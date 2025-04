Jak jste dostala ke studiu ekonomie a financí? Co vás k tomu inspirovalo?

Po gymnáziu jsem zvažovala práva a ekonomii. Dostala jsem se na obě školy, ale bylo mi 18 a byla jsem zamilovaná do Zdendy, který šel studovat chemii. Tak jsem se rozhodla pro obor, kde jsme mohli být spolu a nastoupila jsem na Fakultu ekonomicko-správní na Univerzitě Pardubice.

Kam jste nastoupila po vysoké a jaké byly vaše začátky v zaměstnání?

V prvním ročníku na vysoké mi zemřela maminka, takže jsem už od druhého ročníku šla do práce. Jedna známá mi našla místo asistentky v IT firmě svého bratra v Praze a od září jsem tam nastoupila. V Annonci jsem si našla inzerát na podnájem u jedné paní a vyrazila do Prahy. Byla jsem v Praze asi dvakrát v životě. Bylo to neskutečné dobrodružství a obrovská škola. Mzdu jsme měla asi 6 000 korun hrubého, podnájem stál 1 500 korun.... První dva roky byla fakt jízda, opravdu se dá i několik měsíců vydržet s dvěma rohlíky a 10 dekagramy eidamu.

Zůstala jsem na denním studium při fulltime práci, takže mne holky často zapisovaly, že jsem ve škole. Na zkoušky jsem chodila už v pět ráno, abych se mohla rozumně vrátit do práce.

Co bylo impulsem ke vstupu na podnikatelskou dráhu?

Náhoda. Jeden známý mne oslovil, že jeho kamarád Míla si zakládá eseróčko a potřebuje někoho na účetnictví. Miloslav Lerch byl náš první zákazník a je jím stále. V létě jsem byla na jeho svatbě, tak jsme se smáli, že jsem přežila všechny jeho manželky a je mým klientem a teď i kamarádem už 20 let.

Začala jste poskytovat účetnictví online a součástí služby byl i svoz dokladů. Jak tento nápad vlastně vznikl?

Když jsem byla poprvé na schůzce s panem Lerchem, přišla jsem domů a řekla mému příteli, že potřebuju nějaké účetnictví, ale musí být online, protože pan Lerch má dva sklady. To se psal rok 2004... Můj přítel opravdu našel řešení, takže jsme už v roce 2004 poskytovali účetnictví online. Ještě hodně let pak byla naše účetní firma jediná, která to uměla. Součástí byl i svoz dokladů, abychom doklady měli včas, což byl prozíravý nápad. Od té doby svážíme doklady od klientů a je to pevná součást služby, která není nijak přímo zpoplatněna.

Jana Jáčová Je absolventkou Fakulty ekonomicko-správní na Univerzitě Pardubice. Během studií pracovala ve společnosti CT-Group jako asistentka, po absolvování vysoké školy byla šest let finanční ředitelkou firmy. V roce 2004 založila Účetnictví online (původní název firmy). Dnes má její firma UOL Účetnictví 180 zaměstnanců, okolo 5 000 klientů a působí v 80 pobočkách v Česku i na Slovensku.

Bylo těžké přesvědčit klienty, že je možné dělat účetnictví online?

Těžko říct, nakolik to bylo těžké – ano i ne. Shodou okolností jsme byli v té době jediné účetnictví, které mohli využívat lidi s počítači Mac. To nám přineslo hodně klientů bez reklamy a propagace. Tedy jen tím, že komunita o nás věděla.

Ten začátek jsem ale nebrala jako podnikání, jen jsem chtěla pár klientů, aby mi živnostenský list při zaměstnání dával smysl. Během dvou let jsme však měli už 50 klientů a začali jsme metodou pokus omyl budovat firmu.

Čím jste klienty získali na svou stranu?

