Anna Homola je „baletka v penzi“. Zní to sice zvláštně, když je jí teprve čtyřicet a vypadá na třicet, ale ona si už před lety uvědomila, že si zvolila časově omezené povolání. Když skončila angažmá v Laterně magice, nějakou dobu učila tanec, ale nakonec si založila módní značku s variabilními modely pro celodenní nošení.
„Od malička jsem dědila oblečení po dvou starších bratrech a dlouho jsem neřešila, co nosím. Až během dospívání jsem si uvědomila, že to chci jinak, a začala jsem na sebe šít, měla jsem tedy k módě hodně blízko,“ vzpomíná Homola, která letos se svou značkou Annlock získala cenu za nejlepší projekt v prestižní Academy for Women Entrepreneurs, tedy Akademie pro začínající podnikatelky. Nad impulzem k jejímu podnikání by někdo mohl kroutit hlavou, ale ženy často rozjedou byznys v oboru, o němž snily jako holky nebo je k němu dovedla vlastní zkušenost.
Nouze bývá dobrý impulz
Petra Šináklová provozuje v Praze Studio Imago, kde se věnuje hlavně biorezonanci a také poradenství o životním stylu. Nasměrovaly ji k tomu její vlastní potíže.
„Téma zdraví a životní rovnováhy mě začalo zajímat v době, kdy jsem sama čelila vleklým a zhoršujícím se zdravotním problémům. Navštívila jsem celou řadou specialistů – od neurologie přes gastro, endokrinologii, kardiologii, imunologii až po psychologii. Každý odborník přidal další diagnózu, další lék, ale nikdo neřešil příčinu. Proč se necítím dobře, když dělám všechno správně?“ ptala jsem se.
„Zásadní zlom nastal, když jsem vyzkoušela řízenou detoxikaci a změnila stravovací návyky. Výsledky byly natolik silné, že jsem se nejprve pustila do samostudia, a poté do intenzivního vzdělávání v oblasti výživy, detoxikace, celostní medicíny a přírodních postupů,“ konstatuje Petra, která s tehdejším manželem otevřela studio v roce 2014. V době, kdy jejich dva synové byli na základní škole a procházeli pubertou.
|
Práce jako spouštěč nemocí. Odbornice vysvětluje, jak tělo naznačuje pracovní stres
Na koncert i s batolaty
To Heleně Bartošové a Vandě Kofroňové poté, co se staly matkami, hodně chyběla kultura, hlavně živé koncerty vážné hudby, na něž mohly jen těžko vyrazit s miminy nebo batolaty. A tak roku 2018 založily Filharmoniště a pořádají akce pro rodiče s dětmi. Také ony kdysi získaly cenu za nejlepší projekt v rámci zmíněné Akademie pro začínající podnikatelky. Během let si s Filharmoništěm vybudovaly nejen renomé, ale hlavně nadšenou klientelu.
„Při koncertech se sedí většinou na zemi na dekách, unavené mámy si dávají kávu a účinkující jsou připraveni na to, že se tam batolí děti,“ vysvětluje Kofroňová, která má tři potomky a je mimo jiné moderátorkou zpravodajství v České televizi.
Helena, máma dvou dětí a vystudovaná bohemistka, dodává: „Činnost Filharmoniště pořád rozšiřujeme, snažíme se dělat akce i mimo Prahu. A také je zaměřujeme čím dál víc na děti, pořádáme už i ty pro první a druhý stupeň základních škol. Po koncertech se můžou děti třeba seznámit s některými hudebními nástroji, ale děláme i pořady s baletkou nebo flamencem, při nichž se můžou daleko víc zapojit.“
Není to tedy nic divného, že se úspěšné podnikání odvine od toho, co prapůvodně podnikateli chybělo nebo s čím se sám potýkal.
Muži to mají (asi) snazší
Je rozdíl mezi tím, jak podnikají muži a ženy a jak na to pohlíží veřejnost? „Podle mých zkušeností rozdíly existují, a to jak mezi podnikatelkami a podnikateli, tak i v přístupu okolí k nim,“ říká Eva Primus Kovandová, prezidentka české pobočky mezinárodní organizace Business & Professional Women (BPWCR), která mimo jiné organizuje Akademii pro začínající podnikatelky. Rovněž je ředitelkou kanceláře představenstva Hospodářské komory Praha 1.
