Navzdory překážkám podnikání nevzdala. Do firmy už zapojila i rodinu

„Mám ráda pohádky a animované filmy. Takže jsem si otevřela pohádkový krámek. Oblečení, hračky, hry, doplňky... vše, co znáte z nějakého příběhu,“ popisuje třicetiletá majitelka zlínského obchodu U Holoubka, která se v roce 2020 stala finalistkou soutěžního projektu O2 na podporu živnostníků Dáváme milion.

Šlo to od začátku tak hladce, jak jste si vysnila?

Vůbec ne, byla to těžká cesta plná slz, zoufalství a probdělých nocí. Mockrát jsem měla chuť to vzdát. Když rozjíždíte podnik, jste nejen prodavačka, ale také uklízečka, účetní a mnoho dalších profesí. Čtyřiadvacet hodin je najednou žalostně málo. Energie a čas, které do toho naplno vložíte, často nestačí. K tomu je třeba se postarat o rodinu. A občas si taky chcete odpočinout. Překážek, problémů a následných výčitek bylo hodně a někdy se objevují i dnes. Přesto bych neměnila.

Ale postupně se to rozjelo...

Ano. V úplném začátku jsme vždycky s ostatními maminkami poskládaly peníze na balík nějakého zboží a já jsem ho objednala. A takhle se to rozšiřovalo. Začaly se postupně tvořit skladové zásoby, a když už doma zabíraly hodně místa, rozhodli jsme se s manželem najít si sklad, kde budeme zboží uchovávat. Ze skladu se časem stala prodejna. Tu jsme museli na začátku loňského roku přesunout do větších prostor, takže z původní prodejny už jsou zase jen sklady. No a s koncem roku 2021 už jsme toho místa potřebovali opět aspoň dvakrát víc. Jak pro obchod, tak pro skladiště.

Máte tři děti. Jak se vám podařilo skloubit rozjezd podnikání s běžným chodem domácnosti?

To bylo těžké. Vždy jsem se snažila být přednostně máma. Ale u začínajícího podnikání jsou prostě chvíle, kdy to nejde, a člověku je to pak líto, protože ten čas nelze vrátit. Ze začátku jsem pracovala pouze po nocích. Často jsem nespala, nebo jen málo. To se samozřejmě nedá dlouho vydržet. V době, kdy už všechny děti chodily do školky a školy, jsem konečně mohla pracovat přes den.

Ivana Holubová (1991) Vystudovala maturitní obor předškolní a mimoškolní pedagogika na Střední škole sociální a pedagogické. Praxi získala ve zlínských mateřských školách a v Rehabilitačním stacionáři na Žlebové.

Podniká se svým manželem, je majitelka zlínského e-shopu a obchodu U Holoubka.

V roce 2020 se stala finalistkou soutěžního projektu O2 na podporu živnostníků Dáváme milion.

S manželem Martinem vychovává dva syny a dceru.

Zapojila se rodina do byznysu?

Ano, manžel, který zpočátku vypomáhal, je dnes již plnohodnotným šéfem. Děti nám občas dělají modely, když potřebujeme nafotit oblečení – to je baví. Synové pomáhají i jinak: dorazí třeba na hodinu do skladu, roztřídí odpad, rozřežou krabice, odnesou vše do popelnice... dostanou pár korun a jsou spokojení. Jsem za to vděčná, protože se tím učí vydělat i šetřit peníze. Díky tomu vědí, co práce obnáší, a pořízených věcí si více váží.

Měl váš muž pochopení pro vaši zálibu v pohádkách a animácích?

Co se týká pohádek, filmů a her, je stejný fanda jako já. Ale z obchodu jako takového zpočátku moc nadšený nebyl. Přesto mě vždycky podporoval. Byl celé dny v práci, nejenže dělal přesčasy, ale ještě mi pomáhal po nocích. Náš byt byl plný věcí z obchodu, všechno se dělalo doma na koleni. Oceňuji, že to vydržel.

Kterou část podniku jste mu svěřila?

Manžel pracoval v IT a je v tomto oboru všeznalý, takže mi pomáhal hlavně s tím. A dělá to vlastně dodnes, spravuje e-shop, organizuje zázemí firmy... ale také mi třeba vyrábí nábytek na míru. Snažíme se dělat co nejvíc věcí sami. Třeba ten obrovský polep, který máme na výloze prodejny, jsem si také zpracovávala já.

Koronavirová pandemie vás donutila zavřít kamenný obchod, vykompenzoval to e-shop?

Přestát tuto krizi bylo náročné – člověk měl obrovské podnikatelské výdaje a najednou byl téměř bez příjmů. Žádné pomoci či dotací se nám nedostalo. Jsem ráda, že jsme už měli zřízený e-shop, protože nám zůstaly aspoň nějaké výdělky.

Neuvažujete o tom, že přesunete prodej jen na internet?

Určitě ne, kamenný obchod má pro mě velké kouzlo. Stále se snažím vymýšlet, jak tam zákazníkům zpříjemnit nákup. Kontakt s nimi mi chybí, protože od začátku loňského roku mám na prodejně zaměstnance a věnuji se hlavně e-shopu – ten má stále spoustu much, které je nutné vychytat. Ale čas je můj nepřítel a dobrý podnikatel je vždycky zrovna tam, kde je ho potřeba. Takže teď jsem například musela naběhnout za holkami na prodejnu pomoci jim balit balíčky. Expedovali jsme 115 zásilek, což je na náš malý krámek skvělé.

Čím se snažíte odlišit od ostatních obchodů s oblečením a hračkami?

Rodinným a přátelským přístupem k zákazníkům. Jsem máma a vím, co to znamená, když si děti přejí pod stromeček zrovna tu nejdražší hračku z katalogu. Snažím se proto s maminkami domluvit, počkat jim s platbou, rozdělit ji do splátek a podobně. Sortiment doplňujeme nejen podle módních trendů, ale i jednotlivých přání zákazníků. Výhodou také je, že tu nakoupíte všechno na jednom místě. Nemusíte do papírnictví, do hračkářství a pak ještě zvlášť pro oblečení. Věci do školy, na dovolenou nebo třeba na tematickou narozeninovou oslavu umíme dodat komplet v jednom motivu.

Jaká je v oboru konkurence?

Velká – na internetu i mezi kamennými obchody v okolí. Ale věřím, že právě ty benefity jako odložení zboží pro pozdější odeslání či možnost kreditu přivedou zákazníky zpět. Snažím se, aby byl sortiment co nejširší, ale ceny hledám co nejnižší. Mám možnost objednat spoustu věcí, ale nedělám to, protože vím, že bychom oproti konkurenci byli podstatně dražší.

Máte podnikatelské přání, které byste si ještě chtěla splnit?

Sen každého dobrého podnikatele je neustále se zlepšovat. Přemýšlím, co ještě zdokonalit a jak. Jsem ráda, že se náš tým rozrůstá a mně se díky tomu uvolňují ruce. Mám čas na „šperkování“ prodejny a e-shopu. Rádi bychom otevřeli i další pobočky mimo Zlín.