Míchačky, družice i léčba erekce. Dodávají pohony, kde je třeba, a daří se jim

Říkáte, že dodáváte pohony od míchaček po družici. Není to nadsázka? Na jakých nejzajímavějších projektech jste se podíleli? Kde všude vaše motory najdeme?

Mezi tisíci projekty máme vskutku perličky, jako je například pohon pro jevištní technologie v plzeňském divadle nebo na zaoceánských lodích Costa. Dodávali jsme elektromotory do urychlovače částic. Naše elektromotory najdete na satelitech evropského navigačního systému. Někdy je také až úsměvné kde všude se mechatronika využívá, protože máme za sebou například projekty pro zařízení k léčbě erekce.

Když se vrátíme k začátkům, co vás vedlo k založení vlastní firmy? Opustil jste místo obchodního zástupce, kde jste měl slušný plat a benefity.

K založení vlastní firmy mě i mého společníka vedla především touha dělat si věci po svém a také touha po nezávislosti. Nezačali jsme podnikat s žádným investorem za zády ani s tím, že bychom měli jakýkoliv plán B. Zkrátka postupně a vytrvale jsme budovali a budujeme naše vize a myšlenky, i když se občas samozřejmě dostáváme do slepých uliček.

Pamatujete si na svou první zakázku? Jak jste ji získali?

První objednávka přišla v polovině roku 2010, tedy půl roku po založení naší společnosti. Pamatuji si to naprosto přesně, protože jsem ráno přišel do kanceláře a pod faxem ležel papír. Zvedl jsem ho a na něm byla objednávka na elektropohon pro míchání jisté kapaliny. Z dnešního pohledu je to skoro retro zážitek, ale pozitivní emoce ve mě stále vyvolává.

Odkud pochází název Raveo? Co znamená?

RAVEO je spojení mého a společníkova jména se jmény manželek. Radek, Aleš, Radka, Veronika. O je symbolem rotace a pohybu. Je velmi těžké najít zvučné jméno, které ještě na trhu není a je dostatečně robustní. Myslím, že se nám to před lety skutečně podařilo.

Jak se vám daří spolupráce s vaším společníkem Alešem Zapletalem? A jak do vašeho podnikání mohou mluvit vaše partnerky?

Spolupráce s mým společníkem Alešem je výborná a jsem za to moc rád. Mám občas jiné pohledy na business i na život, ale vždy nám vychází skvělý průnik myšlenek i rozhodnutí. Jsme za ty roky na sebe tak napojení, že jsme schopní mnohdy rozhodovat samostatně a zároveň vědět, že ten druhý s tímto rozhodnutím souhlasí.

Z hlediska partnerek a rodinných příslušníků mám striktní pravidlo: rodina do podnikání nepatří. Je poměrně těžké sdělit manželce, že ji nezaměstnám, ale na druhou stranu je to podle mě lepší pro firmu i vztahy.

Co bylo na rozjezdu vlastního podnikání nejtěžší?

Říkám s oblibou, že kdybychom věděli, co nás čeká, tak bychom asi nikdy podnikat nezačali. Nemyslím si, že by něco bylo nějak výjimečně složité. Díky tomu, že jsme rostli organicky, jednotlivé věci přicházely postupně a my se na nich hodně naučili. Samozřejmě jsme neměli znalost administrativy, účetnictví, firemních procesů atd, ale měli jsme odhodlání věci řešit a pracovat. Jak říkal Baťa: Chceš, můžeš. Je to jednoduché.

Když říkáte Baťa. Firmu jste založil v Otrokovicích, kde je stále cítit jeho silný odkaz. Ovlivnil i vás a vaše podnikání?

