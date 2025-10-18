Jaké byly vaše první zkušenosti s kryptoměnami? Byl jste investor, nadšenec, nebo jste se rovnou vrhl do podnikání?
Moje cesta ke kryptoměnám začala jako kombinace zvědavosti a nadšení pro nové technologie. Nejprve jsem byl spíše pozorovatel, těžař a investor v malém měřítku. Fascinovala mě myšlenka decentralizovaných financí a technologie blockchainu, která za kryptoměnami stojí (vysvětlení pojmů viz slovníček na konci textu – pozn. red.). S tím, jak jsem postupně objevoval jeho obrovský potenciál, bylo podnikání v tomto oboru logickým krokem.
Roky jste se pohyboval ve světě tradičních financí. Jak se od běžných finančních produktů a služeb člověk vůbec dostane k tomu, že se začne zajímat o kryptoměny?
Práce v tradičních financích mi dala pevný základ v chápání finančních trhů a potřeb klientů. Zároveň jsem si ale časem začal všímat určitých limitů a neefektivity tradičního systému. A kryptoměny pro mě představovaly odpověď na mnohé z těchto problémů – nabízely větší transparentnost, rychlost a dostupnost. Přechod od konzervativních produktů ke kryptoměnám tak pro mě byl přirozenou evolucí. Viděl jsem v nich příležitost, jak finanční služby demokratizovat a zpřístupnit je širšímu okruhu lidí.
Ota Janda
Když se řekne kryptoměny, spoustu lidí stále jako první věc napadne, že jde o něco neseriózního, něco, co je založené jen na nějaké spekulaci a co může hodně rychle „splasknout“. Je na tom něco pravdy?
Je pravda, že trh s kryptoměnami je stále relativně mladý a volatilní, což s sebou nese určitou míru spekulace. Nicméně redukovat kryptoměny pouze na spekulaci by bylo velmi zjednodušující. Kryptoměny jsou postaveny na revoluční technologii blockchainu, která má potenciál změnit nejen finance, ale i mnoho dalších odvětví. Je to podobné jako s internetem v jeho počátcích – také byl plný spekulací a nejistoty, ale nakonec se stal nedílnou součástí našich životů.
A vás o tom, že jsou kryptoměny seriózní záležitostí, přesvědčilo co?
Přesvědčila mě především technologie samotná a její matematické a kryptografické principy. Když pochopíte, jak funguje blockchain, jak je zabezpečený a transparentní, zjistíte, že se nejedná o žádný „výmysl“. Dalším faktorem byl rostoucí zájem ze strany velkých institucionálních investorů a firem, které začaly kryptoměny adoptovat a integrovat do svých služeb. To byl pro mě jasný signál, že se nejedná o krátkodobý trend, ale o seriózní a rostoucí odvětví. Velkou roli v mém přesvědčení hrála také přicházející evropská regulace MiCA.
Jak jste je tedy vy sám začal využívat?
Začal jsem jako většina lidí – v roce 2016 registrací na jednu z tehdejších platforem, nákupem bitcoinu a dalších kryptoměn, které tehdy slibovaly zajímavou investiční příležitost. Také jsme s tehdejším týmem vystavěli menší farmu na těžbu Etherea. Postupně přicházelo praktické využití prostřednictvím prvních tuzemských i mezinárodních plateb.
Co vám v existujících službách chybělo, že jste cítil potřebu vybudovat vlastní řešení?
Na trhu existují velké globální burzy, ale pro konzervativního uživatele jsou příliš složité a neosobní. Chyběla mi platforma, která by byla jednoduchá, intuitivní a hlavně důvěryhodná. Chtěl jsem vytvořit místo, kde se i úplný začátečník bude cítit bezpečně a kde bude mít k dispozici kvalitní podporu. A právě takovou verzi naší platformy právě dokončujeme.
Když se řekne kryptoměnová burza, velká část veřejnosti si pod tím nedokáže nic představit. Jak funguje v praxi?
Pojďme to zjednodušit. Na začátek si představte naši kryptoměnovou burzu jako „bankovní“ aplikaci, kam si můžete poslat koruny nebo eura. Velmi jednoduše si je směníte na bitcoin nebo jinou digitální měnu. Tu zde můžete držet, poslat si ji na svoji peněženku mimo burzu nebo komukoliv na světě podobně jako tradiční měny. Všechny vaše nakoupené kryptoměny a transakce pak vidíte přehledně na svém účtu na naší platformě.
