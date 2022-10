Pomáhali s e-shopy jiným, pak založili vlastní. Firma se úspěšně rozjela

Kdy a jak začalo vaše společné podnikání?

S mým kamarádem Ondřejem Bočkem jsme ve Zlíně založili webové studio, ve kterém jsme se věnovali vývoji webových stránek a e-shopů. Komunikace s klienty nebyla mnohdy jednoduchá. Bylo obtížné jim vysvětlit, že tvorbou e-shopu teprve vše začíná a pro to, aby byl úspěšný, je potřeba na něm i nadále pracovat. Z toho důvodu jsme koncem roku 2015 přišli s myšlenkou vytvoření vlastního e-shopu a v následujícím roce v září jsme jej spustili.

Proč zrovna bytový textil?

Hledali jsme v okolí Zlína silného partnera s velkými skladovými zásobami, protože jsme chtěli mít jistotu, že budeme mít co prodávat, i když vyrosteme. V té době se nám ozval místní výrobce textilu, že by chtěl pomoci s jeho e-shopem. Navázali jsme spolupráci a nakonec jsme se dohodli, že rozjedeme vlastní e-shop.

Nebáli jste se neúspěchu, když jste vstupovali do odvětví, o kterém jste do té doby moc nevěděli?

Věřili jsme, že problematiku bytového textilu brzy doženeme, ale že naši konkurenti nedoženou tak rychle naše dovednosti a znalosti z prostředí e-shopů, jejich vývoje a provozu.

Na trhu ale již tehdy existovala docela silná konkurence? Jak se od ní odlišujete?

To je pravda, trh s bytovým textilem byl ohromný a konkurence byla značná a velmi silná. Kvalita zboží je samozřejmostí, my navíc máme ucelené kolekce produktů, kdy v jednom motivu nabízíme až 17 produktů. Zákazník si tak může sladit interiér do jednoho stylu. Velkou odlišností je pak i nabídka našich služeb. Patří mezi ně například šití mnoha produktů v rozměru na míru, úprava rozměru povlaku na polštář u povlečení, ušití prostěradel na různě vysoké matrace, vyhotovení závěsů na míru atd.

Co bylo na začátku podnikání nejtěžší?

Nejtěžší bylo vytrvat a jít stále vlastní cestou, i když ze začátku nebyly výsledky ihned viditelné. Naštěstí nám nikdy nechyběla vytrvalost a píle. Každým dnem od rána do večera jsme na e-shopu pracovali a posouvali ho dál a dál. Vymýšleli jsme nové produkty, například vzorovaná bavlněná prostěradla nebo jednobarevné povlečení, která předtím na trhu téměř nebyly. Zjišťovali jsme, jaké rozměry jsou žádané a podobně.

Dnes vyrábíte sami, kde šijete?

Produkty jsou z velké většiny ušité českými švadlenkami v Česku, využíváme i šicí dílnu na Slovensku. Celkově pro nás nyní pracuje přibližně 70 švadlen.

Ondřej Boček (1992) Ondřej Boček Vystudoval Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, obor informatika v administrativě.

Již během studia si založil živnost.

Společně s Michalem Kempou pracoval ve webovém studiu MIONET, které se zabývalo vývojem webových stránek

Později začali společně provozovat eshop Goldea.

Je ženatý, má 20 měsíční dceru Izabelku.

Dříve hrával závodně florbal, který jej spojil s Michalem.

Dnes se ve volném čase věnuje převážně rodině.

Působíte i na zahraničních trzích, který z nich je pro vás nejdůležitější?

Aktuálně naše produkty nabízíme na Slovensku, Rumunsku, v Maďarsku a nyní nově v Polsku. Každý trh, do kterého vstupujeme, má pro nás stejnou váhu a je pro nás stejně důležitý. Nyní ale hodně času věnujeme Polsku, kam jsme vstoupili teprve v září. Má pro nás velkou prioritu, protože jde o obrovský trh, od kterého máme obrovská očekávání. První dny nám naznačily, že očekávání byla oprávněná. Uvidíme, jaký bude další vývoj nyní v hlavním období před Vánoci.

Mají zákazníci na jednotlivých zahraničních trzích své specifické požadavky?

Každý trh je něčím specifický a je potřeba se mu co nejvíce přiblížit, abyste na něm uspěli. V Rumunsku jsou zcela odlišené rozměry povlečení, v Polsku jsou zase jiné rozměry polštářů. Rumunsko je specifické v ubrusech, které jsou hodně poptávané, avšak ve velkých rozměrech, které jsou pro nás netradiční a mnohdy je problematické je vůbec vyhotovit. Snažíme se ale všem těmto specifikům vyjít vstříc a nabízet to, co zákazníci chtějí a poptávají.

Liší se také způsoby dopravy a platby. V Maďarsku lidé jako způsob platby volí nejčastěji dobírku, naopak v Polsku zase platbu předem. V každém státě jsou pak oblíbení rozdílní dopravci a podobně. Specifik je opravdu hodně.

Michal Kempa (1993) Michal Kempa Vystudoval Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, obor ekonomika a management.

Podnikat začal už v 18 letech, kdy spustil svůj první e-shop.

V roce 2013 společně s Ondřejem Bočkem založil webové studio MIONET.

Dnes oba společně provozují e-shop s bytovým textilem Goldea.

Je svobodný.

Závodně hraje florbal, mezi jeho oblíbený sport patří také tenis.

Za šest let fungování firmy se vaše tržby zpětinásobily. Čemu přisuzujete takový úspěch?

Z velké části je to unikátnost naší nabídky a nabízených služeb. Jako jedni z mála jsme úzce zaměření pouze na bytový textil. Disponujeme šicími dílnami, většinu produktů jako jsou ubrusy, povlaky na polštáře, závěsy, prostěradla a další nabízíme v mnoha rozměrech, navíc tyto produkty jsme schopni ušít i v rozměru na míru. To je opravdu velkou výhodou, kterou naše zákaznice využívají a oceňují.

Za úspěchem stojí také naše nadšení do práce a neustálý vývoj. Ale hlavně je to zásluha celého týmu, od zaměstnanců až po externí společnosti, se kterými spolupracujeme. Táhneme všichni za jeden provaz.

Jaké máte plány do budoucna?

Zatím plánujeme příští rok a věříme, že bude klidnější a stabilnější než ten letošní. Aktuální doba je totiž nevyzpytatelná a očekávané cíle může hodně ovlivnit. Máme v plánu stabilizovat všechny trhy, na kterých působíme. Připravujeme redesign stylu značky včetně e-shopu a všech dalších materiálů. Chceme nadále pracovat na zlepšení vizuálního zpracování nabízených produktů, abychom je co nejvíce přiblížili zákazníkům.