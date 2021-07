Je jedno, co prodáváte, pravidla podnikání jsou stejná, říká byznys mentorka

Živnostníci a podnikatelé momentálně nezažívají dobré časy. Jak současnou situaci ustát?

V podnikání je důležité být realistou. To platí na začátku i v průběhu. Dalším předpokladem je flexibilita. Tudíž živnostníci i podnikatelé se musejí v současné době reálně podívat na své podnikání, zvážit, do jaké míry se změnilo odvětví a také kupní síla zákazníků v jejich oboru. Mnoho podnikatelů financovalo ztráty ze svých rezerv. Je potřeba se ptát, kdy a zda vůbec se dá předpokládat návrat do ziskovosti, a zvážit, jak dlouho je rozumné ztráty financovat ze svého.

Lidé často vymýšlejí různé mise a vize a tak trochu si na podnikání hrají. Prostě běžte a zkuste prodat, co jste vymysleli. Nic víc, nic míň.