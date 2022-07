Přes tisíc projektů a hektolitry zmrzliny. Malá firma nastartovala po covidu

Dlouho jste působil v úspěšné globální korporaci. Co vás vedlo k tomu, že jste odešel a začal podnikat?

V korporátu jsem byl od svých 17 let. Nejprve jako student, pak jsem prošel různé pozice, až jsem skončil v obchodě, který mě moc bavil. Hledal jsem ale něco víc než kvartální čísla, hledal jsem něco svého, kde budu mít plnou svobodu. Firma tehdy pořádala spousty akcí pro své zákazníky a partnery a já viděl, jak celou organizaci zefektivnit a zlepšit komunikaci s účastníky, skvělý podnikatelský záměr. Rok jsem byl ještě zaměstnaný v jiné společnosti a pak už do toho šel naplno.

V čem pro vás byl začátek ve startupovém prostředí nejtěžší?

Před sedmi lety, kdy jsme Happenee zakládali, nebyl pojem startup tak známý. Prostě jsme byli malá firma, která viděla příležitost, chtěla vyvíjet softwarové produkty a tak jsme začali. Samozřejmě jsme na začátku byli plní naivity a nevyhnuly se nám chyby. Nejtěžší bylo rozhodně financování a to, abychom vydrželi.

Co pro vás naopak bylo nejzábavnější?

To, že samotná cesta je cíl. A taky lidé. Můžete dělat jakýkoliv produkt nebo službu, ale bez lidí to nejde. Zároveň ve startupu je pořád co objevovat, někdy se rychle mění strategie, když je to potřeba. A hlavně člověk dělá, co ho baví.

Jakou razíte ve firmě kulturu? Přece jen jste člověk vychovaný korporátním prostředím.

Já jsem měl obrovské štěstí na šéfy. Společnost, pro kterou jsem pracoval, měla super kulturu založenou na lidech. Ač korporát, k lidem se od začátku chovali hezky.

Když jsme se se společníky sešli, věděli jsme poměrně dobře, co chceme a co ne. Ve firmě od začátku razíme kulturu založenou na společných týmových hodnotách a lidech. Na tom, že informace transparentně proudí přes celou firmu, máme plochou strukturu řízení, osobní odpovědnost a svobodu. Abychom mohli do práce chodit takoví, jací jsme, se vším, co k tomu patří, jednoduše bez masek.

Účastnili jste se programu Startit ve spolupráci s ČSOB. Pomohlo vám to?

Byl to pro nás náročný, ale velmi užitečný akcelerátor. Díky úžasným lidem, kteří to dělají srdcem a jejich obrovské podpoře v kombinaci se skvělými mentory a workshopy, jsme se posouvali mílovými kroky. Validovali si nápady, myšlenky, poznali další startupy, se kterými jsme dodnes v kontaktu a spolupracujeme.

Proč jste se vrhl zrovna do eventů?

Protože mám rád lidi, setkávání, vždycky mě bavil ten šrumec kolem a zároveň bolesti při organizaci, kterým se nevyhnete, ale naštěstí víte, jak je vyřešit. A své znalosti jsem chtěl předávat a posouvat dál. Navíc jsem chtěl spojovat lidi, což tento segment skvěle umožňuje.

Proč název Happenee?

Dříve jsme se jmenovali Simply Events, ale neměli jsme zaregistrovanou doménu .com a další domény, a tak přišla na řadu úvaha o změně názvu a našli jsme Happenist. Happen jako stát se, přihodit se, nám dávalo maximální smysl. Jenže po pár dnech, když jsme vše rebrandovali, nám přestaly chodit zvací maily na eventy a Facebook kanál nešel přejmenovat. Prý tam to bylo zakázané slovo. Nikdo jsme nechápali, vidělo nás to asi dvacet, ale ano, v názvu je skryto pánské přirození. Další změna tedy byla nevyhnutelná, ale chtěli jsme zůstat u něčeho podobného. Kolegyně navrhla Happenee a bylo. Možná složité na psaní, ale nám se to líbí.

Co všechno dnes umíte?