„Ženy častěji podnikají s větší mírou přípravy, systematicky. Mívají tendenci více analyzovat rizika, hledat udržitelná řešení a budovat dlouhodobé projekty. Muži jsou obecně větší střelci, ochotněji riskují a jejich přístup je více orientovaný na výkon a růst,“ dodává.
Zvenčí pak ženy čelí dle Primus Kovandové jinému typu očekávání. „Banky, investoři nebo dodavatelé k nim někdy přistupují s větší skepsí. Otázky typu ‚Jak zvládnete podnikání s rodinou?‘ jsou ženám kladeny rozhodně častěji než mužům. V některých oborech musí ženy navíc stále čelit stereotypům. Dokazovat svou odbornost a to, že i ve strojírenství, automotive a dalších ‚mužských‘ odvětvích se mohou prosadit i ony. Tohle je třeba změnit. Je čas, aby se systém přizpůsobil různorodosti, ne naopak,“ říká.
|
Doma se moc nepotkáme. Příběhy žen, které našly recept na šťastnou rodinu
Jenom sny nestačí
Ideály a vize jsou jedna věc, realita ta druhá. V čem podnikatelky matky nejčastěji chybují? „Z mého pohledu často začínají příliš brzy a nedostatečně připravené. Mají nápad, chuť, ale chybí jim plán, vize, struktura. Často to ‚jen zkouší‘, protože jsou třeba ještě na mateřské, rodinu finančně zajišťuje partner, a ony necítí ten tlak, který by je donutil podnikání rozjet doopravdy. Chybí jim ten opravdový hnací motor,“ popisuje ze zkušeností Primus Kovandová.
„Všimněte si, že nejúspěšnější lidé v byznysu jsou často ti, kteří opravdu museli. Například J. K. Rowlingová, autorka Harryho Pottera, byla samoživitelka, žila na sociálních dávkách. A právě tato situace a nutnost změny ji motivovala napsat něco, co změnilo její život i životy milionů dalších. Když člověk musí, najde v sobě sílu, kterou by jinak neobjevil,“ doplňuje prezidentka české pobočky BPWCR.
Anna Homola souhlasí, věděla, že toho bude hodně, ale že až tolik... Bylo jí jasné, že se bude muset hodně rozvíjet v oboru. Sice umí výborně šít, proto také první modely a zakázky vytvářela sama, než práci zadala švadlenám. Mnoho cenných zkušeností získala od divadelních garderobiérek, ale přesto se pustila do studia módního designu.
„Jenže ono to pořád zdaleka nestačilo. Plavala jsem v účetnictví, komunikaci se zákaznicemi, učila jsem se rozjet web a e-shop, využívala služby fashion mentorky. A pořád to nekončí, stále se musím zdokonalovat v mnoha oborech,“ vyjmenovává bývalá baletka.
To dnes čeká každého, kdo chce být úspěšný ve svém oboru, ale podnikatelé si vzdělávání na rozdíl od zaměstnanců musí sami tvrdě financovat. Mámy v byznysu mají navíc ještě své rodičovské povinnosti. K dětem prostě nechcete najmout chůvu na plný úvazek! A tak v určité chvíli musí přijít rozhodnutí: chcete mít podnikání jako koníčka a milý přivýdělek, nebo jako plnohodnotnou obživu? V druhém případě bude třeba předat některé činnosti odborníkům, netáhnout vše samy.
Vanda Kofroňová a Helena Bartošová se v oblasti kultury pohybují už od střední školy, a tak od začátku Filharmoniště poměrně snadno nacházely účinkující pro koncerty. Tou první byla Marta Bílá, hobojistka z Národního divadla, se kterou Helena ležela v porodnici. S ostatním si ale tolik rady nevěděly. „Byly jsme do té doby typické zaměstnankyně,“ konstatuje Vanda. Dnes už jim provoz Filharmoniště pomáhá zajišťovat i několik brigádnic, hlavně z řad maminek.
Volnost jako bonus
A co by měla vědět máma od dětí, která se chce profesně osamostatnit? „Podnikání je skvělý nápad, obzvlášť pokud žena ví, co by chtěla dělat. Na začátek bych se jí ale zeptala, jestli už pracovala jako zaměstnankyně. Tahle zkušenost je totiž pro podnikání velmi cenná. Pomůže jí pochopit, jak fungují procesy, jak si nastavit pracovní návyky, jak komunikovat v týmu. A hlavně, co by chtěla dělat jinak,“ radí Eva Primus Kovandová.
