, jak brát zkušební dobu?
Zkušební doba vám především otevře oči. Teprve během zkušebky zjistíte, jestli se v novém zaměstnání cítíte dobře, jestli zaměstnavatel skutečně splnil to, co vám na pohovoru slíbil, a jestli vás práce i kolektiv baví.
Já vždycky říkám, že pracovní pohovor je vlastně takové rande naslepo. Obě strany se snaží ukázat v tom nejlepším světle, trochu se přikrášlují a rozhodně na sebe hned neprozradí všechny své nejhorší vlastnosti. Popovídáte si, dostanete kávu nebo vodu zdarma, rozloučíte se a možná už se nikdy neuvidíte. Pokud nastoupíte, teprve tady začíná skutečná výzva. Musíte se zorientovat v novém prostředí, naučit se spoustu věcí, poznat kolegy, zapadnout do týmu a zároveň ukázat, co ve vás je.
Nástupem do nového zaměstnání bych rozhodně nepovažovala hledání práce za uzavřenou kapitolu. Nedávno jsem měla klientku, která po úspěšném výběrovém řízení dostala pracovní nabídku. Do nástupu jí zbývaly ještě dva měsíce. Nadšeně mi oznámila, že máme hotovo. Tak jsem ji hned vyvedla z omylu a řekla jí, že teprve začínáme.
Doporučila jsem jí, aby dál rozesílala životopisy, chodila na pohovory a měla připravený plán B. Co když nastoupí a zjistí, že se jí tam vůbec nelíbí? V horším případě s ní zaměstnavatel během zkušební doby ukončí pracovní poměr. Stát se může cokoliv.
A hlavně nezapomínejme, že zkušební doba funguje na obě strany. Nejen zaměstnavatel zjišťuje, jestli jste pro něj ten správný člověk, ale také vy poznáváte, jestli je to firma, ve které chcete pracovat. Pokud zjistíte, že vám na pohovoru naslibovali hory doly a realita je úplně jiná, máte plné právo vzít nohy na ramena a odejít. A není to žádné selhání, ale úplně normální rozhodnutí.