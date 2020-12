Do rodinné firmy nastoupil až ve středním věku. A je spokojený

Když se řekne výrobce tepelných čerpadel, představí si asi většina lidí velkou nadnárodní firmu. Málokoho napadne, že jím může být i malá, ryze česká rodinná firma jako je Master Therm. Tu založit otec Jiřího Svobody již v devadesátých letech a patřil tak mezi první průkopníky tepelných čerpadel v České republice.



Kdy jste se do Master Therm zapojil vy?

Já jsem do firmy bohužel přišel až v roce 2009 po náhlém úmrtí otce. Bylo to poměrně složité období, kdy na firmu, která sama o sobě nebyla v nejlepší finanční situaci, dolehla naplno ekonomická krize. Museli jsme změnit organizaci firmy i její strukturu, implementovat nový informační systém a najít způsob financování. To se podařilo a po pár letech se firma vrátila k solidnímu růstu.

Jak složité bylo rozhodnutí pokračovat a jak se na něj zpětně díváte?

Vůbec to složité nebylo, prostě tady existovala firma po mém tátovi a řada lidí, kteří na ní byli existenčně závislí. Já jsem v té době byl již vyvázán ze svého dřívějšího podnikání a nijak jsem neváhal, byla to samozřejmost. Zpětně hodnoceno to byl správný krok.

Jak vůbec firma rostla? A šlo vždy všechno hladce, nebo jste zažili i horké chvíle?

Recese v letech 2009-2013 se projevila útlumem poptávky a snížením odbytu a toto období bylo náročnější, šetřili jsme na všech úrovních. Opačné problémy máme v posledních letech, kdy nestíháme plnit termíny. Tudíž horké chvíle tu byly a budou vždy, je to prostě podnikání.

Ing. Jiří Svoboda (54) absolvoval Fakultu strojní ČVUT

v letech 1995 - 2005 působil jako jednatel společnosti v oblasti tepelné úpravy kovů

od roku 2009 je jednatelem české společnosti Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.

firma se zabývá vývojem a výrobou tepelných čerpadel vzduch-voda, země-voda a voda-voda pro vytápění a chlazení rodinných a bytových domů a velkých objektů

nabízí také tepelná čerpadla pro průmyslové chlazení a zpětné využití odpadního tepla

přibližně 70 % produkce společnosti je exportováno na vyspělé evropské trhy

Master Therm je držitelem prestižních certifikátů Q-label, BBA a Heat Pump KEYMARK

Jak moc jste rodinnou firmou a hraje to důležitou roli?

Určitě definici rodinného podniku splňujeme, neboť tři ze čtyř společníků jsou příbuzní a drží více než 80 procent obchodních podílů. V našem případě to pro chod firmy výhodou je, máme výborné vzájemné vztahy.

Často mají problém dohodnout se na něčem dva lidi. A vy jste hned čtyři společníci. Daří se vám vždy na všem shodnout?

Mít několik společníků ve firmě je celkem obvyklé a nedělá nám to žádné problémy. Zatím jsme se na všem bez problémů dohodli. Asi je to podobně jako v partnerství o otevřené komunikaci, respektu a vůli se domluvit.

Máte v rodině pokračovatele, kteří mají o obor a firmu zájem?

Upřímně řečeno, zatím spíše nikoli. Ale co není, může být. Koneckonců i já jsem do firmy přišel až ve 42 letech.

Sídlo firmy, kanceláře a školicí centrum jsou v Praze. Výrobní závod ale máte od počátku v Jablonci nad Jizerou, proč zrovna zde? A zůstávají vám zaměstnanci věrní?

Vznikalo to historicky a postupně. S administrativní částí firmy jsme se postupně přesídlili do Chýně na Prahu-západ, jsme zde tak trochu na venkově a přitom prakticky v Praze. Objekt našeho výrobního provozu v Jablonci nad Jizerou si firma nejprve pronajala jako skladovací prostory a na počátku tohoto milénia, v souvislosti s rozhodnutím vyrábět vlastní tepelná čerpadla, se zde postupně rozběhl vývoj, výroba a montáž. Naši zaměstnanci jsou skvělí a těší mě, že vesměs jsou Master Thermu věrní a většina z nich u firmy pracuje dlouhé roky.

Čemu to přikládáte?

Já myslím, že je to zejména o nějaké vnitřní komunikaci a vzájemné důvěře, kdy vedení firmy vždy splnilo to, co zaměstnancům slíbilo. A firma naopak věří svým zaměstnancům, že odvedou práci v potřebném množství a kvalitě. Prostě se snažíme vytvářet prostředí, abychom se na sebe navzájem - zaměstnavatel na zaměstnance a obráceně - mohli spolehnout. Vzájemně se potřebujeme.

V současné době se chystáte realizovat největší investici v historii firmy. Můžete přiblížit, jak velkou a oč jde?

Nedaleko objektu naší výroby, kde jsme v nájmu, jsme se po letech přípravy pustili do výstavby vlastní výrobní a skladovací haly. Jde o investici v řádu desítek milionů korun. Důvodem jsou zejména prostorové nároky, které na výrobu narůstají s tím, jak se vyvíjí naše produkce. Nové pracoviště nám umožní do budoucna růst, což by ve stávajících prostorách nebylo možné. Současně to bude znamenat mnohem lepší pracovní zázemí pro naše zaměstnance, nový showroom, kancelářské zázemí a podobně.

Současná doba je ale dost náročná. Nemáte obavy se do tak velké investice nyní pustit?

