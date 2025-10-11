Rozjezd podnikání Adriana Drozdka vypadal na začátku slibně. Za aplikaci DejKafe získal ve svých 18 letech 2. místo v soutěži pro středoškolské studenty.
V době největšího rozmachu se mu spolu s týmem podařilo do aplikace DejKafe zapojit přes 60 kaváren v Brně, Praze a Olomouci a milovníci kávy si vychutnali v nejrůznějších kavárnách přes 4 000 šálků tohoto moku.
Podnikání Adriana tehdy pohltilo. Dařilo se mu, dokonce zvažoval, že střední školu nedokončí. Veškeré vydělané peníze proto investoval do podnikání.
„V té době jsem měl pocit, že je všechno ztráta času. Bylo to tím, že mi chyběla pokora. Když je vám 18 a začíná se vám dařit, máte pocit, že jste snědl všechnu moudrost světa,“ vzpomíná Adrian na své podnikatelské začátky. Ještě před maturitou mu však zkřížila plány nehoda na železnici, která se nesmazatelně zapsala do jeho hlavy, kdy přehodnotil svůj vztah k životu i ke vzdělání.
„Tu noc jsem téměř nespal, neustále se mi promítaly myšlenky z debaty s naším investorem z předchozího dne. Měl jsem v té době krátce řidičský průkaz a nebyl jsem vůbec zkušený řidič. Na vlakovém přejezdu v Rousínově jsem nezareagoval zavčas na červená světla, jako kdybych nevěděl, co znamenají. Projíždějící vlak mě srazil z pravé boční strany auta. Auto na odpis a já přežil. Vystoupil jsem z vraku bez viditelných zranění. Jako zázrakem. Když přijeli záchranáři, hledali kde je ten, koho mají z auta vyprošťovat. Nemohli uvěřit, že žiju, když viděli to auto,“ přibližuje zlomový okamžik.
Změní to nějak život, když si člověk uvědomí, že přežil jen zázrakem?
Změnilo mi to život kompletně. Později jsem se dozvěděl, že stačila 0,1 sekundy, pozdější reakce, která by znamenala nehodu neslučitelnou se životem. Dostal jsem druhou šanci, znovu jsem se narodil. Ale současně jsem dostal opravdový pohlavek. Milosrdnou facku, která mi měla říct, takhle dál žít nemůžeš. V té době jsem směřoval prakticky jen k namyšlenosti, pýše a absolutní bezohlednosti. Tohle prasklo bublinu jako špendlík se slovy: „Vzpamatuj se, Adriane!“ Následně po zdravotní prohlídce se ukázalo, že mám zlomený jen palec pravé ruky.
Nehoda však nezůstala bez finančních následků, což byla další životní facka.
Ano, musel jsem čelit následkům svého jednání. Auto v té době kvůli mé chybě nebylo pojištěné. Proto jsem musel uhradit škodu na vlaku, železnici a všechny další spojené náklady s havárií. To byla částka, kterou i po vzdání se všech mých našetřených peněz nestačila a musel jsem si půjčit od svého táty. V té době mi hrozilo i trestní řízení pro obecné ohrožení z nedbalosti. To se díky uhrazení všech škod a dobrému právnímu zástupci podařilo vyřešit bez zahájení trestního řízení.
Dá se takový životní zážitek vytěsnit z hlavy?
Nehoda se stala 5. dubna 2019. Z řešení nehody jsem tehdy se zlomeným palcem rovnou přešel k řešení písemné maturity. Ale i po dlouhé době od nehody jsem zážitek nevytěsnil, spíše naopak, snažím se ho mít neustále před sebou. Uvědomit si, jak je každý den dar, který jsem nemusel dostat. Když si ho nepřipomínám já, tak minimálně moje okolí mi přeje každoročně k narozeninám v den nehody, včetně každoroční esemesky od paní, co má pozemek u železničního přejezdu.
Pak přišla pandemie Covid-19 a další rána, kavárny musely být zavřené, podnikatelský projekt DejKafe jste museli uspat. Jak jste to bral?
Pandemie pro mě paradoxně už nebyla rána, ale vysvobození. V DejKafe jsem od nehody chodil v kruhu. Byznys model nefungoval podle našich představ. Byl jsem permanentně něčím zaneprázdněn, ale k ničemu to nevedlo, žádný opravdový krok vpřed k tomu, aby se byznys model stabilizoval. Takže ukončení provozu nás mrzelo, ale současně to byla jistá úleva a zastavení.
Náhoda vám v roce 2020 ale přihrála do cesty v supermarketu čajové pytlíčky s názvem „Yerba Mate“. Byly právě se slevou, tak jste po nich sáhl. Jak se později ukázalo, byl to první krůček k novému podnikatelskému projektu. Čím vás tento čaj zaujal?
