Obrat 200 milionů, zakázky i v Africe. Rodinná firma funguje už 30 let

Vystudoval jste elektrotechniku, přesto podnikáte v úplně jiném oboru. Údajně je za vším vaše první zahraniční zkušenost?

Je to tak, já jsem krátce po revoluci odjel na zkušenou do Německa, to mi bylo jednadvacet. Pracoval jsem ve firmě, která vyráběla nábytek pro řeznictví a pekárny a mně to nadchlo. Myšlenka, že budu navrhovat a vyrábět nábytek, mě lákala daleko víc, než se věnovat elektrice, proto jsem po návratu do Česka vrhnul právě na něj.

Začínal jste od nuly, co bylo na startu nejtěžší a jak vypadaly vaše začátky?

Na začátku devadesátek se tady nedalo pořídit žádné vybavení, chyběly vhodné stroje i materiál. Nábytek skoro nebylo na čem a z čeho vyrábět. Navíc jsem neměl počáteční kapitál, úvěr s úrokem sedmnácti procent jsem splácel opravdu dlouho.

Nejdřív jsem si pronajal dílnu, ve které jsem pracoval sám. Pak jsem přibral prvního zaměstnance, který mi pomáhal. Pak byli postupně dva, tři, čtyři. Nakonec jsem se dopracoval ke stavbě vlastního výrobního areálu, který se ale po čase ukázal být malý. No a tak jsme v Chotíkově u Plzně vybudovali na zelené louce větší, ve kterém fungujeme dodnes.

Kdy přišla první velká zakázka?

První velká zakázka přišla na designovém veletrhu v roce 1998 od nábytkového řetězce. V té době jsem se zrovna chystal do Itálie na nákup obráběcích CNC strojů. V Česku jsem byl tehdy jeden z prvních nábytkářů, kteří jsme je začali používat. Zakázka od známého prodejce nábytku upevnila naše postavení na českém trhu.

Dnes dodáváte i do zahraničí. Kdy přišla první zahraniční zakázka a jak jste ji získali?

Řekl bych, že jsem byl ve správný čas na správném místě. Bylo to v roce 2005, zákazníkem byla norská společnost a šlo o výrobu školního a kancelářského nábytku.

Je zahraniční zákazník jiný než český?

Zákazníci jsou vcelku stejní, ale samozřejmě hraje roli jejich národní mentalita. Čeští zákazníci mají větší technické povědomí a lepší představu o projektech, které chtějí realizovat.

Dodávali jste nábytek až do severní Afriky. Jak to vypadá v praxi? Návrhy se jistě dají řešit online, ale jak je to s realizací?

Realizace probíhá různě, projekt od projektu. Nábytek vyrobíme tady, dopravujeme na kamionech, které samozřejmě v určitých případech musí na trajekt apod. Montáž zajišťujeme externími spolupracovníky. Máme nasmlouvané týmy, které se orientují v prostředí země, kam dodáváme.

Dokázal byste spočítat počet realizací? Nebo říct, na co jste nejvíce pyšný nebo co bylo nejtěžší, nad čím jste strávil bezesné noci?

Vyrábíme zhruba 1 300 realizací ročně, od drobných zakázek až po velké projekty. Není den, kdy se něco neřeší. Nejtěžší byla krize v roce 2007, kdy poklesla poptávka nábytku v celé Evropě a museli jsme zareagovat reorganizací firmy a rozšířit výrobní řady. Díky těmto změnám jsme to ustáli. Jsem pyšný hlavně na to, že firma funguje jako celek. Jak obchodní, tak výrobní tým jsou dobrá parta a táhnou za jeden provaz.

Vaše manželka je druhým jednatelem společnosti, jak funguje tento tým? Manželka má na starosti jinou agendu, řeší organizační věci, účetnictví, administrativu. Máme štěstí, že si v těchto věcech rozumíme a vzájemně si do svých kompetencí nemluvíme.

Do firmy jste zapojil celou svou rodinu včetně dvou synů. Dostali to příkazem? A kdo koho musí poslouchat?