Proč dostala zrovna název Coingarage?
Na začátku nám název Coingarage přišel skvělý a symbolický. Inspirovali jsme se příběhy velkých technologických firem, které, jak známo, často začínaly právě v garáži. Chtěli jsme tím vyjádřit naše nadšení, inovativní přístup a myšlenku, že i z malého nápadu může vyrůst velká věc. Garáž pro nás symbolizovala bezpečné místo pro vaše „coiny“, kde si je můžete spravovat a obchodovat s nimi.
S tím, jak naše firma roste a jak se postupně zaměřujeme i na konzervativnější a institucionální klienty, si však uvědomujeme, že tento název může působit méně formálně. Prozradím proto, že zároveň s přípravou nového prostředí pracuje náš marketingový tým na rebrandingu a také na možnosti změny názvu, který bude lépe odrážet pozici zavedené a důvěryhodné finanční instituce na trhu.
Jak velkou investici představuje rozjezd takové kryptoměnové burzy?
Počáteční investice se pohybuje v řádech milionů korun. Největší náklady na začátku představuje vývoj a zabezpečení obchodní platformy, zajištění likvidity pro plynulé obchodování. Ovšem to je jen začátek. S růstem platformy a s nastupující regulací náklady postupně rostou v řádu desítek milionů korun.
Co vše bylo potřeba na začátku zařídit?
Bylo to obrovské množství práce. Na prvním místě stála technologie – vývoj bezpečné a stabilní platformy, která zvládne velký počet transakcí. Dále potřebujete na desítkách blockchainů implementovat řešení úschovy digitálních aktiv. Když si uvědomíte, že v České republice ještě ani dnes není možné otevřít si bankovní účet, pokud podnikáte v kryptu, toto bylo jednou z největších výzev. Paradoxně v EU jsou země a instituce, které účet otevřou, pokud prokážete, že dodržujete přísné KYC/AML nařízení (zákon proti praní špinavých peněz). Nastavení těchto procesů bylo tedy na začátek logickou podmínkou, abychom burzu rozjeli a zákazníci k nám mohli zasílat FIAT.
V čem se vaše firma liší od jiných? A v čem od globálních hráčů jako je Binance nebo Coinbase?
Největším rozdílem je jednoduchost a uživatelská přívětivost. Když se podíváte na velké platformy, jsou často přeplácané obrovským množstvím funkcí, grafů a složitých nástrojů, které jsou určené spíše pro profesionální obchodníky. Běžný člověk nebo konzervativnější investor se v tom snadno ztratí a může se toho i bát.
My jdeme přesně opačnou cestou. Chceme, aby nákup a správa kryptoměn byly stejně jednoduché jako používání internetového bankovnictví. Soustředíme se na to, co je pro většinu lidí podstatné – bezpečný a snadný nákup, prodej a správa kryptoměn.
Chceme také v rámci Evropy využít sítě finančních poradců, kteří již mají s klientem navázaný vztah. Z našeho průzkumu vyplývá, že zájem minimálně o bitcoin u jejich klientů roste. Rádi bychom, aby naše platforma byla mostem mezi světy tradičních a digitálních financí.
Jak se vaše burza za dobu, co už jste na trhu, proměnila?
Ta proměna je obrovská. Začínal jsem se třemi kamarády, spojovalo nás nadšení pro kryptoměny a vize. Vše jsme si dělali sami, od vývoje až po komunikaci se zákazníky. S rostoucím zájmem klientů a s příchodem nových regulatorních požadavků jsme ale prošli zásadní profesionalizací. Z původního garážového týmu se tak postupně stala plnohodnotná firma s profesionální strukturou. Dnes máme kompletní management na úrovni C-level (CEO, COO, CTO atd.), jasně definovaná oddělení – od vývoje a bezpečnosti přes marketing, finance až po specializovaný tým zákaznické péče a compliance. Chceme si ovšem stále zachovat původní vizi – být pro naše klienty srozumitelným a přátelským partnerem.
Jak vlastně vypadá váš běžný pracovní den?