Mysleli jsme si, že je to ta online novost, ale anketou jsme zjistili, že si cení nejvíce klientského přístupu, svozu dokladů a že s nimi komunikujeme normálně a neděláme z nich blbce. Toho se držíme stále.

Před lety jste prý dostala nabídku na vstup investora, kterou jste ale odmítla. Proč? Vždyť jste mohla získat finanční injekci na další rozvoj firmy.

Měli jsme nabídek už několik. Zvažovala jsem to, ale nechtěla jsem se vzdát svobody. Myslím si, že jsem neinvestovatelná. Rozhoduji se rychle a to by investor neskousl. Jako účetní firma se staráme o hodně startupů a viděla jsem to i z té druhé strany. Spoustu našich klientů investoři pohřbili, spoustě firem vzali motivaci, spoustu klientů dusili manažeři fondů a nakonec si všichni stejně pak brali kontokorenty.

Nevzít klasického investora bylo jedno z mých super rozhodnutí, ale samozřejmě to vyvažuje spousta kravin, které jsem udělala (smích). Jednoho investora jsme ale přece jen měli, jeden můj klient podpořil naši expanzi na Slovensko. Asi jediný na světě mi tenkrát věřil, že pobočková expanze smysl dává. To byl rok 2018. Získal 10% podíl ve firmě a domluvenou cenu odkupu. V říjnu 2024 jsme to realizovali.

Je práce účetní a příprava na toto povolání dobrá volba? Co musí člověk umět, aby se stal dobrým účetním?

Teoretické základy se hodí. Já je neměla a učila se za běhu. Praxe je ale nejdůležitější. Účetní musí mít rád rutinu a řád. Výhoda je, že je to obor nařízený zákonem a vlastně vůbec nepodléhá módním trendům. Teď se těšíme na AI, že tu nejnutnější rutinu už nebudeme muset dělat.

Hrála jste závodně volejbal, co vám to dalo pro život a podnikání?

Výdrž. Radost ze hry. Trénink dělá mistra. A k pravidelnému tréninku potřebujete disciplínu. Díky tomu mám i týmového ducha.

Řada lidí se domnívá, že účetnictví je nuda. Jak to vnímáte?

Zákonodárci nás udržují v permanentní pohotovosti. Všechny firmy mají účetnictví stejné, ale je nesmírně zajímavé, jak to funguje v rámci jejich byznysu. To pak účetní asi baví nejvíc, ale přijde to až v okamžiku, kdy je účetní opravdu v těch základech silný.

Existují i názory, že dnes jen nakrmím program, on mi sám spočte daně, takže účetní nepotřebuji.

No za mě, bez komentáře…nebo hi hi hi, dobře ti tak. Ale vážně. I program se musí vyplnit správně. Není to jen o účetnictví, ale o DPH, daních z příjmů atd. Vlastně je to taková komplexní věda.

V čem dělají drobní podnikatelé a živnostníci podle vás v účetnictví nejčastější chyby, které je pak stojí peníze?

Peníze je stojí především neznalost. Není to o tom, že by každý měl být odborník na daně nebo účto, ale podnikatelé se účetnictví bojí, že je pro ně složité, a ani se nesnaží o jednoduchý vhled. Musí se třeba radit se svojí účetní, jestli si mají koupit auto, což je směšné. Základní informace o fungování účetnictví a daní musí podnikatel mít. U nás pak zjistí, že to není žádná věda. Znalost účetnictví je pro ně pak taková další pevná noha podnikání. A samozřejmě důležité je také vědět, že ve vztahu k účetnictví a daním má podnikatel i trestní odpovědnost.

Teď jsem na jedné přednášce zažila příhodu, ze které mi šel mráz po zádech. Jedna z posluchaček se přišla poradit, jak řešit, že jejich účetní z firmy vystavovala faktury, které prodávala a naopak zase účtovala faktury, které fakticky firmě nepatřily. Jednalo se o velké částky, finanční úřad odpočet DPH neuznal a na účtu se objevila blokace částky ve výši jeden milion korun. Majitelé o fakturách a doměrku nevěděli, teď to řeší policie. Vůbec jim nebylo divné, že ve výsledovce měli obrat dvakrát vyšší. Mysleli si, že je to nějaká účetní operace a tomu přece oni nerozumí.