Na jaře, v počátku současné krize, jsme chvíli přemýšleli, zda projekt nepřibrzdit, s ohledem na velkou míru nejistoty, ale to netrvalo dlouho. Je to investice na dlouhou dobu dopředu, nezbytně ji potřebujeme zrealizovat, a v dlouhém časovém období bude tato pandemie jen krátkou epizodou, kvůli které nedává smysl přehodnocovat dlouhodobé plány.

Nová hala, rozšiřující se výroba. To znamená i nábor nových zaměstnanců?

Počítáme s tím, že budeme postupně navyšovat výrobu. Předpokladem pro to bude zlepšení produktivity lepší organizací výroby a toku materiálu, zvýšení podílu kooperací a určitě také uvažujeme s nárůstem počtu zaměstnanců.

Je těžké zaměstnance do výroby sehnat, nebo se již situace na pracovním trhu zlepšila?

Pokud by si někdo myslel, že vlivem současné krize je na trhu práce nadbytek šikovných výrobních profesí typu elektromontér, svářeč, montážní dělník a podobně, mohu ho vyvést z omylu. Situace je zakonzervovaná, a to jak hojně diskutovanými vládními opatřeními typu Antivirus, tak i obecnou neochotou lidí v době nejistoty měnit zaměstnání. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet do budoucna.

Pro instalace tepelných čerpadel je také zásadní jejich kvalitní montáž. Jaká se situace na tomto poli? Je dostatek schopných montérů?

Je to asi podobné jako s ostatními řemeslníky. To znamená, že těch kvalitních je v zásadě vždy nedostatek a mají práce nad hlavu. Takže každý výrobce, včetně nás, se snaží školit nové montážní firmy a získávat je pro svou značku. Ale je to běh na dlouhou trať a procento úspěšnosti není velké.

Myslíte, že v budoucnu by to mohlo být lepší?

Ani do budoucna nepředpokládám zlepšení, souvisí to obecně se strukturou vzdělání a postojem společnosti k řemeslným profesím. Přitom instalovat tepelná čerpadla je zajímavá, kvalifikovaná, fyzicky ne extrémně náročná práce, která nabízí i velmi nadprůměrné výdělky.

Jak si vlastně dnes tepelná čerpadla v rámci České republiky stojí?

Počet prodaných tepelných čerpadel u nás stoupl mezi roky 2010-2019 zhruba čtyřnásobně, asi na 25 tisíc kusů ročně. Jde tedy již o běžný zdroj vytápění pro široké spektrum zákazníků a nejen pro technické nadšence, jako tomu bylo v minulosti. Dalším trendem je podstatný nárůst podílu tepelných čerpadel typu vzduch-voda, které dnes tvoří asi 95 procent z celkových prodejů, zatímco v roce 2010 to bylo asi 70 procent. To znamená, že veškerý nárůst mají na svědomí výhradně vzduchová tepelná čerpadla, zatímco prodeje čerpadel země-voda v absolutních číslech klesají.

Co je příčinou takového stavu?

To, že trh se vzduchovými tepelnými čerpadly roste rychleji než se zemními, je v pořádku a děje se tak v celé Evropě, v Česku jsme ale překmitli až příliš. Investičně je pořízení tepelného čerpadla vzduch-voda levnější, má ale nevýhodu v nižší účinnosti vytápění i letního chlazení a většinou má kratší životnost než země-voda. U zateplených novostaveb s malou tepelnou ztrátou a třeba i podlahovým vytápěním je výběr vzduchového čerpadla ekonomicky zcela racionální, ale u rekonstrukce vytápění ve starším domě není volba systému vzduch-voda vždy to nejlepší řešení. Poslední dobou také vystupují do popředí problémy s hlučností, to je další oblast, kde boduje země-voda.

Tepelná čerpadla, to je oblast, kde působí hodně nadnárodních firem. Master Therm je ale malá rodinná firma. Jak se vám daří v takové (do značné míry nerovné) konkurenci obstát?

Asi bych nepoužil slovo nerovná konkurence. Konkurence je to rovná, pouze soupeři jsou velcí a my jsme malí (úsměv). Uvedl bych k tomu dvě věci. Za prvé bychom nemohli přežít bez vysoké technické úrovně a kvality našich tepelných čerpadel a za to vděčíme našemu vývoji. Přestože jsme malí, jako první jsme již v roce 2004 uvedli na trh tepelné čerpadlo s elektronickým expanzním ventilem a již v roce 2008 jsme měli v nabídce technologii proměnného výkonu kompresoru. Stále jsme na špici v oboru, zdokonalujeme náš software a sbíráme velké množství cen z mezinárodních výstav.

A za druhé?

Naše velikost nám umožňuje být flexibilní a přizpůsobit výrobek pro konkrétní aplikaci. Vyrábíme na objednávku a máme širokou nabídku doplňkové výbavy tepelného čerpadla, chladící okruh umíme doplnit o další komponenty, u průmyslových aplikací můžeme upravit zapojení výměníků nebo dodat speciální oběhová čerpadla, zasáhnout do software a podobně. Díky tomu se dostáváme i ke speciálním zakázkám, kdy například odebíráme odpadní teplo z chlazení největšího českého superpočítače v Ostravě nebo v Řeži u Prahy aktivně chladíme našimi tepelnými čerpadly dva nejmodernější urychlovače částic a zpětně využíváme odpadní teplo pro vytápění objektů.

Na závěr si dovolím otázku, jak bydlíte a topíte vy?

Asi nepřekvapivě uvedu, že topím doma již 13. sezonu tepelným čerpadlem Master Therm.