Poradna: Chci požádat o předčasný důchod, můžu pak dále podnikat?

Před deseti lety jsem začala pracovat na živnostenský list jako obchodní zástupkyně kosmetické firmy. Zařídila jsem si i malý salon, kde se scházím s klienty a pořádám kurzy líčení. Tržby už ale nejsou takové, jako bývaly, a protože se mi blíží důchodový věk, uvažuji o předčasném důchodu, abych měla aspoň nějaký jistý příjem. Nerada bych ale zklamala své stálé zákaznice a navíc práce mě ještě pořád baví. Pokud si požádám o předčasný důchod, musím své podnikání ukončit?

Při výplatě předčasného starobního důchodu není možné až do data dosažení důchodového věku standardně pracovat či podnikat, přesněji vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění. Je ale možné si v omezeném rozsahu přivydělat.

Jestliže chcete i nadále podnikat, můžete, ale jen v případě, že vaše roční příjmy v roce 2019 nepřesáhnou 78 476 Kč. Můžete se také nechat zaměstnat, ale příjem nesmí být vyšší než 3 000 Kč měsíčně. A pokud byste vykonávala činnost na základě dohody o provedení práce, pak příjem v měsíci nesmí přesáhnout částku 10 000 Kč.

Jaké podmínky musím splnit pro přiznání předčasného důchodu?

Pro nárok na předčasný starobní důchod musíte získat alespoň takovou dobu pojištění, která je stanovena pro řádný starobní důchod. Ta činí od roku 2019 alespoň 35 let.

Maximální doba, o kterou je možné jít do důchodu dříve, je závislá na důchodovém věku a na tom, kdy jej dosáhnete. Zákon o důchodovém pojištění stanoví: „Je-li důchodový věk nižší než 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán nejvýše o 3 roky dříve před dosažením důchodového věku. Je-li důchodový věk alespoň 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán až o 5 let dříve, ale ne dříve než od dosažení 60 let věku.“

Jsem ročník narození 1960 a vychovala jsem jedno dítě, kdy můžu požádat o předčasný důchod?

Všechny potřebné informace snadno zjistíte pomocí důchodové kalkulačky České správy sociálního zabezpečení, která je na webu ČSSZ. Váš důchodový věk je 63 roků a 8 měsíců, o předčasný důchod můžete požádat dnem svých šedesátých narozenin, tedy do důchodu můžete odejít o 3 roky a 8 měsíců dříve.

Žádost o předčasný starobní důchod se podává osobně na okresní správě sociálního zabezpečení podle místa trvalého pobytu. Předčasný starobní důchod není možné přiznat zpětně, ale nejdříve ode dne podání žádosti.

Jak se předčasný důchod vypočítává?

Předčasný starobní důchod se oproti řádnému starobnímu důchodu krátí, a to trvale. Tuto skutečnost byste tedy při rozhodování měla vzít v úvahu. Výše krácení je závislá na délce doby, která vám chybí od data přiznání předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku. Sazba procentní výměry důchodu se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů, o 1,2 % za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a o 1,5 % za období od 721. kalendářního dne.

Vhodné datum přiznání předčasného důchodu můžete konzultovat s pracovníky okresních správ. Přiznání důchodu o několik dnů dříve může totiž znamenat srážku za další započatý úsek.

Co se stane s předčasným důchodem po dosažení důchodového věku?

Ani po dosažení důchodového věku se předčasný starobní důchod nemění na standardní starobní důchod. Od jeho dosažení se ale na jeho příjemce vztahují stejná pravidla jako na řádného starobního důchodce. To znamená, že můžete brát důchod a současně vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, tedy podnikat či pracovat bez omezení výdělku. Po každých 360 fakticky odpracovaných dnech této činnosti také můžete požádat o přepočet důchodu. Důchod bude zvýšen o 0,4 % výpočtového základu, tj. částky, z níž byl vypočítán.