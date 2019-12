Čím větší firma, tím větší odměna. Kdo bude mít třináctý plat?

Co si přejete pod stromeček? Rádi byste pracovali častěji z domova, vozili se ve služebním autě a měli více volna? O tom, na kolik a na jaké pracovní benefity ve skutečnosti dosáhnete, více než vaše vzdělání rozhoduje politika firmy, ale také její velikost a obor, kterým se zabývá.

Největší část finančních odměn dostávají v podniku takzvané bílé límečky. A pracujete-li v kanceláři velké firmy, máte prémie takříkajíc v kapse. Podle průzkumu personální společnosti Grafton Recruitment právě prémie patří k nejčastějším benefitům kancelářských. „Častá je ale i dovolená navíc a flexibilní pracovní doba,“ doplňuje Jitka Součková z Grafton Recruitment.

Dělníci také dostávají bonusy, ale mnohdy si je musí „odpracovat“. Jednou z nejrozšířenějších pracovních výhod je totiž možnost napracovat si hodiny, zato ale častěji než kancelářští dostanou 13. a 14. plat. Mnozí jej pocítí už v prosincové výplatě. „Část společností ho bude vyplácet až začátkem příštího roku – záleží i na tom, v jakém odvětví působí. Platí, že čím větší firma, tím spíše zaměstnancům bonus vyplatí,“ říká prezident hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Hospodářská komora odhaduje, že letošní odměny v průměru přesáhnou 34 tisíc korun, nejčastěji se budou pohybovat v mírně vyšším pásmu než loni, zhruba mezi 18 až 38 tisíci korun. Na ty nejvyšší se mohou těšit lidé ve stavebnictví, ale také ve zpracovatelském průmyslu, který je hlavním tahounem českého hospodářství.

Přidávalo se ochrance i barmanům

Ale nepřidává se jen na konci roku, mzdy a platy stoupaly po celý rok. Výrazně se přidávalo například ve státní správě. „Skokany roku jsou podle údajů portálu Platy.cz obory bezpečnost a ochrana, právo a legislativa, bankovnictví,“ říká Michal Novák za portál Platy.cz.

Zajásat mohli především ti, jejichž profese začíná písmenem B: broker, barman, bezpečnostní pracovník... Těm stoupl plat během roku až o třetinu. Přidávalo se ale i v technických oborech, farmaceutickém průmyslu, potravinářství i obchodě.

„Mezi ty, jimž poskočily mzdy nejvíce, patří také vedoucí recepce, visual merchandiser-aranžér, potravinářský technolog nebo sportovní trenér,“ vypočítává Michal Novák. Nejméně rostly vysoké platy manažerů. A to zvláště tam, kde jsou hodnoty měsíčních odměn nejvyšší – v Praze.

V hlavním městě, ale i jinde, se daří firmám držet si své lidi také jiným způsobem – benefity. Patrné je to například i v pracovních nabídkách, kde je výčet různých bonusů stejně tak dlouhý jako seznam toho, co bude mít budoucí zaměstnanec na práci. Současní zaměstnanci si zase mohou vybírat výhody, které je potěší nejvíce.

„Firmy se obecně snaží zachovávat to, co dávaly zaměstnancům v minulých letech. Mění se však využití benefitů. Dříve nejvíce žádané nákupy v lékárnách stále více nahrazují relaxační pobyty a zážitky,“ říká Petra Prchlíková, ředitelka prodeje společnosti Up Česká republika. Říká se jim „firemní benefity nové generace“ – zaměstnancům šetří čas, pomáhají udržet si zdravé tělo a dobrou psychickou kondici. Firmy tak posílají zaměstnance do fitness center, stavějí sportoviště na střechách nebo pořádají kroužky jógy přímo v kancelářích.

Zvláště vynalézavé jsou v benefitech svobodné podniky. „Nabízíme multisport kartu, účast na různých konferencích, osobní rozvoj. Pozicím, které to umožňují, dopřejeme časovou flexibilitu, home office. V neposlední řadě zásobujeme všechny pravidelnými dávkami sezonního ovoce,“ poznamenává Ania Cingrošová ze společnosti Twisto.

Ve hře jsou i teambuildingy, kanceláře plné her nebo odpočinkové koutky. „V uplynulém roce jsme zaznamenali, že se zaměstnavatelé začali více orientovat na vztahy mezi lidmi a hledají cesty, jak je stmelit. Celý rok se tak nesl ve znamení firemních hodnot a firemní kultury. Firmy se zaměřily na nefinanční formu odměňování – investovaly hojně do příjemného prostředí v práci, relaxačních zón, vylepšení kuchyněk nebo například také do vybavení firem automaty na jídlo a pití, kde lze využít eStravenku,“ hodnotí Petra Prchlíková.

Druhou novinkou, která se letos v benefitech objevila, je virtuální asistent, který ušetří zaměstnanci čas. Vyřídí za něj jakýkoliv úkol – od vyzvednutí dítěte z kroužku přes objednání narozeninového dortu až po naplánování výletu.

„Zaměstnanci si uvědomují stále víc hodnotu svého volného času. Proto jim nyní zaměstnavatelé mohou v rámci cafeterie nabídnout benefit ve formě osobního asistenta. I když tento koncept prozatím funguje zejména v Praze, předpokládáme, že již brzy se minimálně v online záležitostech rozšíří i do jiných měst,“ poznamenává Prchlíková.

Na jednoho zaměstnance tisíce

Největší objemy objednávek benefitů na další rok přicházejí právě teď, v listopadu a prosinci. „To již firmy vědí, jak dopadne hospodářský výsledek současného roku a jak v návaznosti na něj budou investovat do benefitů v následujícím období. Pro podniky je určitě zajímavější nakoupit benefity než navyšovat mzdy, pokud nevědí, jaké budou hospodářské výsledky v příštím roce,“ uvádí Prchlíková.

Je jedno, jestli společnost vydělává v energetice či bankovnictví, o její štědrosti k zaměstnancům rozhoduje především její úspěšnost. Investované částky nadále stoupají, stejně jako mzdy. „Na růstu se podílí také ekonomická situace a stav na trhu práce. Tato částka se nyní v průměru pohybuje kolem 5 tisíc korun za rok na zaměstnance vyjma stravenek,“ podotýká Prchlíková. Na stravenky pak firmy přispívají zaměstnanci průměrně 12 tisíc korun ročně.