První zážitek byl skvělý. Po chvíli jsem začal připravovat Yerbu ze sáčků všem v kanceláři. V pandemii, jsem si pak všiml něčeho, co jsem dřív doma přehlížel. V našem obýváku už přes 10 let ležela dvě balení, která vypadala spíše jako velká balení od mouky. Táta mi prozradil, že je přivezl z Argentiny jako suvenýr, ale nikdy je nerozbalil. Byla to Yerba Mate. Tak jsem zkusil nápoj připravit tradičním způsobem – brčkem s filtrem, zvaným bombilla. Chutnalo to jako vývar z popelníku.
Takže čaj nechutnal.
Nedokázal jsem dopít ani první nálev, dokud mi kamarád z gymplu neukázal, jak nálev připravit tak, aby chuť nebyla příliš silná. Postupně jsem se „propil“ k tradiční Yerba Mate, která je sušená kouřem, ale když jsem ji chtěl sdílet se svými kamarády, nesetkalo se to s úspěchem. Hořký, kouřovitý nálev nebyl pro naše středoevropské jazýčky to pravé ořechové.
Proto jste hledal dál, jak Yerbu vylepšit, aby vašim kamarádům nápoj víc zachutnal?
Přesně tak. Objevil jsem, že existuje i Yerba sušená pouze horkým vzduchem. Ta si uchová povzbudivé účinky, krásnou jemnou chuť a zároveň odpadnou negativa spojená s tímto nápojem. Vzpomněl jsem si také na čajové sáčky s Yerbou, které obsahovaly další bylinky a ovoce. A říkal jsem si, což to takhle spojit. Tím vznikl nápad na MUUD.
Vytvořil jsem první dvě směsi, jedna byla modrá s kolovými ořechy, které prodlužují povzbuzení, sušeným ananasem, dřevinou muira puama na pokrvení a chrpou polní. A druhou směs jsem vytvořil s bazalkou posvátnou a měsíčkem lékařským. Když jsme pak jeli s kamarády na chatu, vzal jsem rovnou první balení, a co se nestalo – chutnalo jim na poprvé. Kolem ohně místo vína kolovala Yerba.
Jak se stalo, že se vaše směsi nazvané MUUD dostaly k zákazníkům a zrodil se nový podnikatelský projekt, který vás dnes živí?
Oslovil jsem cestovatele a youtubera Vítka, který procestoval celou Jižní Ameriku, ze které Yerba Mate pochází. Napsal jsem mu, jestli nechce vyzkoušet naši startovací sadu. Řekl: „Proč ne.“, sadu si vzal a po pár týdnech vyšlo na jeho kanálu video, kde ukazuje, jak si MUUD připravuje a že ho to pořádně nakoplo. Od vydání videa jsme do 24 hodin vyprodali všechny zásoby, které jsme v tu chvíli měli. A tím to celé začalo na plné obrátky.
Nápoj Yerba Mate není čaj. V čem je zajímavý?
V Jižní Americe jej pije až 90 % populace každý den, začínají s ním svůj den, podobně jako my v Evropě začínáme svůj den s kávou. Yerba Mate si připravíte ráno a následně se zalévá celý den teplou vodou z termosky. Takže vás doprovází, kdekoliv jste, dodává čistou energii, jasnou mysl a dobrou náladu. Obsahuje kofein podobně jako káva, ale má na něj vázaný theobromin, který se nachází třeba v hořké čokoládě. Díky němu jsou účinky Yerba Mate pozvolnější, člověk se cítí soustředěnější a nenastávají pocity třesu nebo roztěkanosti. Také obsahuje velké množství antioxidantů a je bohatá na celé spektrum vitamínů, hlavně ze skupiny B a minerálních látek.
Ale není to jen o bohatém obsahu zdraví prospěšných látek. S Yerbou je spojena kultura sdílení, kdy více lidí v kruhu sdílí jedno Mate. V zemích Jižní Ameriky ji proto vnímají hlavně jako nápoj přátelství.
Dnes máte vlastní značku tohoto nápoje, tvoříte si vlastní směsi a dokonce jste v roce 2022 získal 1. místo v evropské čajové soutěži a stal se králem čajmenů. Jak toto ocenění berete?
Bylo pro mě důležité a jsem za toto ocenění doteď vděčný. Vyhrát na evropské čajové soutěži, když oficiálně Yerba Mate čajem není, byl úspěch. Po dvou letech, co jsme byli zavření ve výrobě, skladu a pracích na e-shopu, se ukázalo, že naše směsi mají smysl, chutnají napoprvé a dělají lidem radost.
Jak se tento nápoj správně připravuje a pije?
