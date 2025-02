Je součástí rodinné firmy s obratem přes miliardu. A mají další ambice

Historie podnikání rodiny Jízdných se začala psát těsně po sametové revoluci. První živnostenský list totiž dědeček Jiřího Jízdného ml. získal už v dubnu 1990. Tehdy díky svému vysokoškolskému vzdělání a znalosti oboru poskytoval poradenství zemědělským družstvům. O tři roky později se k němu přidali rodiče Jiřího, Andrea a Jiří Jízdný st.

To se již firma začala více soustředit na potravinářský segment, hlavně na nápojové směsi. Zásadní zlom nastal v okamžiku, kdy máma Jiřího začala obvolávat školní jídelny. „Právě v té době se firma přejmenovala na AG Foods a vydali jsme se směrem, kterým jdeme dodnes,“ říká Jiří Jízdný mladší, který je v rodinné firmě zástupcem již třetí generace.

Do firmy jste nastoupil před šesti lety. Bylo pro vás přirozené, že se zapojíte do rodinného podnikání, nebo jste měl původně jiné plány?

Dlouho jsem zvažoval, že zůstanu v zahraničí, ale propojení školy ve Vídni s možností zapojit se do naší společnosti dalo větší smysl.

Na jakou pozici jste do rodinném podniku nastoupil?

Začínal jsem s rozvojem sociálních sítí a celkově digitální komunikace, protože do té doby byla firma postavená hlavně na tištěných katalozích. Právě tato role mi umožnila postupně proniknout do všech klíčových oblastí společnosti – od vývoje a kvality přes finance až po cenotvorbu a uvádění nových produktů na trh.

A jaká byla vaše další cesta?

Postupně jsem se vypracoval k vedení značek a marketingových kampaní. Když jsme v roce 2020 začali marketingové oddělení zeštíhlovat a o rok později se rozešli s předchozím marketingovým ředitelem, převzal jsem vedení celého týmu. Od té doby ho společně přebudováváme do modernější podoby, abychom lépe reflektovali současné trendy a potřeby trhu.

Vystudoval jste bakalářský obor zaměřený na hospitality management na prestižní univerzitě ve švýcarském Lausanne. Později jste studium završil magisterským titulem z marketingu na vídeňské univerzitě. Je marketing to, co jste chtěl vždycky dělat?

Asi to tak vnitřně vždycky bylo. Baví mě tvořit a posouvat projekty dál, hledat nové cesty a odhadovat, kam zákazníci půjdou. Obrovská výhoda marketingu spočívá také v tom, že vás donutí projít si celou firmu od A do Z, protože se musíte domluvit a spolupracovat se všemi odděleními. Je to skvělá příležitost získat komplexní přehled o fungování společnosti a zároveň být tím, kdo přináší inovace.

Co vás vedlo na studia do zahraničí?

Rodiče mě už odmalička posílali na jazykové školy do zahraničí a po půlroční zkušenosti v USA jsem si uvědomil, že chci studovat na škole, která mě bude opravdu naplňovat. A to jsem u nás tehdy nenašel.

Kromě své role v AG Foods aktivně přispívá k rozvoji kulturního dění v Brně. Řídí ikonický Výčep Na stojáka, který je oblíbeným místem pro setkávání, a předsedá spolku Jakubák, jenž organizuje kulturní akce a vystoupení na brněnském Jakubském náměstí.

Splnila se vaše očekávání?

Rozhodně. Ve Švýcarsku v École Hôtelière de Lausanne jsme kromě teoretické výuky pracovali v gastronomii a měli jsme i stáže zprostředkované školou. Díky tomu jsem mohl půl roku strávit v pětihvězdičkovém hotelu W v Hongkongu, kde jsem se učil od opravdových špiček v oboru. Takové zkušenosti jsou k nezaplacení.

Vraťme se k vaší práci v rodinné firmě. Vedete marketing, co je vaší hlavní úlohou?

Na první pohled by se mohlo zdát, že jde hlavně o každodenní hledání nových produktů, ve skutečnosti je ale stěžejní důsledně budovat značku, udržovat její konzistenci, zaučovat lidi a rozvíjet práci se stávajícími značkami.

K tomu samozřejmě patří i příprava novinek pro obchodní týmy, vysvětlování jejich výhod a tvorba obchodních modelů. Ty se následně propojují s celou marketingovou strategií. Někdy inovujeme a hledáme volné mezery na trhu, jindy je potřeba rozhýbat celý velký vlak a posunout existující portfolio na další úroveň. Právě v tom spočívá úloha marketingu a obchodu: společně nastavujeme směr, kudy se firma vydá.