Je velmi dynamický. Ráno začínám kontrolou trhů a nejdůležitějších zpráv ze světa kryptoměn. Poté následují schůzky s jednotlivými týmy – od vývojářů přes marketing až po provozní oddělení. Velkou část dne věnuji strategickému plánování a hledání nových příležitostí pro rozvoj naší firmy včetně schůzek s profesionálními investory.
Hlava plná čísel… jak si ji „čistíte“?
Nejlepším relaxem je pro mě čas strávený s rodinou a naší maďarskou ohařkou na procházkách v lese. Pravidelně si chodím vyčistit hlavu do fitka, kde také čerpám novou energii.
Jak vnímáte konkurenci v rámci evropského prostoru?
Konkurenci v Evropě vnímáme jako velmi silnou, ale zároveň se od ní chceme odlišovat. Velká část evropských i globálních platforem se vydala cestou maximální komplexnosti. Nabízejí obrovské množství pokročilých obchodních nástrojů a složitých funkcí, které jsou sice skvělé pro profesionální obchodníky, ale pro běžného uživatele jsou spíše matoucí a odrazující. My se naopak soustředíme na jednoduchost a přehlednost.
Zásadní změnu do celého konkurenčního prostředí teď přináší evropské nařízení MiCA. To kompletně mění pravidla hry a sjednocuje regulatorní požadavky pro všechny hráče na trhu. Pro nás je to obrovská příležitost. Firmy, které dosud těžily z nejednotné nebo chybějící regulace, se budou muset přizpůsobit, což pro ně může být náročné.
Jak obecně Češi přistupují ke kryptoměnám?
Češi jsou obecně velmi technicky zdatný a inovativní národ, což se projevuje i v jejich přístupu ke kryptoměnám. Možná jsme o něco opatrnější a konzervativnější než některé jiné národy, a proto tomu i my přizpůsobujeme naše produkty a strategii.
Co jsou podle vás v Česku nejpopulárnější produkty, které lidé v souvislosti s kryptoměnami vyhledávají?
Myslím, že v Česku je jednoznačně nejpopulárnější produkt, který odráží spíše konzervativní povahu českých investorů – a tím je pravidelné spoření do bitcoinu, často označované jako „BTC spoření“. Lidé nechtějí aktivně spekulovat a obchodovat, ale spíše dlouhodobě a systematicky investovat menší částky. Tento přístup, známý jako průměrování nákladů (DCA), snižuje riziko spojené s volatilitou trhu a je ideální pro ty, kdo věří v dlouhodobý potenciál bitcoinu.
Různé státy postupně přicházejí s regulací kryptoměn – v rámci EU je to vámi již zmíněné nařízení MiCA. Je to podle vás nezbytné?
Rozumná regulace je pro další rozvoj kryptoměn nezbytná. Pomůže ochránit investory, zamezit nelegálním aktivitám a zvýšit důvěryhodnost celého odvětví. Nařízení MiCA vnímáme jako krok správným směrem, který sjednotí pravidla v celé EU. Důležité ale je, aby regulace nebyla příliš svazující a neudusila inovace. Věřím, že po zavedení jasných pravidel se adopce kryptoměn ještě zrychlí a otevřou se dveře pro vstup milionů nových klientů v Evropě.
Plánujete expanzi do dalších zemí?
Ano, expanze je klíčovou součástí naší dlouhodobé strategie. Ale nejdříve potřebujeme mít pevné základy v Česku a na Slovensku. Až poté bychom chtěli postupně vstupovat do dalších zemí. Mezi trhy, které nás nejvíce lákají, patří naši sousedé jako Polsko, dále region DACH, tedy Německo, Rakousko, Švýcarsko a také severské země.
V rozhovorech často zmiňujete osvětu. Jak by měla v ideálním případě vypadat?
Podle mého názoru musí být ideální osvěta především srozumitelná, praktická a ideálně i zábavná. Svět kryptoměn je plný složitých technických termínů a pro nováčky může působit jako neproniknutelná džungle. Vytváříme proto interaktivní vzdělávací platformu, kde se uživatelé budou učit formou hry. Za splnění jednotlivých lekcí a kvízů budou získávat body a odměny. Věříme, že učení hrou je nejefektivnější způsob, jak si lidé nové znalosti osvojí a zároveň je to bude bavit.
Kdo vlastně může být vaším klientem? Zvládne to i začátečník?
