Přítel, nebo protivník? Zkušený rváč, nebo slaboch? V dávné minulosti byl bleskurychlý a co nejpřesnější úsudek o tom, kdo stojí před vámi, často otázkou života a smrti. Mám mu podat ruku, nebo tasit zbraň? Dnes už o život (většinou) nejde, náš mozek se ale od dob lovců mamutů příliš nezměnil, a tak je pro nás první dojem ze setkání dál mimořádně důležitý. Třeba u pracovního pohovoru přímo klíčový.

A toho se dá skvěle využít. Udělat na personalistu dokonalý první dojem se totiž lze celkem snadno naučit. Využijte například naše desatero základních pravidel:

1. Přijďte včas, ale ne moc brzy

Dochvilnost je základ. Ideální je dorazit s pětiminutovým předstihem. Přijít o dvacet minut dřív může být pro druhou stranu spíš stres než důkaz vaší připravenosti. „To by byl trapas, protože vás druhá strana patrně nechá čekat – má i jiné povinnosti. A vy naopak vypadáte, že máte času nazbyt,“ upozorňuje Barbora Tomšovská, ředitelka poradenské společnosti Touchdown.

„Pokud hrozí, že se z vážných důvodů opozdíte (doprava, udělá se vám nevolno, pomáháte někomu dalšímu… ), raději s předstihem informujte o možném zpoždění,“ radí Olga Medlíková, lektorka pro byznys a neziskové organizace.

2. Oblečte se s ohledem na situaci

Nepotřebujete oblek za deset tisíc, ale čisté, upravené a vhodné oblečení je nutnost. Přizpůsobte se prostředí: na pohovor do banky se obléknete jinak než do IT startupu nebo na uměleckou školu. Rozhodně také nezapomeňte na důslednou osobní hygienu. Špína za nehty, mastné vlasy či špinavé boty ještě nikomu sehnat dobrou práci nepomohly. A nepřežeňte to s parfémem.

„Velmi důležité je, zjistit si předem, jaký je ve společnosti dress code. Dnes mají i korporace uvolněnější styl oblékání, ale někde je vhodné mít sako. Určitě nechoďte v kraťasech, příliš vyzývavém nebo nápadném oblečení. Pokud ale půjdete na pohovor do IT startupu nebo reklamní agentury, je naopak uvolněný nebo dokonce umělecky laděný outfit výhodou. Takže zjistit si, jaké jsou zvyklosti, a podle toho zvolit vhodné oblečení,“ doporučuje Tomšovská.

3. Dejte si záležet na prvních sekundách

Úsměv, pevný (ale ne drtivý) stisk ruky, oční kontakt, milý pozdrav. To všechno se počítá dřív, než řeknete první věty. Neuškodí také nenucený small talk při cestě výtahem nebo chodbou do zasedačky. Říct aspoň něco o počasí je určitě lepší než zarytě mlčet. Pokud navíc získáte společné téma třeba v podobě oblíbeného sportu, máte šanci se uvolnit a zbavit se nervozity.

4. Nechte hovořit své tělo

Vaše tělo toho často dokáže říct víc než slova, dejte si na neverbální řeč těla pozor. Ruce založené na prsou jsou známkou uzavřenosti, spíš je nechte volně položené na stole či na kolenou. Ale zase se neuvolňujte až moc, když se někdo na židli přímo rozvalí, moc sympatií nevyvolá. Seďte rovně, nehrbte se, nehrajte si neklidně s propiskou či skleničkou vody. „Vnímejte pozici brady, měla by být rovnoběžně s podlahou. Když ji příliš nadzvednete, vypadáte arogantně. Je to jedno z doporučení, které si hlídá i královská rodina,“ radí Medlíková.

5. Dobře se připravte

Zjistěte si základní informace o firmě. Když například nebudete ani vědět, čím se primárně zabývá, budete rychle na odchodu. Mějte připravené odpovědi na základní otázky, třeba proč se o práci ucházíte. Také si nachystejte všechny pomůcky. Když budete potřebovat propisku, vezměte si raději dvě a zkontrolujte, zda obě píšou. A vypněte si mobil. „Je dobré si projít webovky, sociální média, co se o firmě píše, co o ní říkají zaměstnanci, a ideálně, pokud to lze, najít i nějaké informace o manažerovi, který by vás měl nabírat. Dobrá příprava hodně ovlivní vaši šanci na úspěch,“ upozorňuje Tomšovská.