Daří se vám vaše představy plnit?

Postupně ano, i když některé představy musely ustoupit realitě. Firma už má zaběhlé procesy a změny je potřeba provádět opatrně, po krocích. Díky tomu se nám daří postupně zjednodušovat naše značky a zároveň pracovat na zkvalitňování potravin a nápojů. To je ostatně jeden z hlavních pilířů, na které se v současnosti zaměřujeme.

Objevily se i nějaké překážky či komplikace?

Určitě jsme narazili i na projekty, které se nepovedly. Třeba jsme zkoušeli sportovní nápoje ve výborné kvalitě, ale v tu dobu byla firma zaměřená úplně jiným směrem a projekt se nesetkal s realitou.

Naopak jindy jsme se pustili do něčeho, co zpočátku vypadalo nereálně, ale díky důvěře a postupnému budování velké vize – jako třeba u nabídky profesionálních švýcarských kávovarů – jsme zaznamenali velký úspěch. Je to zkrátka o dlouhodobém pohledu, maličkých krocích a schopnosti rozpoznat, kdy má smysl vytrvat a kdy je lepší určitý nápad odložit.

V rodinné firmě jste zástupcem již třetí generace. Kdo všechno z rodiny ve firmě působí?

V současné době jsem to hlavně já a můj táta, děda už bohužel nežije. Táta je předsedou představenstva a zaměřuje se především na dlouhodobé vize a strategie, zatímco já jsem členem představenstva a ředitelem marketingu. Spadá tak pode mě hlavně každodenní operativa a řízení marketingových aktivit.

Daří se vám vždy dohodnout?

Občas je to samozřejmě složitější, záleží na tom, kdo z nás má v dané oblasti větší pravomoci. Zároveň oba víme, že se nakonec musíme dohodnout. Když jde o tátovu specialitu – třeba organizaci Dne pro zákazníky, která ho opravdu baví – tak mu nechám volnou ruku a sám se zaměřím na vlastní projekty. Klíčem je vzájemný respekt a snaha najít společné řešení.

Dokážete práci vynechat z hovorů při rodinných setkáních?

Upřímně, snažíme se, ale mnohdy se stejně k pracovním záležitostem dostaneme – obvykle v souvislosti s dlouhodobějšími tématy, vizemi a trendy. Díky tomu tak zapojíme do diskuse celou rodinu, slyšíme různé úhly pohledu a často najdeme nové inspirace, které bychom jinak možná přehlédli.

Doménou AG Foods jsou sušené nápoje a trvanlivé potraviny pro stravovací provozy. Co ale běžní spotřebitelé a domácnosti, i na ně zaměřujete pozornost?

Naší hlavní doménou zůstávají stravovací provozy, ale část sortimentu se začíná prosazovat i u běžných spotřebitelů, nabízíme jim je zejména na našem e-shopu Tikaro. Věříme ale, že se v budoucnu tyto produkty postupně připojí k našim čajům Biogena, které už na maloobchodních pultech stabilně působí.

Hodně lidí si dnes potrpí také na dobrou kávu. Někteří dají přednost kvalitní horké čokoládě nebo čaji. I toto máte v sortimentu?

Tyto suroviny patří k naší DNA už od samého začátku. Byli jsme jedni z prvních dodavatelů pro hotely a kavárny, takže si na kvalitní kávě a opravdové čokoládě zakládáme i dnes. Pod značkou Enzo Bencini pečlivě vybíráme suroviny, aby výsledkem byla hutná, poctivá čokoláda a správně pražené kávové zrno.

Jak si vybíráte dodavatele a hlídáte kvalitu těchto surovin?

Všechny dodavatele si vybíráme opravdu pečlivě a trváme i na tom, aby mohli doložit původ a kvalitu svých surovin – ať už jde o kávová zrna, kakaové boby či čajové lístky. Samozřejmě není vždy možné vysledovat úplně každý krok od plantáže až na náš stůl, ale partneři musí prokazovat splnění přísných požadavků včetně certifikací a vstupních kontrol pro dovoz do EU.

Důraz na kvalitu má tedy vaše firma „v genech“. Máte tuzemský certifikát kvality potravin „biopotravina“, pyšnit se můžete i logem zelené žabky v kruhu od mezinárodní neziskové organizace Rainforest Alliance. A máte i IFS Food. Co přesně tyto certifikáty znamenají?

