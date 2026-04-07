Přes 80 procent mladých sežene práci do dvou měsíců. Kolik peněz očekávají?

Koukej se učit, nebo skončíš na pracáku! Dělej něco, ať nemusíš zametat ulice! Také vás rodiče před absolutoriem „povzbuzovali“ podobnými radami? Nebojte se, aktuální čísla hovoří pro vás.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Když si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte pravdu, řekl kdysi Henry Ford, americký průmyslník, o jehož podnikatelských úspěších snad pochybuje jen ten, kdo nikdy neviděl auto.

Co z toho vyplývá? Že víra ve vlastní schopnosti výrazně ovlivňuje výsledky snažení. Takže až budete mít jako absolventi za pár měsíců vysokoškolský diplom nebo maturitní vysvědčení v kapse a začnete si hledat první zaměstnání, naordinujte si optimismus! Ostatně, máte k němu důvod, aktuální průzkumy ukazují, že o mladé lidi je na trhu práce zájem a zaměstnavatelé je potřebují.

„Podle našich dat se 83 procent absolventů uplatní do dvou měsíců od ukončení studia. Nejsnadněji seženou práci ti z vysokých škol, konkrétně z oborů informační technologie, zdravotnictví, strojírenství, elektrotechnika, ekonomika a administrativa,“ potvrzuje trend Michal Španěl, datový analytik a manažer pracovního portálu JenPráce.cz.

Pojďte dělat k nám, sestřičko!

Takže kdo se v posledních letech snažil na škole s technickým nebo zdravotnickým zaměřením, typicky IT specialisté, strojní inženýři nebo zdravotní sestry, bude si moci z nabídek vybírat. A to nejen podle výše mzdy, ale i podle náplně práce nebo firemní kultury.

„U technických profesí přitom roste zájem i ze strany firem, které dříve dávaly přednost zkušenějším pracovníkům. Dnes často sázejí na mladé lidi s aktuálními znalostmi, schopností pracovat s moderními nástroji a chutí učit se novým technologiím,“ dodává Michal Španěl.

A proč je tak žádaná zdravotnická branže, je nasnadě: populace stárne, vyžaduje kvalitní péči, navíc má obor dlouhodobě „podstav“ a ani automatizace či umělá inteligence mu s tím nepomohou, neboť lidskou práci tu nikdy plně nenahradí.

Firmy tedy pracovníky do těchto odvětví aktivně hledají, a když je nemohou najít, vychovávají si je samy: častěji než dříve otevírají juniorská místa, nabízejí mentoring i programy pro rozvoj talentů.

Pod osmdesát nevstávám!

Podle průzkumu portálu JenPráce.cz zhruba 60 až 70 procent absolventů získá pracovní nabídku už z prvních výběrových řízení, zatímco zbytek musí reagovat na více inzerátů a projít několik kol pohovorů, než uspěje.

„Personalisté nejčastěji vyřazují mladé kandidáty kvůli nereálným platovým očekáváním, nedostatku praxe, slabé přípravě na pohovor a nízké motivaci,“ vyjmenovává Michal Španěl s tím, že uchazeče čerstvě po škole často diskvalifikuje také nejisté vystupování, nedostatečné komunikační dovednosti nebo malá flexibilita v otázce nástupních podmínek.

Že si někdo, kdo právě opustil škamny a podpisy na osvědčení má ještě mokré, řekne o osmdesát tisíc, se sice stává, ale většina mladých uchazečů je nohama na zemi a ráda by dostávala na účet reálnější sumu. „Absolventi středních a vysokých škol si při nástupu do prvního zaměstnání nejčastěji říkají o základní mzdu v rozmezí 30 až 40 tisíc korun hrubého měsíčně, přičemž vysokoškoláci obvykle očekávají spíše 35 až 45 tisíc korun a u technických nebo IT oborů bývají požadavky ještě vyšší,“ potvrzuje datový analytik.

Pokud jsou tedy mladí adepti rozumní a předem si zjistí běžnou cenu práce na pozici, na niž se hlásí, mohou se jejich očekávání klidně setkat s realitou: „Nabízená mzda u pozic s vysokoškolským vzděláním je významně vyšší, v průměru o 13 000 korun, než u středoškolských míst. Průměrná nástupní mzda vysokoškoláků se letos pohybuje okolo 44 000 korun, zatímco u středoškoláků kolem 31 000 korun,“ nabízí aktuální čísla Michal Španěl.

Esa v rukávu Flexibilita a znalost technologií

A co pracovním nováčkům u pohovoru přihraje potřebné body a zařadí je vysoko nad konkurenci? Firmy napříč obory oceňují hlavně flexibilitu a chuť se učit.

„Naše společnost dlouhodobě nabírá i juniory na pozice, kde využijí své IT znalosti, které potřebujeme pro digitalizaci silniční infrastruktury. Vítáme i čerstvé absolventy z dopravních fakult. Právě znalosti IT a dopravy hledáme nejvíce,“ říká například Simona Říhová, HR specialistka společnosti VARS Brno.

U některých firem pak rozhoduje schopnost rychle se zapracovat a využít své dovednosti. „Jsme otevřeni všem talentovaným lidem – ať už jde o zkušené profesionály, pracovníky s kratší praxí nebo čerstvé absolventy,“ potvrzuje Marcela Kratochvílová Trnková, HR manažerka společnosti Kärcher, a dodává: „Nezáleží tolik na délce pracovních zkušeností, ale spíše na přístupu, motivaci a ochotě se rozvíjet. Pokud uchazeč během pohovoru prokáže, že má solidní znalosti a pracovní návyky, které získal už při škole, třeba během odborných stáží, brigád nebo trainee programů, rozhodně má u nás velkou šanci uspět.“

Zkušenosti zaměstnavatelů z posledních let ukazují, že většina absolventů tohle všechno ví a je na vstup do pracovního světa dobře připravena. Takže nezbývá než jim popřát, aby si mysleli, že to dokážou...

7. dubna 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

