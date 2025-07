Tomáš Hrdina se vyučil kamenictví na škole v Hořicích, ale řemeslo poznal už jako malý kluk vedle svého otce. Právě u něj viděl, jak pod rukama kámen ožívá a u něj také po škole začínal, aby se všemu naučil od základu. V roce 2008 se však rozhodl jít vlastní cestou a založil firmu Hrdina & České pískovce, která dnes zaměstnává desítky lidí a dodává český pískovec na památky i do moderních interiérů.

Vaše firma je známá především díky venkovním kuchyním z pískovce. Jak tento nápad vlastně vznikl?

Byla to trochu náhoda. Jeden zákazník chtěl kamenný grilovací dům podle vzoru ze Španělska. Postavili jsme ho tehdy z koupeného kamene a při té práci mi došlo, že kámen nemusí být jen na hrob nebo na plot, ale může být i místem, kde to opravdu žije. Neprodáváme totiž jen kámen. Tvoříme místo, kde se schází rodina. To je naše filozofie. Chceme lidem dát oheň, kámen, klid, něco, co vydrží generace.

Na začátku tak opravdu nestály žádné velké plány?

Vůbec ne. Jen touha dělat poctivou kamenickou práci, která zanechá stopu. A taky trochu odvahy postavit z přírodního pískovce venkovní kuchyni, jakou tu nikdo neměl. První velká příležitost přišla, když si nás všimli majitelé jedné vyhlášené restaurace na pražském Střížkově. Postavili jsme jim kuchyni, která se stala legendou. Pec na prase, krb, udírna, pizza pec i kamenný sporák, všechno napojené do jednoho mohutného komína.

Šlo tedy o jedinečné technické řešení? To byl ten impuls?

Technické řešení bylo, jak se nakonec ukázalo, vlastně tak trochu vedlejší. Impulsem nebyla technika, ale touha vytvořit místo, kde se lidé opravdu chtějí potkávat. Ve finále šlo hlavně o atmosféru. O chvíli, kdy se rozzáří oheň, zavoní maso z grilu a lidé si připíjejí ve stínu kamene, který vydrží navždy.

Právě tehdy jsme pochopili, že prodáváme zážitek. Nejen kuchyni, ale místo, kde se rodí přátelství, slaví úspěchy a vznikají vzpomínky. Po každé takové akci přišly nové nabídky. Lidé chtěli stejný zážitek i u sebe na zahradě. Postupně se z toho stal stabilní byznys, který dnes děláme i v zahraničí.

Řídit takový byznys ale není jen o řemeslu. Jak těžké je to z hlediska logistiky a financí?

Podnikání s kamenem je opravdu náročné. Řešíte těžbu, dopravu, skladování i pečlivé plánování zakázek. Musíte investovat do strojů, lidí, mít systém a všechno sladit tak, aby práce běžela bez zpoždění.

Velký zlom pro nás nastal, když jsme se rozhodli koupit lom v obci Vyhnánov u Dvora Králové. Díky tomu dnes máme jistotu kvality a dostupnosti materiálu, můžeme garantovat termíny a nejsme závislí na tom, jestli nám někdo jiný vůbec dodá kámen.

Samozřejmě je to velká odpovědnost a investice. Musíte počítat každou tunu, každý převoz, plánovat na roky dopředu. Není to žádná romantika, ale tvrdý provoz a ekonomika.

Koupit lom? Jak na to došlo?

Dlouho jsme brali kámen z jiných lomů, ale často jsme museli dělat kompromisy a čekat na dodávky. Nebyla jistota ani v kvalitě, ani v termínech. Až s kamenem z Vyhnánova to bylo jiné – tvrdý, krásný pískovec s jemnou kresbou. To je sen každého kameníka. A v tu chvíli nám došlo, že pokud chceme dělat práci, které opravdu věříme, musíme začít od samotného zdroje.

Když se pak objevila možnost lom koupit, rozhodli jsme se do toho jít, i když to byla velká investice. Dnes si díky tomu sami určujeme, co a kdy vytěžíme, víme, co máme na skladech a můžeme plánovat zakázky dopředu. Máme to celé pevně v rukou, a to je pro kameníka k nezaplacení.

Vaše kamenictví se dostalo až na Pražský hrad. Jak se kameník k takové zakázce může dostat?

Dá se říct, že takové zakázky si nás našly samy. Přesněji řečeno, náš pískovec si vybrali památkáři pro specifické rekonstrukce, třeba Nové proboštství na Pražském hradě, kde bylo potřeba dokonale sladit nový kámen s historickým originálem. Ten výjimečný materiál tehdy zaujal odborníky a dnes máme to štěstí, že můžeme dál rozvíjet jeho příběh a dávat mu nový smysl v dalších dílech.

Kde ještě se váš pískovec objevuje?

Dodáváme materiál pro opravy Chrámu sv. Víta, pro Karlštejn, kde je klíčová nejen barevná shoda, ale i pevnost a trvanlivost. Kromě toho se náš kámen použil při obnově barokního areálu v Kuksu nebo na zámku v Litomyšli.

Takové zakázky ale asi nejsou jen o tom prodat kámen, že?

Přesně tak. Nejde jen o samotný kámen, ale o spolupráci s architekty a restaurátory. Všechno se musí perfektně sladit, barva, struktura, fyzikální vlastnosti. Každý blok je vybíraný a opracovaný na míru. V takových projektech se neodpouští žádná chyba.

Obchodně to musí být obrovská reference...

Jednoznačně. Když řeknete, že stejný kámen je na Pražském hradě nebo Karlštejně, je to pro zákazníka potvrzení kvality. Ale je to i závazek, musíte pořád držet standard. Zároveň nám to hodně pomáhá i v soukromých zakázkách.

