Řídí firmu, v níž mají lidé obrovskou volnost bez pracovní doby

„Doma mám dvě malé děti, kterým neustále něco přikazujeme, zakazujeme, kontrolujeme je. A nechci, aby přesně takto fungovala moje firma. Celá firemní kultura je postavená na osobní zodpovědnosti, důvěře a partnerství,“ říká Karol Veleba, šéf digitální agentury Effectix.com nebo také české svobodné firmy.

Společnostem, jako je agentura Karola Veleby, se říká tyrkysové firmy. Takto je alespoň pojmenoval Belgičan Frederic Laloux ve své knize Budoucnost organizací. Jsou jiné. Nepočítají s klasickou hierarchií ani firemní kulturou. Jsou založené na naprosté volnosti a otevřenosti, záleží jim na spokojenosti každého zaměstnance. Ale něco za něco. U společnosti vydrží jen ti zodpovědní, aktivní a konečné slovo má přece jen šéf.

Je otevřenost a důvěra taková, že vaši zaměstnanci znají například navzájem své platy?

Chtěl jsem to zavést, ale kolegové mě od toho odrazovali. Nejsme ještě tak daleko, každý nemá potřebnou sebereflexi. Stále cítím mezi kolegy a odděleními určitou závist a pocit, že „sousedova tráva je zelenější“. Navzájem zná své platy jen management, tam už vzájemná důvěra funguje.

Jak by se měl zaměstnanec cítit ve svobodné firmě?

Dobře.

Karol Veleba Vystudoval vysokou školu stavební v Bratislavě. Nikdy ale ve stavebnictví nepracoval, propadl online marketingu.

V roce 2012 založil svou první agenturu, kterou v roce 2014 spojil s digitální agenturou www.effectix.com. V té následně získal čtvrtinový podíl a jako CEO ji vede už sedmý rok.

Agentura, která se klientům stará o reklamu ve vyhledávačích a na sociálních sítích, má nyní v Česku 45 a na Slovensku 25 lidí.

Jak moc dobře?

Neměl by ráno vstávat s tím, že zase musí do práce. Neměl by se každou minutu dívat na hodinky, jestli už padla. Měl by vědět, že jeho názor je důležitý, že stojí za to se ozvat. Měl by vědět, že je normální a běžné dostávat zpětnou vazbu, ale nebát se ji i dát. A klidně i mně, jako šéfovi. Já například nemám ani svoji kancelář, sedím tam, kde nejméně překážím. Každých pár měsíců uvolňuji místo nějakému kolegovi, aby byl blíž svému týmu, a já koluji.

Alespoň máte o týmu přehled. Jak často přicházejí a odcházejí lidé z vaší firmy?

Za posledních dvanáct měsíců jsme vyrostli o třetinu. Přišlo pětadvacet lidí, odešlo šest.

Představíte svobodnou firmu v českém prostředí?

Sdílíme ekonomická data, strategické kroky, neustále o něčem diskutujeme a hlasujeme. Nejsme samozřejmě rodina, spíše sportovní tým. Víme, co od sebe navzájem můžeme očekávat, můžeme se na sebe spolehnout. Ale netolerujeme flákačství, schovávání se za druhé, alibismus.

Co všechno si mohou vaši zaměstnanci dovolit?

Je toho víc. Třeba koncept „Pracuj, odkud chceš“, který zahrnuje neomezený home office a místo ve světě. Dále neomezené placené volno pro každého, hlasování o klíčových věcech, možnost výrazně ovlivnit svoji mzdu na základě dobrovolných aktivit, mimo náplň své práce. Nemáme pracovní dobu, jen čas, kdy „musíme být k dispozici kolegům“.

Umějí zaměstnanci s nabytou svobodou zacházet podle vašich představ?

Překvapilo mě, jak je pro lidi důležité, že se mohou vyjádřit, že mohou sdělit svůj názor na strategické kroky. Dokonce že mohou kritizovat svého šéfa a otevřeně nesouhlasit s jeho názory. Určitě je mezi námi zhruba desetina kolegů, kteří mají tendenci zaměňovat svobodu za anarchii. Ale tím, že fungujeme jako tým, každý je na každém závislý, se tito lidé rychle odkopou a firma je vypudí. Překvapil mě ten samoočistný mechanismus, který firma má.

Odejdou sami, nebo jsou vyhozeni?

