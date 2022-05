Podnikání rodinu živí od 18. století. Nejmladší generace slaví úspěchy i ve světě

Vinařská tradice Čapků prý sahá až do 18. století. Jak jste to zjistili? Našli jste na vinici cedulku Založeno léta páně? Nebo jste hledali v archivech?

Rodinná historie je pro nás velmi důležitá a tyto informace si předáváme z generace na generaci. Ale jelikož jsem se chtěl dozvědět i podrobnosti, tak jsem hledal i v kronikách a archivech. Úplné počátky vinaření u nás v rodině sahají až do roku 1793. Tehdy jeden z našich předků František Čapka nakoupil první vinice od Liechtensteinů o výměře 1 083 čtverečních sáhů, což byla podle kupních smluv dokonce největší výměra prodané vinice v okolí. Naše rodina také v Hruškách na základě tzv. Horenského práva získala jako první a jediná právo na oficiální prodej vína z vinařského dvora.

Došlo někdy v historii k tomu, že některá generace už v oboru nechtěla pokračovat?

Je to až neuvěřitelné, ale všechny generace v oboru pokračovaly. Nevím o nikom, kdo by chtěl od vinaření upustit. Za asi největší krizi považujeme nástup komunistického režimu, kdy byly veškeré vinice a majetky, které předchozí generace vybudovaly, znárodněny. Ale i v této nelehké době si rodina tradici udržela a vinařila tak, jak bylo možné.

A co vy? Měl jste nějaké klukovské sny o budoucí profesi nebo vám bylo jasno, že jednou převezmete vinařství?

Od malička jsem s taťkou a dědou jezdil pracovat do vinohradu. Samozřejmě, když jsem byl malý, tak jsem je asi spíš zdržoval, ale vždycky mě to těšilo a pokaždé jsem byl moc rád, když mě vzali s sebou. Také jsem rád poslouchával dědovo vyprávění o tom, co bylo na jednotlivých ročnících zajímavé, jak se různé práce na vinici dělávaly dřív, o viničních tratích tady v okolí, zkrátka o všem, co se točilo kolem výroby vína.

Tím, že mě to tak moc bavilo, jsem měl od malička jasno, kam jít studovat, proto jsem nastoupil na vinařskou školu ve Valticích. A splnil jsem si i svůj sen podívat se do světa. Když mi bylo 17 let, absolvoval jsem stáž ve francouzském vinařství Domaine de la Colombette, a tam jsem získal hodně zajímavých zkušeností.

Jak vlastně probíhá předání vinařství z jedné generace na druhou?

Nevím, jestli se to dá úplně zobecnit, ale řekl bych, že u většiny rodinných vinařství je to naprosto přirozená a hlavně plynulá záležitost. Není to jako u firmy, kde končí zaměstnanec a maximálně za pár měsíců zaškolí nového pracovníka. U nás jde o dlouhodobý proces, kdy nová generace má postupně víc a víc pravomocí a starostí, až se to prostě nakonec překlopí.

Jak to bylo u vás?

Proces předávání začal v roce 2013. Tehdy jsem měl poprvé úplně sám na starosti část výroby. V každém dalším roce jsem pak sám vyráběl víc a víc odrůd, až do ročníku 2016, kdy už byla mým dílem celá produkce a měl jsem na starosti i ostatní záležitosti kolem fungování vinařství. V tom roce jsem firmu oficiálně převzal.

Dohlíží stále váš otec na vinařství?

Dnes vedu vinařství já s manželkou, ale to neznamená, že můj taťka už to úplně „pověsil na hřebík“ - je pořád důležitým poradním hlasem a oporou, za kterou jsme moc rádi. Stále pomáhá při výrobě a má na starosti expedici a degustační sklep.

Je to výhoda, převzít rodinnou firmu, nebo je to naopak o to větší závazek?

Je to samozřejmě obrovský závazek, protože nechcete, aby práce předchozích generací přišla vniveč. Já jsem hrdý, že můžu v rodinné tradici pokračovat, a to vědomí je pro mě obrovský hnací motor. U nás v rodině už po generace máme krédo, kterého se držíme: Obhospodařuj půdu tak, že to neděláš pro sebe, ale pro další generace. A té generaci tuto půdu předej ne ve stavu, v jakém jsi ji dostal, ale ještě v lepším.

Změnil jste něco, když jste vinařství převzal?

Jedna z prvních a zásadních změn po převzetí vinařství byla změna celého brandu, a to od loga až po design lahví. Zvolili jsme moderní a nadčasový vzhled, čímž jsme chtěli podtrhnout skutečnost, že vinařství převzala „mladá krev“.

