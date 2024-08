Kačiny koupil pro víkendový relax, dnes díky tomu rozšířil své podnikání

Jak vznikla myšlenka založit Farmu Kačiny a jak vaše cesta stát se farmářem vlastně začala?

Začátek této cesty si pamatuji, jako by to bylo dnes. Jel jsem služebně na motorce do Brna na schůzku ohledně nového projektu. Po cestě jsem odbočil na vedlejší silnici ve středních Čechách v obci Jiřín a všiml si ve svahu krásného bílého domu obklopeného pastvinami a pasoucími se koňmi. Zastavil jsem, abych se pokochal. A v tu chvíli mě napadla naprostá šílenost. Zazvonil jsem a zeptal se, jestli je hospodářství na prodej.

A ono bylo.

Z odpovědi jsem byl v úplně v šoku, protože jsem zjistil, že manželé, kteří tam bydleli, se rozvádí a budou dům prodávat. Domluva na ceně byla rychlá. Manželka nebyla proti, a tak jsem si zadělal na to, abych si na vizitku k roli CEO ve své společnosti SiteOne mohl připsat i profesi víkendového farmáře.

Když jste farmu kupoval, šlo vám jen o víkendový relax, nebo už jste měl v hlavě byznys plán?

Šlo o relax. Chtěl jsem být blíž k přírodě. Pozemky jsem chtěl nechat spásat ovcemi, abych nemusel sekat trávu. Protože jsem potřeboval krmení na zimu, koupil jsem si traktor s myšlenkou, že usuším nějaké seno. Jenže mě se ty hobby projekty zkrátka vždycky vymknou. (smích)

Takže nezůstalo u role víkendového farmáře?

Jak se to vezme. V roce 2019 jsem začal na farmě úplně sám, jen s pomocí rodiny. Dnes hospodaříme již na téměř 150 hektarech, využíváme moderní techniku a v sezonní špičce zaměstnávám až osm pracovníků.

Vyrábíte seno pro koně, proč zrovna tento produkt? Je ho málo, nebo se tak dobře platí?

Kvalitního sena je málo. A v našem pojetí to není „výroba komodity“, ale výroba a dodávka uceleného produktu šitého na míru chovatelům. Služba a důvěra mezi námi a chovatelem je hodně důležitá. Víte, mě nebaví produkovat bezejmenné tuny objemného krmiva, rád se dívám na spokojené koně. Vidím, že jim chutná, že jsou zdraví, nekašlou a podobně.

Je dnes farma výdělečným projektem?

V roce 2023 jsme sklidili a prodali přes 18 000 malých balíků sena a slámy, které jsme dokázali zavést chovatelům koní. Po odečtení nákladů nám zbyla zisková marže na úrovni 17 procent, což mi dodalo odvahu podnik dále zvětšovat.

Letos jsme v tomto malém hospodářství vyrobili přes 14 000 malých hranatých balíků sena a 9 000 balíků slámy. Většinu produkce už máme prodanou, nebo zamluvenou. K dobré ekonomice přispívá i pěstování nahého ovsa pro výrobu ovesných vloček, který dodáváme firmě Emco pro výrobu müsli. Pro příští rok jsme získali přes čtyřicet hektarů nové půdy do pronájmu. Farma tedy neustále roste, jsme v provozním zisku, a to mě velmi těší.

Produkujete materiál také pro slaměné domy. Myslíte, že je podobná stavba trend?

Sláma je ekologicky šetrný a obnovitelný materiál, který má vynikající izolační vlastnosti. Je lehká, pevná a odolná vůči extrémním teplotním podmínkám. Slaměné domy díky tomu poskytují vynikající tepelnou a zvukovou izolaci, což umožňuje jejich majitelům úsporu energie a příjemné prostředí v domě. Takže ano, dá se říci, že mluvíme o trendové záležitosti.

Jan Bezděk (43) Vystudoval výběrové gymnázium se specializací na IT.

Po maturitě začal podnikat, před třiadvaceti lety založil digitální agenturu SiteOne,

V roce 2019 se rozhodl rozjet svůj druhý byznys a založil Farmu Kačiny, na které produkuje prémiové seno a stelivo pro dostihové koně, balíky pro slaměné domy a různé obiloviny.

Díky technologickým vychytávkám, se kterými na farmě pracují, by se rád stal ambasadorem moderního zemědělství a tím podpořil jeho popularizaci napříč společností.

Mezi jeho koníčky patří hra na piano nebo jízda na koni.

Je ženatý, s manželkou Veronikou vychovávají syna Tobiáše.

Jste moderní a jak sami říkáte, digitální farma. Co to znamená?

Traktory řídíme přes GPS, setí skrze drony nebo monitoring polí termokamerou. Díky technologickým vychytávkám mám víc času na dělání „hezkých věcí“, na které by operativou unavený farmář neměl ani pomyšlení. Od zakládání kvetoucích pásů u políček, které slouží jako pastva pro včely, po prořezávání starých polních cest a zvelebování okolí, kde hospodaříme.

Co vás na podnikání v zemědělství nejvíc překvapilo?

Sedmdesát procent půdy, na které my farmáři hospodaříme, vlastní někdo jiný. Obyčejní lidé. Hodně mě překvapilo, že nevyužívají svůj hlas, kdy si mohou říct, co a jak. A případně i hospodáře změnit, tedy svěřit půdu někomu jinému.

Doporučil byste mladým lidem začít hospodařit?

Farmáři ovlivňují většinu toho, co je za našimi okny čili louky, lesy, pole a rybníky. A to je přeci krásné. Navíc už to dnes není zdaleka tak namáhavá a úmorná práce, jako dřív. Je hodně těžké vybudovat farmu z nuly. Ale pokud mají možnost převzít něco po rodičích, neváhal bych. Je to náročná, ale hrozně naplňující práce.

Jak naplňuje hospodaření vás? Respektive jak zvládáte spojení dvou profesních rolí v praxi?

Od pondělí do čtvrtka trávím čas v pražské kanceláři, odkud řídím z pozice CEO svoji firmu, kde s více než šedesáti kolegy vytváříme weby a další digitální projekty. Ve čtvrtek odpoledne sedám do auta a vyrážím směr Voticko na Farmu Kačiny, kde se okamžitě přepnu do režimu farmáře. Během pátku pracuji na farmě a o víkendu přebírám starost o zvířata. Tento proces se každý týden opakuje, a to za jakéhokoli ročního období. A moc to mě naplňuje.

Hodně mi pomáhá rodina a mám štěstí na skvělé kolegy a kolegyně – jak v SiteOne, tak na Farmě Kačiny. Bez nich bych nemohl takto duálně podnikat a v životě fungovat. Vděčím jim opravdu za hodně.

Je těžší podnikat v IT nebo v zemědělství?

Každé má svoje. Podle mě je těžší začít v zemědělství, protože je to investičně náročné a sehnat půdu je prakticky nemožné. V IT je zase těžší vydržet období recese a udržet motivované zaměstnance.

Jaké máte s farmou plány do budoucna?

Jednoznačně chceme farmu rozšiřovat o nová pole a louky. A také třeba brát na farmu více dětí a ukazovat jim, že jídlo neroste v supermarketu.