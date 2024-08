Delegát řeší klienty ve vězení i opilce, ale je to práce snů, říká šéf cestovky

Vaše profese může na první pohled působit jako jedna velká dovolená zalitá sluncem. Je to opravdu tak?

Je. Cestovní ruch obecně je práce snů. Pracujete s lidmi a dokážete ovlivnit, jestli se vrátí z dovolené spokojení, nebo naopak. A je tu i to, co vnímáte jako turista, že jste v krásné destinaci, poznáváte zajímavé lidi...

Jak jste se k tomu povolání dostal? Byl to váš dětský sen?

Vzato do důsledku ano. Po základní škole jsem začal studovat výpočetní techniku v Ostravě. Ale po prvních dvou letech nám vedení školy oznámilo, že náš obor nemá kdo učit a že z nás budou opraváři počítačů. Byl jsem z toho nešťastný a v noci jsem skutečně měl živý sen, že bych chtěl pracovat jako průvodce v cestovním ruchu. Ráno jsem ho vyprávěl rodičům a odjel do Ostravy zjistit, co se vlastně děje. Ten rok právě otevřeli v Krnově střední školu cestovního ruchu – než jsem se z Ostravy vrátil, maminka mě na ni přihlásila a vzali mě.