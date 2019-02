Poradna: Vyhrožoval jsem šéfovi, může mě za to vyhodit z práce?

Pracuji v administrativě jedné středně velké společnosti. Po léta jsem si svou práci nemohl vynachválit. Nyní se ale vztahy na pracovišti velmi zhoršily. Můj šéf si přeje, abych odešel, nepřímo naznačuje, že mi chce dát výpověď. Myslím, že čeká, až udělám chybu, kterou by mohl pro ukončení pracovního poměru použít. Nedávno jsem se se svým nadřízeným pohádal a řekl mu, že dobrovolně sám neodejdu a jestli mě vyhodí, budu se bránit soudně. Teď mám ale obavu, zda jsem tím zaměstnavateli neposkytl důvod k ukončení mého pracovního poměru.

Zákoník práce ukládá zaměstnanci množství povinností, mezi nimi i nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Zcela určitě se nelze domnívat, že sdělením, že pokud dostanete výpověď z pracovního poměru, tak se proti ní budete bránit soudně, jste se dopustil porušení zákoníku práce. Vedení soudního sporu o neplatnost výpovědi dané zaměstnavatelem sice není v zájmu zaměstnavatele, ale porušením zákoníku práce není. Zaměstnavatel rozhodně nemůže na základě tohoto výroku platně ukončit pracovní poměr výpovědí nebo dokonce okamžitým zrušením. A pokud tak učiní, pak bude zcela na místě, abyste se na soud s žalobou skutečně obrátil a navrhl určení neplatnosti výpovědi.

„Možnost podat žalobu na určení neplatnosti ukončení pracovního poměru je právem každého zaměstnance, které je garantované zákoníkem práce,“ říká advokátka Lucie Kalašová. advokátka Lucie Kalašová

Pokud bych soud vyhrál, co to pro mě bude znamenat?

Je víc než pravděpodobné, že vaše žaloba bude úspěšná. V takovém případě platí, že váš pracovní poměr nadále trvá a vy se můžete vrátit zpět do práce, pokud se se svým zaměstnavatelem nedohodnete jinak nebo vám nebo zaměstnavateli nevznikne překážka v práci. Pokud budou splněny zákonem stanovené předpoklady, můžete mít i nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu trvání soudního sporu.

Žaloba musí být podána nejpozději do dvou měsíců po skončení pracovního poměru. Skončením přitom není datum předání výpovědi, ale poslední den trvání pracovního poměru. Poplatek, který je nutno zaplatit soudu, je dva tisíce korun.

Může mě zaměstnavatel za mé výroky postihnout jinak?

Obecně platí, že zaměstnavatel nesmí svého zaměstnance jakýmkoliv způsobem postihovat nebo znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem domáhá svých práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů. To samozřejmě lze aplikovat i na situaci, kdy zaměstnanec zákonným uplatněním svého práva jen hrozí. Možnost podat žalobu na určení neplatnosti ukončení pracovního poměru je právem každého zaměstnance, které je garantované zákoníkem práce. Proto se žádného postihu bát nemusíte.

Ale to samozřejmě neznamená, že se zaměstnavatel nemůže bránit výhrůžkám ze strany svých zaměstnanců. Hranice dovoleného je tenká a je zcela jistě překročena, pokud zaměstnanec vyhrožuje, že zařídí, že od zaměstnavatele odejde zákazník nebo že podnikne kroky, aby firma přišla o důležitou zakázku nebo dotaci. Záleží na individuálních okolnostech případu, ale nelze vyloučit, že v takovém případě může i po pouhé výhrůžce následovat ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele jako oprávněný krok. Navíc takové jednání může mít i trestněprávní důsledky.