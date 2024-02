Mladí nadšenci z Beskyd uspěli u zákazníků i v soutěži. Obrat firmy roste

Vaše firma získala několik ocenění, kterého si vážíte nejvíc?

Naše káva získala ocenění Great Taste Awards v roce 2022 a v roce 2023. Velmi si vážíme dvojnásobného ocenění pro naši vlajkovou loď, bestseller – 100% Arabiku z Brazílie. A moc nás potěšilo, že jsme v roce 2023 získali pro naše kávy dvě hvězdy jako jediná česká pražírna.

Proč jste se vlastně do soutěže přihlásili?

Chtěli jsme získat objektivní posouzení naší práce. Víme, že jsou zákazníci spokojeni, protože se nám jich polovina vrací k pravidelnému nákupu, ale chtěli jsme znát také stanovisko odborníků.

Na webu píšete čerstvá káva z Beskyd, získali jste ocenění Regionální potravina, káva ale z regionu určitě není?

To máte pravdu, kávu sice nakupujeme ve světě, ale pražíme u nás, v Beskydech. Káva z Beskyd je naše poznávací znamení, protože to není jen o upražení zrnek, do kávy přidáváme i naše beskydské srdce.

Zelené zrno nakupujeme přes společnost Sucafina, která se soustředí na výběrové kávy. My si pak kávu vybíráme podle zpětné vazby našich zákazníků, chuťového profilu, cuppingového skóre a čerstvosti sklizně.

Co je to cuppingové skóre?

Cuppingové skóre je bodová hodnota, která se používá k určení kvality kávových zrn. Skóre se pohybuje v rozmezí od 0 do 100 a zahrnuje hodnocení různých kvalitativních faktorů, například chuť, aroma, případně vady. Výběrová káva musí mít cuppingové skóre nad 80 bodů

Jakub Najdek (1990) Narodil se a žije ve Frýdku-Místku. Vystudoval Průmyslové inženýrství na Vysoké škole báňské v Ostravě. S podnikáním začal ve třetím ročníku na vysoké, společně s kamarádem Mikulášem Dohnalem založili firmu Upraženo s.r.o.

Své výrobky prodávají v e-shopu i v kamenném obchodě ve Sviadnově.

Je ženatý a má dvě děti.

Volný čas nejraději tráví s rodinou.

Mezi jeho koníčky patří cyklistika, plavání a hory.

Začínali jste tak, že jste koupili e-shop. Byl díky tomu váš start jednodušší?

Převzali jsme již fungující e-shop, takže začátky jsme tímto měli o něco snazší. Náročnější to bylo pouze na finance. Dokud jsme prodávali pouze kompatibilní kapsle, finance směřovaly především na nákup skladových zásob. Když jsme se pustili do pražení vlastní kávy, byla potřeba investice do zboží, vzdělávání, technologie, obalů. Postupem času přibyli také lidé. Náklady byly ve vyšších statisících až jednotkách milionu.

Jak a čím jste chtěli konkurovat již zavedeným firmám?

V roce 2019, kdy jsme s pražením začali, bylo ještě před boomem malých pražíren s výběrovou kávou a na trhu bylo jen pár zavedených pražíren. Během covidu se ale trh hodně posunul a pražírny vyrašily jako houby po dešti, protože lidé se začali zajímat o přípravu kávy doma.

Abychom uspěli, zaměřili jsme se na čerstvost, zajímavé limitované edice a prozákaznický přístup. Konkurentů je hodně a je potřeba nabídnout zákazníkovi přidanou hodnotu. Dnes už nestačí nějakou věc prodat, prodávají příběhy, lidé, nějaká třešnička na dortu.

Jak se z malé firmy v Beskydech stane uznávaná firma na pražení

výběrové kávy?

Dlouho jsme chutě našich káv ladili. Rok zabralo testování, hledání dodavatelů, ochutnávání a experimentování. Po roce jsme prodej spustili a postupně přidávali nové druhy, limitky, a snažili se pružně reagovat na zpětnou vazbu našich zákazníků. Náš pražič Tom všechny vybrané kávy pečlivě ochutná a praží na různé způsoby a vždy tak, aby v jejich chutích objevil plné aroma a chuťové tóny.

Oproti většině konkurence kávu upražíme a nejčastěji do druhého dne posíláme k zákazníkovi, dostane se k němu tedy vždy čerstvé zrno. Pražíme v malých dávkách. Každá káva by měla být upražená jinak, aby plně vynikl její chuťový potenciál. Tom má tedy pro každou kávu jinou pražicí křivku, nepraží všechny kávy stejně podle stejného mustru.

Jste dva jednatelé, dva společníci, jste vždy zajedno?

Zajedno určitě vždy nejsme, ale o věcech diskutujeme a vždy se nakonec domluvíme. Mikuláš se soustředí na kvalitu produktu a finance, já mám pak na starost web, marketing a inovace.

Mikuláš Dohnal

(1992)

Narodil se a žije ve Frýdku-Místku.

Vystudoval Fakultu sportovních studií na Masarykově univerzitě v Brně.

S podnikáním začal ve třetím ročníku na vysoké, společně s kamarádem Jakubem Najdekem založili firmu Upraženo s.r.o.

Své výrobky prodávají v e-shopu i v kamenném obchodě ve Sviadnově.

S partnerkou se starají o jedno dítě.

Volný čas nejraději tráví s rodinou a se sportem, mezi jeho oblíbené aktivity patří skialpy, cyklistika, triatlon anebo sauna.

Co je na vlastním podnikání nejtěžší?

Největší oříšek je najít balanc mezi operativou a strategií. Jak se říká, pro stromy někdy nevidíme les. Není lehké se přesunout z pozice „člověk pro všechno“ do pozice vizionáře a stratéga, zvlášť když tuto roli třeba měníte několikrát za den. Cítíme také zodpovědnost za lidi, kteří u nás pracují.

Jaké jsou vaše obraty?

Naše obraty jsou v jednotkách milionů měsíčně, v roce 2023 jsme se obratem přiblížili 20 milionům korun. V průběhu podnikání jsme se stěhovali, investovali do technologií, nových obalů, redesignu webu, náklady tak máme stále.

Jaké máte plány do budoucna?

Chceme investovat do další technologie, abychom ještě výše posunuli úroveň naší kávy.

Chutná vám ještě káva? Jakou máte nejraději?

Kávu milujeme! Pražírna je skvělé a voňavé podnikání. U nás vítězí hlavně Arabika z Brazílie, a poté každý rok Vánoční směs, na té si hodně zakládáme a milujeme ji my i naše rodiny.