Dnes naše venkovní kuchyně nebo kamenné prvky chtějí i známé osobnosti, architekti si nás doporučují mezi sebou. Hodně prací vzniká na osobní doporučení. A to je pro nás asi ten nejlepší marketing, daleko lepší než masivní reklamní kampaň. Když vás lidé doporučí dál, víte, že jste odvedli dobrou práci.

Dnes ale už neděláte jen památky nebo kuchyně. Hodně jste se posunuli k designu. Proč?

Protože se mění doba. Lidi chtějí něco opravdového, ne plast nebo beton. My jsme vždycky dělali poctivý kámen, ale když jsme viděli, jak jemnou kresbu a krásnou barvu má náš pískovec z Vyhnánova, chtěli jsme zkusit něco víc než jen dlažby nebo schody. Navázali jsme spolupráci s designéry a vznikla kolekce stolů a lavic.

Něco vyrobit je jedna věc. Prosadit se s tím ale, to už je jiná „liga“... Jak se vám to podařilo?

Jak se říká, přálo nám štěstí. Se zmíněnou kolekcí stolů a lavic jsme se přihlásili na Designblok a dostali se do kurátorského výběru High Craft. Najednou jsme stáli v Jízdárně Pražského hradu vedle špičkových značek a náš stůl se dostal až do finálního shortlistu, což považujeme za velký úspěch. Lidi ho obdivovali a ptali se na něj.

Tohle propojení se světem designu nám otevřelo nové dveře, nejen do galerií, ale i do hlav lidí, kteří hledají originální a trvalé věci do svých domovů. A nás to baví. Protože kámen tady bude i za sto let. A když je krásný, tak i za dvě stě.

V čem se pískovec do interiéru liší od toho venkovního?

Venku je kámen robustní, masivní, používá se na ploty, zídky, schody. V interiéru si ale můžete dovolit jemnější tvary, leštěné povrchy, minimalistický design. Vyhnánovský pískovec má krásnou jemnou kresbu, která v interiéru opravdu vynikne. Vypadá moderně a elegantně, není to jen kus z lomu. Je to materiál, který má příběh a zapadne i do současné architektury.

Design ale znamená i jinou klientelu a způsob prodeje. Jak se na to připravujete?

To je fakt, je to úplně jiný svět. Design není masová výroba, je to víc o emocích a příběhu. Zákazníci očekávají originalitu, perfektní řemeslo a skvělý servis. Ale když to zvládnete, otevře vám to úplně nové trhy. Dnes máme poptávky z Německa, Rakouska nebo Nizozemí. Neprodáváme materiál, prodáváme příběh. O českém kameni, který má staletou tradici, ale umí být moderní.

Jak takové designové kousky vznikají?

Designové zakázky jsou něco úplně jiného než běžná výroba, protože tam neexistuje žádná šablona. Někdy přijde klient s velmi jasnou představou, jindy má jen pocit, že chce něco výjimečného. My tomu dáváme formu, vytváříme návrh, konzultujeme ho a ladíme proporce i detaily, někdy i několik týdnů. Výroba pak zpravidla trvá čtyři až šest týdnů podle složitosti.

To nejdůležitější ale je, že každý kus vzniká ručně v dílně, kde kámen vzniká pod rukama řemeslníka. Navíc díky tomu, že jsme majiteli lomu, máme úplnou kontrolu nad výběrem konkrétního bloku. Víme přesně, odkud ten kus pochází, a to dodává každému výrobku autenticitu i příběh.

Jak se takový růst zvládá personálně? Máte vlastní lom, dílnu, montážní týmy. Kolik je na takový byznys potřeba lidí?

Máme kolem dvaceti lidí, pak také těžaře, kameníky, montážní party, designéry. Každá větší zakázka znamená plánování, někdy i reorganizaci. Personál nabíráme postupně. Zkoušíme nové lidi, zaučujeme je přímo na zakázkách. Není to práce pro každého, ale kdo má chuť a respekt k materiálu, ten u nás má dveře otevřené. Výhodou je, že práce není anonymní, člověk vidí výsledek.

Je těžké dnes sehnat nové kameníky?

Upřímně, není to jednoduché. Řemeslo obecně trpí nedostatkem mladých lidí. Chceme to ale měnit. Plánujeme workshopy, přednášky na školách, chceme ukázat, že kamenictví není mrtvé řemeslo. Je to práce, která má budoucnost a smysl. U nás si řemeslník vydělá férově. Ale hlavní je, aby chtěl. To ostatní ho naučíme.

A co ekonomická stránka? Je to dnes ziskový byznys?

Fungujeme stabilně. Díky vlastnímu lomu držíme kvalitu a rozumné marže. Máme různé zakázky, památky, kuchyně, design. To nám pomáhá zvládat sezonní výkyvy a plánovat cash flow. Každý segment má svoje, restaurátorské práce jsou dlouhodobější, design má vyšší přidanou hodnotu. Když ale udržíte kvalitu a osobní přístup, byznys se vrací v podobě doporučení a nových klientů.

Co považujete za svůj největší úspěch?

Že jsme se z malé vesnické dílny dostali až na Designblok do Jízdárny Pražského hradu. Že náš kámen obstál vedle top designérů. A hlavně že pořád děláme poctivě. A jak jsem říkal na začátku. Neprodáváme kámen, tvoříme místo, kde se schází rodina. Ať už je to kuchyně na zahradě nebo stůl v moderním bytě. Naším skutečným cílem je dát lidem něco trvalého – prostor, kde vznikají vztahy, vzpomínky a smysl. To je pro mě ten největší úspěch.