Od mobilní aplikace pro účastníky po registraci, mailové pozvánky a kampaně, registrace na místě či tisk jmenovek jsme došli až do 3D prostředí ve virtuálních akcích. Ať už to jsou veletrhy, HR a marketingové kampaně nebo celoroční aktivity spojené s lidskou interakcí a zapojením publika. Už neřešíme jen samotné eventy. Pomáháme společnostem v růstu jejich byznysu, komunikovat pomocí 3D světů a event nástrojů jejich brand a k aktivnímu zapojení účastníků.

Firma vznikla v roce 2015, největší růst ale zaznamenalo v roce 2020. Znamená to, že pandemie vám pomohla?

Nejprve nás to málem položilo. Předtím jsme dělali čistě fyzické akce. Jenže kvůli covidu jsme museli otočit a začali řešit virtuální 3D akce. K tomu bylo ovšem potřeba vytvořit kompletně nový produkt. To se nám naštěstí podařilo a díky tomu jsme skokově vyrostli.

Jaké nejzajímavější akce jste připravovali?

Od začátku našeho působení na trhu máme za sebou zhruba 1 200 akcí. Největší určitě byla ta s Českou spořitelnou pro 13 tisíc lidí, GlobSec na Slovensku se stovkou speakers z celého světa nebo celosvětová akce pro Microsoft. To je jen pár z nich, vyjmenovat je všechny, to bychom tu spolu seděli ještě dlouho.

Je někdo, kdo v Česku dělá něco podobného jako vy?

S takovou šíří, komplexitou produktu a služby ne. Eventové platformy tu jsou, ale úzce profilované.

Zdeněk Hesoun (37 let) Vystudoval střední průmyslovou školu dopravní.

Po škole pracoval v nadnárodních společnostech na nejrůznějších pozicích, nejvíce se mu líbil obchod.

V roce 2015 založil společnost Happenee s.r.o., dnes je jejím jednatelem a CEO.

Volný čas nejraději tráví s rodinou.

Jak vidíte současnou situaci na trhu, kde se pohybujete? Co se za poslední roky nejvíce změnilo?

Dnešní doba přináší řadu výzev pro nás i naše zákazníky. Hledají způsoby, jak nově komunikovat se svou cílovkou. Hledají další řešení, kde mailing, web a sociální sítě nestačí. V rámci toho jsme tu my jako další kanál a způsob zábavné a unikátní komunikace. Dnes se vidíme jako konzultanti pro komunikaci firem ven (marketing, HR) a dovnitř (HR). Hlavně v oblasti zapojení cílovky díky unikátnímu prostředí, hravosti a novým technologiím. Současně jsme partnery pro marketingové a eventové agentury, které hledají vhodná řešení pro své projekty a zákazníky.

Na webu o sobě kromě jiného píšete, že jste zmrzlinou poháněný český startup. Zmrzlina je pro zaměstnance zdarma? Jaké další benefity nabízíte?

Samozřejmě, zmrzlina všeho druhu je nedílnou součástí naší kultury a musí tu být! Dnes nás je kolem třiceti, takže její spotřeba je poměrně velká. (smích) Myslím, že největším benefitem je celý tým a jednoduše možnost být sám sebou. V naší vile se zahradou, altánem a bazénem si vytváříme maximálně příjemné pracovní prostředí, také si zde například pěstujeme vlastní rajčata. Vedle toho jsme pet a children friendly, jistotou je potřebné vybavení pro práci a flexibilní pracovní doba.

Prozradíte, jaký máte obrat?

I přesto, že jsme od začátku roku pilovali zejména naši vlastní orientaci a produkt, stále se nám daří růst. Za stejné období roku 2022, leden až květen, se nám podařilo vyrůst o 16 procent a dosáhli jsme na obrat 10,2 milionů korun.

Kde byste rád viděl firmu a sebe v horizontu pěti let?

Firmu stále vidím jako partu skvělých lidí naladěných na stejnou vlnu, schopných vyslyšet potřeby zákazníků. A také jako nedílnou součást mnoha firem, jako komunikační platformu, která zábavnou formou propojuje lidi a informace napříč virtuálními i fyzickými světy.