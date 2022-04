Na začátku byla pomoc kamarádovi, dnes prodávají až do Austrálie

Čím jste chtěl být jako malý kluk?

Chtěl jsem být kosmonautem, stejně jako asi řada kluků mého věku. Byla to vzrušující doba prvních vesmírných letů, prudkého rozvoje objevování kosmu, začalo se mluvit o osidlování Marsu. To vše mně velmi ovlivnilo. Mobilní telefony pro nevidomé, to by mně vůbec nenapadlo.(smích) I když teď bych neměnil.

BlindShell, telefon pro nevidomé, vznikl jako diplomová práce. Čí to byl nápad?

S nápadem tenkrát přišel Petr Svobodník, student ČVUT. Chtěl pomoci nevidomému kamarádovi, který se bál, že s koncem tlačítkových telefonů už telefon, hlavně kvůli dotykovému displeji, nedokáže ovládat.

Co v rámci diplomky vymyslel?

Prvním krokem byla aplikace, která telefon ovládala pomocí čtyř jednoduchých gest. Nevidomý si tak musel aplikaci stáhnout a teprve pak ji používat. Což byl problém a šlo to proti podstatě celého konceptu. Proto jsme začali aplikaci instalovat na tehdy běžně dostupné telefony a prodávat je s již předinstalovaným BlindShell softwarem. Bylo to ale dost neřízené, bez řádu a pravidel.

Dne už asi není důležité, jakou známku za svou diplomku Petr dostal. Podstatné je jistě to, že se telefon se dostal na trh. Kdy jste prodali první a co tomu předcházelo?

První takto upravený telefon jsme prodali v květnu roku 2015 v Německu na výstavě Sight City. A předcházely tomu šíleně rychlé přípravy. Ještě měsíc před začátkem výstavy jsme neměli nejmenší tušení, že hned za rohem máme jednu z největších světových výstav naší branže. Nebyli jsme na to vůbec připraveni, ale takovou příležitost jsme si nemohli nechat ujít. Tři dny jsme se pak na ní nezastavili, zájemců byly stovky. Pro nás to byl důležitý odrazový můstek.

Vy ale nejste ani zakladatel firmy, ani autor projektu, jak jste se o něm dozvěděl?

To nejsem, firmu založil autor projektu Petr Svobodník společně se svým vedoucím diplomové práce Danielem Novákem a ve spolupráci s organizací SONS, která pomáhá nevidomým a slabozrakým.

A jak jsem se tam ocitl já? Možná jsme byli všichni ve správný čas na správném místě. Petr s Danem potřebovali pomoct s obchodem a já tehdy hledal globální a perspektivní projekt, kterému bych mohl pomoct svými zkušenostmi. A když jsem se potkal s Danem, do projektu jsem se zamiloval. Hned mi bylo jasné, že má obrovský potenciál.

Pracoval jste ve velkém korporátu, s jistou smlouvou a benefity. Přesto jste šel do začínající firmy s nejistým úspěchem.

Korporát byl super, hodně mě naučil a jsem za něj vděčný, ale už uvědomil jsem si, že mu nechci věnovat zbytek svého života. Odešel jsem a začal jsem ostatním pomáhat s tím, co jsem uměl nejlépe – stavět byznys.

Jan Šimík (43 let) Studoval ČVUT, po škole pracoval v technologických firmách.

V roce 2016 se stal společníkem firmy BlindShell, od roku 2018 je jejím CEO.

Je svobodný a bezdětný.

Volný čas nejraději tráví s přáteli.

Zavedl jste naopak něco z korporátního světa do BlindShellu?

Určitě. Myslím, že obchodní dril a zaměření na výsledek, které se člověku v korporátu dostanou pod kůži, byly zásadní ingredience našeho úspěchu. Za rok v zahraniční firmě jsem se naučil více než za deset let kdekoliv jinde. Byla to skvělá škola.

Jsme sice malá firma, ale rozhodujeme se na základě dat, sledujeme trh, řídíme finanční toky, víme přesně, co se bude dít v závislosti na prodejních výsledcích. To by se nedělo, kdybych neměl zkušenosti a znalosti, jaké mám a neuvědomil si, jak jsou tyto informace důležité pro řízení firmy. Máme velmi dobře propracovaný systém finančního řízení. Skoro bych řekl, že na naši velikost nevídané.

Kde jsou zakladatelé dnes? Dohlížejí ještě na firmu?

Ne. Petr Svobodník se záhy odstěhoval na Nový Zéland a následně prodal svůj podíl. Ale v kontaktu jsme stále a máme pořád výborné vztahy, i po sedmi letech společného podnikání jsme kamarádi. A toho si velmi cením. Dan Novák je aktuálně členem dozorčí rady a minoritním akcionářem.

Dnes už telefony sami vyrábíte.

Ano, v roce 2021 jsme uvedli na trh první námi vyrobený telefon. Vývoji jsme se věnovali několik let, zohlednili jsme mnoho specifických potřeb uživatelů, stálo to hodně úsilí. Ale výsledek, myslím, stojí za to. Zákazníci telefon velmi oceňují.

Kolik telefonů už jste prodali a jak se o nich svět dozvěděl? Kam nejdál dodáváte?

Nedávno jsme překonali počet 20 000 prodaných telefonů a nově jsou k dostání i v Austrálii. Prodejní kanál jsme budovali primárně na velkých výstavách.

Vyrábí někdo ve světě něco podobného, nebo je to unikát?

Ve Francii je jedna konkurenční značka, kterou sledujeme. Jinak je konkurence minimální.

Získali jste i řadu ocenění, na které jste nejvíce pyšný?

Potěšily všechny. První cenou byla Exportní cena DHL Unicredit v roce 2017. A pak opakovaně Deloitte Fast 50, to u srdce zahřálo opravdu hodně. Nicméně nejvíce pyšný jsem na náš tým a na to, jak šikovní lidé na projektu pracují. Bez nich by totiž žádné ocenění nebylo možné získat.

Jste opakovaně v žebříčku nejrychleji rostoucích firem. Co myslíte, že vaši firmu nejvíc nakoplo?

Asi se budu opakovat, ale jsou to lidé, kteří k nám přicházeli a zůstali. A pak samozřejmě obchodní výsledky. Speciálně ve firmě, která se o své obchodní úspěchy se svými zaměstnanci dělí.

Když jsme u těch obchodních výsledků, jaké jsou? A jaké máte plány do budoucna?

Ve výsledovce za rok 2021 nám v kolonce čistý obrat figuruje číslo něco málo přes 41 miliónů Kč. V kolonce výsledek hospodaření je přes 5,9 miliónů Kč.

To je slušný výsledek?

Ano, to je, ale peníze reinvestujeme do budoucna. Aktuálně pracujeme na naší interní vizi „2025“, která má zajistit rozvoj společnosti i do dalších období.