Pro naše české prostředí jsme vytvořili přípravu, která vychází z té tradiční, ale je jednodušší a více odpovídá našemu evropskému kontextu. Stačí dát 3 polévkové lžíce Yerba Mate do nádoby. Následně zalít malým množstvím vlažné vody. Přidat brčko s filtrem, kterému se říká bombilla. A už jen dolít 70 stupňovou vodou až do vrchu. Pijeme skrz brčko, jak dopijeme nálev do konce, doléváme opakovaně 70 stupňovou vodou, dokud nám Mate chutná. Minimálně 3krát.
Máte vlastní e-shop a zákazníci se k nákupům vrací. Dá se spočítat, kolik lidí přišlo na chuť vaší originální směsi nápoje?
V MUUD se stalo to, co jsem si v předchozím projektu mohl jen přát. Zhruba 60 % zákazníků si od nás objednává pravidelně. Proto se snažíme pro naše stálé zákazníky přinášet stále nové směsi s novými chutěmi. V současnosti jsme přivedli do světa Yerba Mate s jistotou více jak 15 tisíc lidí. Máme z toho radost, ukazuje se, že je zde velké množství lidí, kteří hledají alternativu klasické kávy.
Jak početný tým lidí stojí dnes za vaším podnikáním?
Je nás přesně 10 včetně mé maličkosti. Od roku 2022 se ke mně přidal Vojta Kaňok, můj alfa-omega společník. Je to zásadový člověk, který je superman na systematičnost, konzistenci, tabulky a marketing. Díky němu jsme vyrostli ve slušně fungující firmu. Já jsem přes všechnu snahu stále chaotický kreativec a Vojta zase organizovaný systematik. Pokud nezapomínám vyplnit Vojtovi kontrolní tabulky, máme perfektní vztahy (smích). Vojta je původem z Frýdecka, jeho tátovi Broňovi jsme předali na starost celou výrobu a expedici, proto máme výrobu tam. A funguje to skvěle. Dělám si z nich srandu, že se mají jmenovat příjmením „Kaňokstroj“, jsou to opravdu dříči.
Konkurence a nabídky nejrůznějších směsí na přípravu nápojů je na internetu obrovská. Co vám otevřelo dveře k tomu, že jste získali stálé zákazníky?
Kvalita produktu. To je hlavní důvod, proč se lidé vrací. Máme vlastní výrobu, kde máme 100% kontrolu pro každé jedno balení. Dalším důvodem je, že vytváříme nové směsi a každá bylinka má svůj účel. Třeba směs s mučenkou pletní pomáhá bojovat s příznaky nesoustředěnosti, jaké vykazují lidé s ADHD. Nebo směs s řeckým horským čajem má účinky na snížení úzkosti. Rozhodli jsme se také pro osvětu o tomto blahodárném nápoji. Natáčíme videa, děláme přednášky ve firmách, jezdíme na festivaly, pořádáme workshopy. Bereme to jako poslání přiblížit tento nápoj co nejvíce lidem v Česku a na Slovensku.
Jaké jsou vaše další plány?
Rádi bychom vybudovali „MUUD pointy“. Tedy fyzická místa, kde budeme osobně připravovat Yerba Mate, která budou spojená s showroomem, ve kterém si lidé budou moci rovnou vybrat balení a vybavení na start, pokud jim směs zachutnala. Začneme tradičně v Brně a půjdeme do dalších velkých měst a věříme, že za pár let bude běžné si skočit k nám na MUUD. Dalším plánem je spuštění projektu v Maďarsku a Rumunsku, abychom ověřili, že to umíme nejen pro Čechy a Slováky, ale že máme přesah dál.
Jste mladý člověk, když se ohlédnete za svou podnikatelskou aktivitou, co byste mladým lidem, kteří uvažují o podnikání, poradil, aby se dostavil úspěch?
Úplně se nepovažuji za motivačního řečníka. Ale určitě bych doporučil hlavně začít. Věřit tomu procesu. Pokud se budou snažit to dělat dobře a nevnímat podnikání jako jednoduchou cestu k bohatství, tak sama cesta je nasměřuje dřív, nebo později k tomu, co fungovat bude. Vnímám to sám na své cestě, začal jsem s kávovou mobilní aplikací a dostal jsem se k Yerba Mate. Už si ani nedokážu představit, co by se dělo, kdyby se to nestalo.
A když úspěch zhatí nejrůznější životní trable a překážky, jak to má člověk brát, aby nepropadl zbytečnému pesimismu a nevzdal to?
Důležité za mě je, nikdy nemít firmu, projekt, podnikání na prvním místě. Sám jsem to tak neměl a pořádně mě to vyškolilo při mém prvním projektu DejKafe – nedaří se firmě, mám deprese, daří se firmě, jsem hlavou v oblacích. To není správná cesta. Sám to beru jako neustálou připomínku pro sebe, protože na to zapomínám sám až příliš často a spadám do úvah, že pokud se nedaří toto, nebo tamto, tak skončil svět.