Certifikáty jako Rainforest Alliance nebo Bio se vztahují především k původu a zpracování surovin – například zaručují, že pocházejí z prověřeného prostředí a že se s nimi nakládá udržitelně. Naopak IFS se zaměřuje na samotný provoz, jeho hygienu, sledovatelnost a kvalitu řízení procesů. Takové audity jsou často neohlášené a jejich požadavky jsou poměrně přísné. Získání i udržení certifikace proto vyžaduje nejen splnění počátečních podmínek, ale i průběžné kontroly, proto se zákazníci mohou na kvalitu výrobků opravdu spolehnout.

Působíte jen na tuzemském trhu?

Náš záběr je širší, máme pobočky na Slovensku, v Polsku a Maďarsku, a exportujeme i do dalších zemí. Kromě toho jsme rozšířili i sortiment, když jsme v roce 2013 jsme koupili čajovou společnost Biogena.

Kde vlastně všechny vaše výrobky vyrábíte? A s kolika zaměstnanci?

V naší společnosti pracuje přes 220 zaměstnanců a máme dva výrobní závody. První sídlí v Košíkově u Velké Bíteše, kde můj děda s tátou odkoupili původní obchod Jednoty a sběrnu na ovoce a zeleninu. Druhým výrobním závodem je pak zmíněná Biogena v Českých Budějovicích.

Jaké všechny profese jsou ve vašich provozech potřeba? Co musí umět?

Jsme výrobní společnost, a proto tu máme pestrou škálu profesí – od kvalitářů, kteří dohlížejí na vstupní suroviny a celkovou kontrolu kvality, přes míchače a specialisty na výrobu až po mechaniky obsluhující technologické linky či skladníky zajišťující plynulou logistiku. Ve všech rolích klademe důraz na pečlivost, zodpovědnost a lidský přístup. Mnoho lidí u nás začíná na základních pozicích a postupně se vypracují výš – stačí chtít se učit a mít chuť nést zodpovědnost za svou práci. Vždy je radost vidět, jak se z nováčků stávají klíčoví odborníci, kteří spoluvytvářejí vysoký standard našich produktů.

Když hledáte nové lidi, daří se vám to, nebo je obtížné kvalitní zaměstnance najít?

Najít kvalitní zaměstnance je obecně velká výzva. V okolí Brna, kam se pořád počítáme, je to ještě náročnější, protože tu působí spousta úspěšných firem, které hledají podobné profily, zejména pro výrobu. Lidé tak mají z čeho vybírat a konkurence je obrovská. V Českých Budějovicích je nábor o něco jednodušší – místní trh práce tam není tak přesycený a daří se nám lépe obsazovat potřebné pozice.

Jak se podniku daří po ekonomické stránce?

Firmě se daří a průběžně investujeme do řady oblastí – od inovací ve výrobě až po modernizaci showroomů. Do konce roku uděláme upgrade ve všech pobočkách. Letos slavíme 35 let od založení, což jsme využili i k velkému rebrandingu naší korporátní identity AG Foods. Navíc otvíráme nový showroom v Praze, abychom byli ještě blíž našim partnerům v Čechách. Díky těmto aktivitám stabilně rosteme, loňský obrat se pohyboval kolem 1,2 miliardy korun, což jsou velmi pěkná čísla a dobrý základ pro další expanzi.

Máte tedy plány na další růst firmy?

Rozhodně ano. Jedním z našich cílů pro nejbližší období je další automatizace výroby a celkové zefektivnění procesů, abychom udrželi krok s rostoucí poptávkou a zachovali vysokou kvalitu. Letos se také chystáme naplno vstoupit na další zahraniční trh, čímž rozšíříme náš exportní potenciál. Vedle toho hledáme vhodné společnosti pro možné akvizice či strategická propojení, abychom mohli stávajícím zákazníkům nabídnout širší sortiment a stabilizovali některé klíčové výroby. Všechny tyto kroky nám pomohou dál růst a upevňovat naši pozici na trhu.

Doteď jsme mluvili o práci. Dnes se klade velký důraz na work-life balance. Daří se vám skloubit náročnou práci s osobním životem? A čemu se rád věnujete ve svém volném čase?

Snažím se o to, i když se koncem loňského roku nakupilo tolik projektů, že jsem cítil, že potřebuji změnu. Proto jsem se ještě v prosinci znovu vrátil do fitka – abych nebyl jen ‚ledňáček‘. Také s kamarády vyrážíme na hokej a badminton. Od jara se těším na tzv. track days na okruzích s naším závodním autem, což je pro mě skvělý způsob, jak vypnout a načerpat energii. V létě pak hokej vyměním za kolo.