Ano, naším cílem je být přístupní pro každého staršího 18 let, a to i pro úplné začátečníky. Jak jsem již zmínil na začátku, naši novou platformu jsme navrhli s důrazem na maximální jednoduchost a přehlednost. Pokud by si přesto někdo nevěděl rady, máme k dispozici živou podporu, znalostní databázi, a navíc vyvíjíme i interaktivního průvodce, který uživatele vším provede přímo v aplikaci.
Jak vidíte budoucnost kryptoměn?
Jsem přesvědčen, že v horizontu 5 až 10 let se kryptoměny stanou standardní součástí finančního světa. Jedním z hlavních motorů této změny bude další obrovský megatrend – umělá inteligence. AI totiž pro svůj plný rozvoj potřebuje mnohem flexibilnější a inovativnější finanční systém, než jaký máme dnes. Kryptoměny a blockchain tuto roli dokážou perfektně naplnit. Aby se to stalo realitou, jsou klíčové tři věci: srozumitelná regulace, maximální uživatelská přívětivost a neustálé vzdělávání veřejnosti.
Slovníček pojmů
Blockchain – technologie, která funguje jako digitální účetní kniha sdílená mezi mnoha počítači najednou. Záznamy (transakce) jsou uspořádány do bloků, které jsou navzájem propojeny do řetězce – odtud název „blockchain“ (řetězec bloků).
Nebo si tuto technologii můžete představit jako sešit, do kterého si vy a všichni vaši kamarádi zapisujete, kdo komu dal třeba fotbalovou kartičku. Všichni máte stejný. Když si vy a kamarád vyměníte kartičku, všichni si to zapíšou do svého sešitu. Všichni musí souhlasit, že výměna proběhla, jinak se to nezapíše. A nikdo nemůže podvádět – když zapíšete „dostal jsem 10 kartiček“, všichni ostatní vidí, že to není pravda. Nikdo také nemůže nic vymazat – co je jednou napsané, zůstane tam navždy. Není tu totiž jeden „šéf“ – všichni mají stejný sešit a stejná pravidla.
Digitální měna – čísla v počítači, která ukazují, kolik peněz máš. Je to měna, kterou nevydává banka ani stát, ale fungují díky technologii blockchain (“sešitové“ technologii).
Digitální peněženka – je jako schránka v počítači nebo mobilu, kam si ukládáte své digitální peníze.
Těžba – způsob, jak se vytváří nové digitální peníze (třeba bitcoin). Počítače řeší velmi složité matematické hlavolamy a za to dostávají odměnu v digitálních penězích.
Jak si to představit jednodušeji? Představte si, že hrajete velmi těžkou počítačovou hru plnou matematických hádanek. Váš počítač musí zkusit miliony možností, než najde správnou odpověď. Když ji najde jako první, dostanete odměnu – nové digitální mince!
Označení „těžba“ vzniklo analogicky od těžby zlata ze země – musíte hodně kopat (počítač musí hodně počítat), než něco najdete. A čím víc lidí těží, tím je těžší něco najít, stejně jako když už je v zemi méně zlata.
Farma – velká místnost plná počítačů, které těží digitální peníze non-stop, 24 hodin denně.
MiCA – nový zákon Evropské unie, který říká, jak mají fungovat firmy pracující s digitálními penězi (kryptoměnami). Je to, jako když stát vytvoří pravidla pro obchody, aby lidé nebyli podvedeni.
KYC (Know Your Customer) – Poznej svého zákazníka
Když chceš začít používat digitální peněženku nebo koupit kryptoměny, firma tě požádá:
AML – pravidla, která mají zabránit zločincům, aby používali digitální peníze nezákonně.
FIAT měna – běžné peníze, které máte v peněžence – koruny, eura, dolary. Říká se jim „fiat“, což je latinské slovo znamenající „ať se stane“ nebo „nechť je“.
BTC spoření – lze si ho představit jako digitální prasátko na spoření. Jen místo toho, abyste do něj dávali koruny, dáváte tam každý měsíc kousek bitcoinu. Třeba každý měsíc koupíte bitcoin za 1000 korun – ať už jeho cena stoupla, nebo klesla. Nikdo totiž neví, jestli bude bitcoin zítra dražší nebo levnější. Takže místo toho, abyste hádali, prostě kupujete pravidelně pořád stejnou částku.