Baťa je naše inspirace a naše modla. Mnoho lidí obdivuje velikány jako Jobse či Muska, ale my máme jednoznačně Baťu. Předběhl svým myšlením a přístupem k podnikání dobu o mnoho generací. Pokud začnete studovat jeho filozofii a přístupy k práci a zaměstnancům, tak mi dáte jednoznačně za pravdu. Jeho postupy ovlivňují naše firemní procesy a snažíme se podle nich také sami jednat jak z pohledu zákaznického přístupu, tak z pohledu firemních procesů, ale také zodpovědnosti vůči společnosti a životnímu prostředí.

Dodáváte motory do nejrůznějších strojů. Vidíte v posledních letech větší tlak na automatizaci, uplatnění robota tam, kde lze lidskou práci zautomatizovat?

Ano rozhodně. I přes ne příliš optimistickou ekonomickou situaci je v ČR velmi nízká nezaměstnanost a také lidská síla stojí nemalé náklady. Výrobní společnosti jsou tedy nuceny automatizovat svoje provozy a eliminovat lidskou činnost. V současné době jsou investice pro inovace mnohdy pozastaveny, ale jsem přesvědčený, že míra automatizace poroste, což pomůže české ekonomice i zaměstnancům.

Radek Kaňovský (1982) Vystudoval automatické řízení a informatiku.

Po škole pracoval jako obchodní zástupce.

1. ledna 2010 založil společně s Alešem Zapletalem společnost Raveo.

Je šťastně ženatý, má dvě děti. Ve volném čase běhá, jezdí na kole a lyžuje, nejraději s rodinou.

Také rád vaří a miluje skvělé jídlo, je zakládajícím členem klubu Gourmet, přátel dobrého jídla.

Cestuje na motorce, a jak sám říká, hlavně má rád lidi a život..

Myslíte, že nás čeká budoucnost, ve které lidskou práci zcela nahradí roboti?

Jsem přesvědčen, že kybernetika a automatizace v budoucnu prakticky nahradí manuální a mnohdy i tvůrčí pracovní činnosti. Na druhou stranu přinese řadu pracovních příležitostí, které jsou nutné pro udržení kvality technologie. Bude také třeba komplexní automatizační procesy dozorovat a vylepšovat.

Jak se vám daří držet krok s konkurencí?

Je to přesně naopak, konkurence musí držet krok s námi. (smích) V rámci segmentu a obchodního modelu jsme největší v České republice jak z pohledu obratu, tak z pohledu portfolia.

jaký je váš obrat, kolik máte zaměstnanců a poboček?

Pohybujeme se na hranici ročního obratu 400 milionů korun. Zaměstnáváme 45 lidí ve čtyřech pobočkách. V Otrokovicích je centrála a hlavní sklad, obchodní kancelář máme v Hradci Králové a polském Tarnowě a také máme pobočku na Slovensku.

Prý jste mohli svou firmu prodat do Skandinávie?

Ano, je to tak. Před 7 lety přišla zajímavá nabídka, ale nakonec jsme ji odmítli, což pokládám za správné rozhodnutí, protože se firma za tu dobu posunula úplně na jinou úroveň. Práce nás stále baví a máme vize a myšlenky kam to posunout dál. Nikdy neříkej nikdy, učil mě děda v raném mládí, ale nebudujeme firmu proto, abychom ji prodali.

Jistě tedy máte plány do budoucna?

Jsme připraveni na expanzi v rámci střední Evropy a máme vizi posunout naše podnikání na další úroveň. Budujeme komplexní systém řízení ve firmě a snažíme se lidem dávat možnost profesního i platového růstu. Prakticky jenom kopírujeme některé myšlenky Tomáše Bati, kterým se inspirujeme a zároveň víme, že je pro nás jeho odkaz prakticky nedostižný.

Co je podle vás receptem na úspěšné podnikání?

Jak říkával Zátopek: Když nemůžeš, přidej. Tedy rozhodně tvrdě a efektivně pracovat, nebát se konstruktivní kritiky a neusnout na vavřínech. Určitě je také potřeba mít svou práci rád a nenechat se odradit dílčími neúspěchy.