Jak by měl každý podnikatel brát účetnictví, aby to pro něj byla pevná noha v podnikání? Máte nějaký recept?

Kdo má selský rozum, chápe účetnictví. Každý, kdo se v životě chce věnovat financím, podnikání nebo řízení firem, měl by rozumět účetnictví. Nejen teoreticky, ale i prakticky. Pak mne jako manažera nebudou tahat účetní na vařené nudli.

Podnikatelé si často stěžují na byrokracii. Zlepšuje se něco?

Byrokracie v České republice je katastrofa, a je to horší a horší. V roce 2005 jsme chodili na poštu podávat daňová přiznání, teď je vše elektronicky, ale těch povinností je násobně víc. Přibývají další hlášení, statistický výkaz už posílá prakticky každá firma, máme nové hlášení pracovních dohod...

Pustila jste se i do natáčení videí a na internetových sítích jste vlastně první česká daňová influencerka. Co vás k tomu vedlo?

Pro klienty jsme dělali vzdělávací semináře, ebooky a vydávali i časopisy. Myslela jsem, že by různá vysvětlení mohla fungovat i v krátkém videu. Nikoho jsem však ve firmě nepřemluvila, aby ta videa točil. Tak jsem se do toho musela pustit sama, aby se potvrdilo, zda to dává nebo nedává smysl, což bylo nutné dělat pravidelně aspoň rok. Byl to závazek. Schytala jsem přitom spoustu hejtů od marketérů, že je to blbost, že účto nikoho nezajímá... Jednou mně ale někdo v podcastu řekl, že se mu videa líbí, že jsem opravdu daňová influencerka. To mě potěšilo. Teď máme 100 tisíc sledujících na Instagramu i Tiktoku a občas jdu na marketingovou konferenci předávat zkušenosti. Takže se potvrdilo, že nápad točit videa dává smysl. A potvrdilo se i to, že díky videím najdeme nové zaměstnance.

Dnes máte velkou firmu. Když se podíváte zpětně, nebylo by vám lépe, kdybyste měla jako na začátku zase jen pár solventních klientů?

Já jsem budovatel. Tenhle záměr měl můj společník – firmu zmenšit, nechat si ziskové klienty a moc nepracovat. Já jsem naopak přemýšlela, jak firmu o řád zvětšit, aby se nám investice do technologií vracely. V roce 2017 jsem proto jeho podíl odkoupila.

Dnes však nejsme jen účetní firma. Všechny aplikace, které používáme, si i sami vyvíjíme. Díky nim se můžeme starat o tolik klientů. CRM systém pro řízení vztahů se zákazníky jsme měli dříve než webové účto, věděli jsme, že bez něj se o stovky klientů nepostaráme. Ani jsme tenkrát nepočítali, že jich budou tisíce, ale už v roce 2012 jsme byli se 600 klienty největší účetní firma.

Teď máme zhruba 5 000 klientů a je nás 180, z toho 120 účetních, 30 mzdových účetní a dále obchod, klientský servis, vývoj a doklady. Kromě toho máme i 200 brigádníků.

Jste prý přísná. Jak zaměstnance motivujete?

Nemyslím si, že jsem přísná. Spíš jsme dlouhodobě konzistentní v našich pravidlech, které komunikujeme i ven. Snažíme se být spravedliví. Vím, že pracovitého člověka totálně demotivuje, když se někomu, kdo se fláká, flákání toleruje a ještě má stejný plat. Firmy se věnují lidem, kteří nefungují, motivují je, školí je, roztleskávají, a na ty bezproblémové kašlou. Tuhle chybu my už neděláme.