„Podnikání jí dá svobodu, ale zároveň přináší velkou zodpovědnost. Připravila bych ji ale, že to není lehká disciplína. Ať ze začátku nepočítá s placenou dovolenou ani pohádkovými zisky. Ale zároveň bych jí dodala odvahu jít do toho trochu po hlavě. Když se totiž podnikání dostane do fáze, kterou si přeje, může získat nejen finanční nezávislost, ale i svobodu v čase.“
Volnost si pochvalují i další mámy podnikatelky. Petra Šináklová kdysi pracovala v realitce, ale do pracovního poměru by se už vrátit nechtěla. Také Helena, Vanda a Anna potvrzují, že někdy je to sice jízda jak na horské dráze, ale zároveň dokáží jako podnikatelky lépe dělit čas mezi byznys a rodinu, slaďovat práci s potřebami dětí. „Samozřejmě s notným přispěním manžela a babiček,“ dodává Anna.
Najděte si parťačky
„Důležité také je, aby máma podnikatelka nebyla na byznys sama,“ zdůrazňuje Primus Kovandová a vysvětluje: „Určitě jí hodně dá networking, poznávání dalších podnikatelů, navazování kontaktů, rozšiřování jejího podnikání do povědomí ostatních. Když jsem sama začínala podnikat, tak podobný systém podpory neexistoval, říká s tím, že kdyby dopředu věděla, co všechno to obnáší, možná bych se do toho nikdy nepustila.
„Ale právě to nás posiluje. Učíme se z vlastních chyb. Díky nim jsme pak schopné poradit a pomoci dalším ženám, aby to měly o něco lehčí,“ motivuje.
|
Čichová paměť je velmi silná, vůně vás vrátí do dětství i na dovolenou, líčí svíčkaři
Anna Homola dodává, že je pro ni pořád obtížné být najednou na práci sama. Byla zvyklá na diváky v divadle a různé taneční kolektivy, protože se mimo jiné zabývá i folklorem. Najednou trávila čas nad modely, maximálně s nějakou švadlenou. Helena Bartošová potvrzuje, jak jí vyhovuje, že jsou na Filharmoniště s Vandou dvě: „Když má jedna propad, drží to ta druhá, navzájem se podporujeme.“ Zároveň obě získaly mnoho cenných zkušeností díky mentoringu a radám od zkušenějších podnikatelek.
A má to tak i Petra Šináklová: „Pořád se učím, prošla jsem řadou odborných i celostních kurzů. Věnovala jsem se řízené detoxikaci, biorezonanci, kvantové medicíně, práci s přístrojem Sensitiv Imago 530, výživě, ajurvédě, základům tradiční čínské medicíny…“ Díky tomu poznala lidi, s nimiž si stále vyměňuje zkušenosti, ale třeba si navzájem jen popovídají nebo postěžují.
„Ženám, co rozjíždějí byznys, bych doporučila připojit se i k Akademii pro začínající podnikatelky, kde si můžou vypracovat marketingový plán, naučí se pracovat s financemi, komunikací i osobní značkou. Akademie je navržená tak, aby je vedla krok za krokem od nápadu až po realizaci,“ připomíná Eva Primus Kovandová.
Unavená podnikatelka netáhne
Zároveň upozorňuje na velmi důležitou věc – aby o sebe mámy podnikatelky pečovaly. I když někdy je to to poslední, co je napadá.
„Pokud se žena necítí dobře, nemůže dobře fungovat ani v podnikání, ani v rodině. Není nic horšího než unavená, strhaná máma a zároveň podnikatelka, která třeba nabízí omlazující kosmetiku, ale přitom sama vypadá, že by si měla jít lehnout. Autenticita je klíčová,“ říká Primus Kovandová. „Pokud chceme, aby nám lidé věřili, musíme začít u sebe. Je důležité si uvědomit, že péče o dítě i domácnost není jen na ženě. Je to společná zodpovědnost obou rodičů.“
Právě proto je podstatné doma komunikovat, správně si nastavit time management i rozdělení rolí. „Aby vůbec nedocházelo k tomu, že nám někdo něco vyčítá, ale naopak se s námi na chodu domácnosti aktivně podílí. V podnikání i v rodině je potřeba nastavit hranice. Vědět, kdy pracovat, kdy odpočívat, kdy být s dětmi a kdy být sama se sebou. A nebát se říct si o pomoc. Protože žena, která se stará o sebe, je silnější, klidnější a schopnější zvládat tlak z okolí,“ uzavírá Eva Primus Kovandová.