6. Mluvte srozumitelně a s klidem

Nemusíte být zrovna Cicero, ale mluvte tak, aby vám bylo rozumět, ovšem zase ne příliš hlasitě. Nespěchejte, dýchejte a dejte si čas na odpověď. Ticho není nepřítel, může být znakem přemýšlení.

7. Buďte sami sebou, ale ve své nejlepší verzi

Nepřetvařujte se. Prezentujte se autenticky, pozitivně a s respektem k druhým. Buďte sebevědomí. A nezapomeňte, že i sebevědomý projev se dá natrénovat. „Výborná zkušenost je nahrát se na kameru a podívat se, jak působím. Zpětnou vazbu nic nenahradí. Když to několikrát vyzkoušíte, uvidíte změny a pokroky, a to je velmi motivační,“ doporučuje Medlíková.

8. Trému nezakrývejte, zpracujte ji

Nervozita je normální. Klidně se k ní na pohovoru můžete i přiznat, upřímnost bývá sympatičtější než strojená sebedůvěra. „Že je člověk na začátku nervózní, zvlášť když mu o tu pozici hodně jde, je v pořádku, když ale nervozitu nesetřesete ani později, ubírá vám to na bodech. A u manažerských pozic je to většinou stopka,“ upozorňuje šéfka poradenské společnosti Touchdown.

Tréma se dá díky tréninku zkrotit. „Vždycky je důležité vědět, kudy jde ven ,nervózní energie‘. Každý to má jinak, někomu selhává hlas, jiný rudne, další neví, co s rukama… Doporučení by měla vycházet z osobního projevu člověka. Ale aspoň několik užitečných tipů: před schůzkou se prodýchejte, snězte kus ovoce nebo tyčinky, napijte se, případně si namočte ruce po lokty do hodně teplé vody a chvíli vydržte. Všechna doporučení zmírňují stresové projevy. Také dost pomáhá, když si něco dáte jako odměnu, malý motivátor nikdy neškodí,“ radí lektorka Medlíková.

9. Buďte zdvořilí a přiměřeně aktivní

Pozdravte, poděkujte, nezapomínejte na slova jako „prosím“. Zároveň se nebojte zeptat na věci, které vás opravdu zajímají – ukazujete tím zájem i přemýšlení. „Určitě je dobré ptát se na konkrétní věci, které potřebujete znát, ale nevyčtete je z internetu. Opět to souvisí s přípravou. A ta by měla být jak online, tak pokud možno i offline. Pokud znáte někoho, kdo ve firmě pracuje nebo pracoval, dostanete velmi užitečné informace, jak společnost funguje, jaká je její kultura a jaký přístup a zkušenosti se nejvíce cení. A pokud je máte, tak je na pohovoru co nejvíce zdůrazněte,“ doporučujeTomšovská.

10. Zkontrolujte svou digitální stopu

Dnes není neobvyklé, že si vás personalista „proklepne“ na internetu dřív, než si s vámi vůbec potřese rukou. Projděte si své profily na sociálních sítích – co o vás vypovídají? Mažte nevhodné příspěvky, přemýšlejte, co je veřejné a co by raději mělo zůstat soukromé. Fotky z večírků si nechte pro kamarády, ne pro budoucího šéfa. Naopak ukázky vaší práce, dobrovolnická činnost nebo zájem o obor můžou udělat dobrý dojem ještě předtím, než řeknete první slovo.

„Aktivita na sociálních sítích může obecně mít významný vliv na přijetí zaměstnanců. Profily kandidátů prověřujeme online, abychom získali představu o jejich osobnosti, hodnotách a profesionálním chování. Nevhodné příspěvky, pomlouvání předchozích zaměstnavatelů nebo kontroverzní názory mohou negativně ovlivnit zařazení do výběrového řízení. Naopak pozitivní interakce, odborné příspěvky a aktivní zapojení do profesních komunit může významně posílit sílu kandidáta ve výběrovém řízení,“ potvrzuje Rudolf Blábolil z pražské Vysoké školy finanční a správní.

I nepovedený pohovor může být cenná zkušenost

A co když se ani přes pečlivou přípravu pohovor nepovede? Jak se s tím vyrovnat? „Každý pohovor nebo zkouška je zkušenost. I když to nevyjde, zamyslete se, co příště udělat líp. Dobrý první dojem je dovednost a i tu můžete trénovat. Také je fajn domluvit se s personalistou na zpětné vazbě – zjistíte, v čem se můžete zlepšit,“ uzavírá Barbora Tomšovská, ředitelka poradenské společnosti Touchdown.