Syny jsem naštěstí nemusel nikterak nutit. Je pravda, že první z nich chtěl pracovat v oboru, ale ne přímo v naší firmě. Tehdy začínaly e-shopy, tak jsme se domluvili, že zkusí internetový obchod. Přiznávám se, že jsem tomu tehdy moc nevěřil. Kdo by si koupil nábytek na internetu? Ale podařilo se, vsadil na kvalitu, nikoliv na laciné zboží, a funguje to výborně. Druhý syn pracuje v obchodním oddělení a předpokládám, že vedení firmy jednou převezme.

Poslední slovo mám ve firmě zatím já, ale jsou náznaky, že nastávající generace by byla ráda, abych už jim ho v některých věcech přenechal. (smích)

Dnes vyrábíte bezemisně. I to má ale svůj důvod. Vyplatila se vám tato investice?

My jsme na téměř bezemisní výrobu postupně přecházeli už od roku 2010. Pořídili jsme fotovoltaickou elektrárnu na střechu výrobní haly, v tom nám pomohla i dotace od státu Využíváme kotel na dřevěný odpad z výroby, úsporou je i nové osvětlení LED zářivkami. Při aktuálních cenách elektřiny bude návratnost rychlejší, než byl původní předpoklad.

Je pravda, že tyto technologie jsme v prvé řadě pořizovali kvůli zakázkám ve Švédsku, kde takto vyrovnáváme uhlíkovou stopu našich výrobků. V současné energetické krizi se nicméně vlastní výroba tepla a elektřiny velmi hodí, šetříme miliony na energiích ročně, a nemusíme zdražovat.

Petr Mudra (54) Vystudoval elektrotechnickou průmyslovku v Plzni.

Arbyd vznikl jako truhlářská dílna v roce 1992.

Firmu založil s manželkou, která je zároveň druhou jednatelkou.

Polovinu své produkce Arbyd vyváží, nejen do Evropy, ale také do severní Afriky nebo na Blízký východ.

Petr Mudra má dva syny.

Mezi jeho koníčky jednoznačně vede sport, cyklistika, tenis i posilovna.

Vaše firma existuje již 30 let, považujete to za úspěch? Jaké problémy jste řešili na začátku, jaké řešíte dnes?

Za úspěch to určitě považuji. Na počátku byl problémem nedostatek financí, nedostatek zkušeností, v současné době zase čelíme abnormální byrokracii, nesmyslným státním nařízením, ekologickým požadavkům apod. Nejen já, ale i celý tým, který se mnou roky firmu táhne, vnímáme jako zázrak, že jsme se za těchto podmínek dokázali rozvíjet a zvyšovat efektivitu a kvalitu výrobků.

Hledáte nové spolupracovníky, mimo jiné i truhláře. Je problém najít šikovné řemeslníky?

My máme na zaměstnance specifické požadavky, jde o specializované profese nebo kombinace různých profesí.

Potřebujeme například pracovníky, kteří umí programovat, a zároveň jim během směny projde rukama několik tun materiálu. Neznám žádnou školu, která by tuto kombinaci učila. Nové zaměstnance si převážně školíme sami. Hlavní je chuť pracovat, mít logické myšlení a být manuálně zručný. Ostatnímu jsme schopni nové lidi naučit. Výsledkem by kromě odměny měla být radost z výrobků nebo interiérů, které jim projdou pod rukama.

Jaké máte plány do budoucna?

Kdyby nepropukla koronavirová pandemie a válka na Ukrajině, myslím, že by se, samozřejmě s mojí pomocí, vrhli mí synové na stavbu další fabriky, kde by se vyráběl sériový nábytek, na který dnes nemáme kapacitu. Ale vzhledem k tomu, co se děje, se domnívám, že bude úspěchem firmu i nadále udržet v dobré kondici. V současnosti nemáme žádný úvěr, máme moderní výrobu, zajištěné energie. Do budoucna si tedy hlavně chceme uchovat naše zákazníky, mít z podnikání zisk a také radost.