Lidé, kteří mají tendenci se jen vézt, prostě nezapadnou, kolektiv je nepřijme, většinou po pár měsících odcházejí sami. Máme neomezený home office, obrovskou volnost. Na druhé straně jsme nechali kanceláře otevřené po celé období koronakrize. A do práce chodí 90 procent kolegů. Bez nařizování, nucení. Prostě se tu cítí lépe než doma. No a když neplní cíle, nenašli se v pozici, kterou dělají, ale zapadají do kolektivu, snažíme se pro ně najít jiné místo. A když ne, jsou odejiti.

Kolik hodin v průměru pracuje váš zaměstnanec? Zabere mu práce i víkendy?

Trackujeme čas na práci pro klienty. A to je průměrně 6 hodin denně. Zbytek máme na administrativu, vzdělání, porady. Celkový čas v práci nijak neměříme, ale když je potřeba něco udělat pro klienta přes víkend, uděláme to. Podobně si zase například můžeme řešit osobní věci v průběhu pracovní doby.

Teď je období dovolených na horách, v létě to zase lidi táhne k moři. Kolik volna si vaši lidé berou?

Neomezené volno máme teď jako nový experiment od 1. ledna. Takže vyhodnocení nás ještě čeká. Ale pokud jde o práci na home office, průměrně to vychází na 58 dní na člověka. Jedna kolegyně je teď například na měsíc v Dominikánské republice. Pár hodin pracuje a potom nám posílá provokační video a fotky. Má to plně placené a nikdo neřeší, kolik hodin pracuje. Musí si splnit své úlohy a zbytek dne může odpočívat.

Kolik let je v průměru vašim zaměstnancům?

Máme tu kolegy, kterým je 22 let a je to jejich první práce. Ale také tu máme čerstvého šedesátníka. Průměr je tak někde okolo třiceti let. Já se svými 44 lety jsem jeden z těch starších.

Odráží se věkové rozdíly také ve vnímání volnosti v zaměstnání?

Jediný rozdíl je v tom, že mladí, bezdětní výrazně častěji kalí a mají párty, které se většinou odehrávají ve firmě po práci do hluboké noci. Možná je ještě rozdíl v pohledu na svět, ale to beru jako velké plus, a diskuse – někdy velmi bouřlivé – jsou vždy obohacující.

Kde berete nápady pro nové benefity?

Velmi mě inspirovala kniha „Pravidla, bez pravidel“ o příběhu Netflixu. Ale celou firmu buduji tak, aby mě to tu bavilo. Zažil jsem práci v korporátu a při odchodu jsem se zařekl, že už nikdy více. Už nikdy nechci pracovat ve firmě, kde nebudu mít možnost věci ovlivňovat. Proto jsem si založil agenturu, kterou buduji přesně tak, aby tam bavilo pracovat lidi, jako jsem já. Ve firmě pracuje i moje manželka, můj nejlepší přítel. Proto také budujeme firmu, kde člověk nepřežívá 8 hodin, ale smysluplně tráví svůj čas.

Děláte si průzkum, co by zaměstnancům vyhovovalo, nebo jim změny zkrátka oznamujete?

Neustále se ptáme, diskutujeme, hledáme cesty a s nápadem může přijít kdokoli. Následně spustíme experiment, jestli konkrétní benefit funguje a víc neškodí, než pomáhá. Například v létě jsme měli celofiremní diskusi – 70 kolegů – nad čtyřdenním pracovním týdnem.

A jak to dopadlo?

Kolegové sami dospěli k závěru, že je to pro nás nesmysl, protože řada našich klientů v pátek pracuje.

Už jste museli někdy benefit vzít zpět, protože jej lidé zneužívali?

Zatím jsme neměli důvod to revidovat. Daří se nám lákat lidi, kteří chtějí práci, ve které mohou aktivně zasahovat do fungování firmy a nejsou jen „kolečka ve stroji“.

Jaký podnik byste chtěli mít za rok za dva?

Meziročně rosteme – obratem i počty spolupracovníků – o 30 procent a tento růst chceme držet i nadále. Kromě toho, že jsme agentura, vstupujeme jako investoři do různých startupů nebo zakládáme nové společnosti. A i tady se mohou kolegové realizovat. Mohou se aktivně zúčastňovat těchto projektů, mohou zakládat další a my je rádi podpoříme. Všechno v duchu „svobody v práci“ a osobní zodpovědnosti a chuti něco měnit.