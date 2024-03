Znaly ji i první dámy. Tradiční českou značku chce oživit mladá podnikatelka

Koupit fabriku asi není úplně obvyklý začátek podnikání, co vás vedlo k tomu, že jste zainvestovala do Modety?

Na poli módního byznysu se pohybuji již několik let a to, jak lidé začínají přemýšlet nad filozofií značek samotných, a dokonce i nad tím, kde a jak vznikají, mě fascinovalo. Modeta je zvučné jméno, které rezonovalo zejména v generaci našich babiček a rodičů, šila pro první dámy našich prezidentů. Když jsem se dozvěděla, že je možné ji od původních majitelů odkoupit, nápad mě nadchl. Naším cílem je pokus o záchranu jedné z posledních komplexních textilních výrob v naší zemi.

Bylo to jednoduché rozhodování?

Rozhodování samozřejmě nebylo jednoduché, s mým společníkem Oldou Bajerem jsme o tom vedli dlouhé debaty, sestavovali si byznys plán, do hry ale vstoupilo několik dalších faktorů. Těsně po finálním dořešení odkupu firmy vypukla válka na Ukrajině, došlo k enormnímu nárůstu cen energií i k navýšení cen všech materiálů

V jakém stavu byla firma, když jste ji kupovali? Jaký měla obrat, co vyráběla, jak byla na trhu úspěšná?

Modeta byla ztrátová. Obrat společnosti činil zhruba 16 milionů, což rozhodně nepokrývalo náklady, postavení na trhu nebylo prakticky žádné. Když jsme společnost odkoupili a začali se seznamovat s Jihlavou, často z úst místních obyvatel znělo: „Modeta? Ta ještě funguje?“

V jakém stavu byl objekt, dílny? Museli jste investovat do strojů, do zázemí?

Objekt je nyní ve vlastnictví města, kterému ho bývalí majitelé v roce 2016 prodali. Stav odpovídá jeho stáří. Upravili jsme prostory, které využíváme. Strojový park jsme zachovali, aktuálně disponujeme téměř stovkou vysoce kvalitních strojů, díky nimž jsme schopni ušít prakticky cokoliv. Investice nás však stále čekají, například do střihárny.

Firmu jste převzali i se zaměstnanci. Jak se tvářili, když přišel nový majitel?

Ano, je to tak, a jsme na to patřičně pyšní. Lidé pracující v Modetě jsou mistři svého oboru, mnohdy zde pracují i desítky let. Bez jejich zkušeností bychom jen těžko mohli jít dál a firmu posouvat. Začátky byly samozřejmě trochu nesmělé, zaměstnanci nevěděli, co čekat. Postupem času jsme si k sobě našli cestu i důvěru. Vedoucím pracovníkům jsme dali více kompetencí a dnes se mohu na všechny plně spolehnout. Za to jsem nesmírně vděčná.

Neuvažovali jste o změně názvu? Nebo chcete na tradici textilky navázat?

Upřímně, to nás vůbec nenapadlo. Modeta má tak silnou tradici, že by to snad byl i hřích. Myslím, že není důvod měnit něco, co je léty prověřené a funguje. Naopak budeme rádi, když si to lidé spojí a uvidí, že i v naší zemi jsou firmy, které fungují po několik generací.

Eliška Kišová (1986) Vystudovala Vysokou školu aplikovaných ekonomických studií.

Po škole pracovala ve státní správě jako administrátor projektů evropských sociálních fondů, poté přešla do Tom Tailor jako obchodní zástupce.

Působila jako manažerka pro několik světových značek.

Podnikat začala v roce 2022 s Modetou, je její spolumajitelkou a ředitelkou.

Mezi její koníčky patří sport, a to i extrémní. Je kondičním trenérem pro kulturistiku i fitness.

Procestovala svět s batohem na zádech. Taky ale ráda čte, zajímá ji umění a malování.

Žije s partnerem, mají roční holčičku.

Firmu jste koupili před dvěma lety, co se vám za tu dobu podařilo?

První měsíce byly velmi náročné. Museli jsme provést personální změny na administrativních pozicích a firmu provozně uchopit. Podařilo se nám sehnat profitabilní zakázky a stálé klienty, kteří se k nám rádi vracejí. Z finančního pohledu jsme na dobré cestě ke stabilizaci a zároveň máme fajn tým, který skvěle kooperuje. Jsme v polovině procesu digitalizace firmy a máme otevřené cesty k novým, inovativním materiálům.

Jak je to se samotnou značkou Modeta? Řada žen ji má ještě v živé paměti. Plánujete nějaký rebranding?

Ano, to je jeden z našich plánů, na kterém již aktuálně pracujeme. Značka Modeta má svou historii a tradici, v tom chceme také pokračovat. Zároveň ji ale plánujeme trochu oživit, přinést nové střihy i produkty. Jde o prémiovou, aktivně založenou značku, která je primárně určena ženám středního a vyššího věku. Mimo plavek si na své přijdou milovnice aktivního pohybu, jógy i procházek v přírodě. Osobně se na to velmi těším.

Kromě toho poskytujte zázemí pro výrobu produktů i pro další značky, co konkrétně klientům nabízíte?

Celý proces vzniku produktu máme pod palcem od A do Z, to je naše velká výhoda. Nejsem si vědoma takto komplexní šicí společnosti u nás. Dokážeme tím klientovi ušetřit peníze, protože se vše řeší pod jednou střechou a my jsme plně zodpovědní za výsledek. Předáváme tak kvalitní produkt, jehož zrod a dokončení proběhly plně v naší režii. A to je možné díky tomu, že disponujeme modelárnou, tedy specializovaným místem, které řeší design, funkčnost i technologický postup, střihárnou, lisy pro transferový tisk a specializovanou šicí dílnou. Máme zázemí pro logistiku a dokážeme odbavovat balíčky e-shopu.

Druhým jednatelem společnosti je Oldřich Bajer. Podle výpisu z OR má ve firmě větší podíl. Má ve firmě i rozhodující slovo?

Olda je skvělý kolega a zkušený investor s manažerskými schopnosti. Na chodu Modety se aktivně podílí, často mě i mentoruje, přesto mi ale dává poměrně velkou svobodu v mé každodenní exekutivě. Důležité věci spolu vždy komunikujeme, ale cítím, že mám ve výkonu své práce velkou volnost, a to mě žene dál.

Jaké cíle jste si vytyčili pro letošní rok?

Mezi krátkodobé cíle patří neustálá práce na stabilizaci a digitalizaci firmy a reinkarnace značek, které pod Modetu historicky patří, tedy Modeta a Axiswear. Připravujeme mini letní kolekci Teploo, s čímž je spojeno rozšíření našeho portfolia specifických materiálů.

Jaké máte vize a plány do budoucna?

Když se podívám hodně do budoucna a možná se i trochu zasním, vidím Modetu jako prosperující stabilní firmu, která pracuje s udržitelnou módou a slouží jako pevná vývojová a výrobní platforma pro lokální i zahraniční brandy, ale i naše vlastní značky.