Co je na vašem oboru nejtěžší?

Řekl bych, že pro malé vinařství je nejtěžší vybudovat si dobré jméno a dostat značku víc do povědomí. Je to běh na dlouhou trať a je k němu potřeba spousta odhodlání a také trpělivosti.

Jak se snažíte odlišit od ostatních?

Možná to bude znít jako klišé, u nás je na prvním místě kvalita. Vypěstovat špičkový hrozen, využít veškerý jeho potenciál a přetvořit ho na jedinečné víno. Filozofie našeho vinařství je po celé generace založená na respektu k unikátním vlastnostem (tzv. Terroir) viničních tratí, které obhospodařujeme. Tento náš přístup se snažíme prezentovat zákazníkům například i designem našich etiket – tři zlaté křivky kolem našeho loga znázorňují tři základní prvky, tj. klima, půdu a vinici samotnou.

Nedávno jste za svá vína získal zlaté medaile na světové výstavě. Jak se vám to podařilo? Jste pyšný na svůj úspěch? A tatínek taky?

Ano, podařilo se nám získat čtyři zlaté medaile na jedné z největších soutěží Berliner Wein Trophy, které se letos účastnilo přes osm tisíc vín z celého světa. Máme z tohoto úspěchu obrovskou radost a můj taťka samozřejmě také. Vsadili jsme na tři odrůdy, které neodmyslitelně patří do naší lokality, a to Sylvánské zelené, Pinot Noir a Zweigeltrebe - a vyplatilo se.

Když víno získá medaili, znamená to automaticky, že je o ně větší zájem? Nebo že je můžete prodávat za vyšší ceny?

U medailí hodně záleží na soutěži. Pokud víno získá ocenění z nějaké významné soutěže u nás nebo v zahraničí, tak ano, určitě to podpoří zájem zákazníků o takové víno. Někdy nás až překvapuje, jaký mají zákazníci o výsledcích různých soutěží dobrý přehled. Stává se, že někteří producenti na základě získaných ocenění prodejní cenu dodatečně navyšují. Ale u nás ve vinařství máme jasně danou cenu vína na základě kvality (viniční trať, kvalita hroznu) a tuto cenu držíme. Cena se může zvýšit meziročně, pokud víno získá na kvalitě zráním na lahvi, ale v průběhu roku nikdy ceny neměníme.

Váš pradědeček by byl asi překvapený, jakým způsobem dnes vína prodáváte?

Doba pokročila a moderní vinařství už dnes musí nabízet vína moderně.

Martin Čapka (27) Vystudoval Střední vinařskou školu Valtice.

Podnikat začal v roce 2016.

Letos za svá vína na světové soutěži Berliner Wein Trophy získal čtyři zlaté medaile.

Je ženatý, má dvě dcery.

Jeho největším koníčkem je vše, co se týká vína.

Spolupráce s e-shopem umenivina.cz je pro nás přínosem, dozví se tak o nás více lidí. Samozřejmě máme poměrně široký okruh stálých privátních zákazníků, za ta léta jsme už v podstatě přátelé. Taky dodáváme do kamenných vinoték. Drtivou většinu vín prodáváme na českém trhu, naše vinařství bylo odjakživa zaměřeno na tuzemské zákazníky, před dvěma lety jsme ale začali vyvážet i do zahraničí.

Vinařství vaši rodinu živilo už v 18. století, jak je to dnes?

Generace před komunistickým režimem vinařství opravdu živilo a byla to pro ně jediná práce. My aktuálně podnikáme při dalším zaměstnání, které nám naštěstí umožňuje rozvrhnout si práci tak, abychom měli na vinařství dostatek času. Ono by nás vlastně uživilo i teď, ale neměli bychom například dostatek financí na rozvoj firmy, nákup novější technologie a nemohli bychom se posouvat tak rychle, jak si představujeme. Navíc v případě neočekávaných situacích máme finanční rezervu. A to se nám vyplatilo zrovna vloni, když jsme v důsledku silného krupobití přišli o více než polovinu úrody.

A co vaše plány do budoucna?

Kvalitu produkce, na které si zakládáme, se snažíme neustále posouvat dál a věříme, že letošní rok uděláme v tomto směru významné a velmi užitečné kroky. V plánu je rekonstrukce výrobních prostor a rozšíření technologického vybavení, jako jsou nerezové nádrže, špičkové řízené chlazení vína a nové dubové sudy. V dlouhodobějším horizontu plánujeme rozšiřovat vinice a přestěhovat se do větších prostor, abychom mohli navýšit kapacity pro zrání v sudech, které probíhá i několik let.