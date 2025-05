Vystudoval informatiku a společně s kamarádem založil softwarovou firmu. Později ale přišel jiný sen, chtěl pomáhat lidem cítit se dobře ve vlastním těle. Když pak přišla příležitost propojit podnikání s oborem, který mu dával hluboký smysl, přenechal IT firmu svému společníkovi a sám se pustil do pro něj dosud neprobádaných vod.

Dnes už v oboru plastické chirurgie a estetické medicíny „plave jak ryba ve vodě“. „Zato programovat už bych asi nemohl, teď už by mě strčil do kapsy kdejaký junior,“ konstatuje s úsměvem Petr Toufar, spolumajitel sítě MEDICOM Clinic s pobočkami v Praze, Brně a Ústí nad Labem.

Když se řekne zdravotnictví, plastická chirurgie většinu lidí asi vůbec nenapadne. Bývá spojována hlavně s kosmetickými zákroky a estetikou. Jaká je ale realita v praxi?

Je pravda, že si většina lidí při slově „zdravotnictví“ na plastickou chirurgii nevzpomene. Ale i my pracujeme s lidským tělem a každý zákrok – ať už menší úprava, nebo náročná operace – vyžaduje maximální odbornost, zkušenosti a zodpovědný přístup. Proto patří plastická chirurgie do zdravotnictví a měla by být poskytována výhradně ve zdravotnických zařízeních pod vedením kvalifikovaných lékařů. Nejde totiž ani zdaleka jen o estetiku – nesprávně provedený zákrok může mít vážné následky. A to je něco, co si bohužel mnoho lidí v honbě za rychlým výsledkem neuvědomuje.

Byla oblast plastické chirurgie od počátku jasná, nebo jste zvažoval i jiné zaměření kliniky?

Upřímně, nebylo to od začátku tak promyšlené. Šlo o kombinaci správné příležitosti a odvahy pustit se do něčeho, co tehdy v Česku nemělo mnoho konkurence. Plastická chirurgie nám ale od začátku dávala smysl – není to jen o vzhledu, ale o sebevědomí a návratu k dobrému pocitu ze sebe sama. Postupně jsme služby rozšiřovali i o korektivní dermatologii, spánkovou medicínu, cévní chirurgii nebo tělové terapie.

Petr Toufar (*1979) V roce 2003 promoval na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity Dále pokračoval na Fakultě podnikatelské na VUT, kterou ukončil v roce 2007 V roce 2002 založil softwarovou společnost IRESOFT, která se zabývá vývojem informačních systémů pro poskytovatele sociálních služeb V roce 2004 spoluzaložil kliniku estetické medicíny MEDICOM Clinic v Praze. V současnosti má klinika pobočky i v Brně a Ústí nad Labem a zaměstnává přibližně 200 lidí Je ženatý, má 2 syny a volné chvíle tráví s rodinou, cestováním nebo sportem

Jak dlouho trvala cesta od nápadu k realizaci?

Ve chvíli, kdy se nápad zrodil, jsme se společníky rozhodli jednat rychle. Od prvotní myšlenky k otevření první kliniky uběhlo jen několik měsíců. Nechtěli jsme čekat na „ideální podmínky“, protože ty většinou nikdy nepřijdou. Měli jsme chuť tvořit a odvahu začít, i když jsme věděli, že nás čeká spousta práce. Z dnešního pohledu to bylo správné rozhodnutí.

Říkáte, že od myšlenky k otevření první kliniky to trvalo několik měsíců. To je vážně v našich podmínkách možné?

Žádná legrace to rozhodně nebyla. Naopak. Tehdy jsme otevírali malou kliniku s jedním zákrokovým sálem určeným pro jednodušší výkony, a i tak to znamenalo spoustu papírování, schvalování a nervů.

Měli jsme ale vytipované vhodné prostory, kde se to dalo poměrně rychle zrealizovat. Když jsme pak o pár let později otevírali velkou kliniku se standardním operačním sálem, zabralo to přes rok a půl – tam už bylo vše podstatně náročnější.

Jak je to s legislativou, co je třeba před otevřením zdravotnické kliniky „vyběhat“?

Založit zdravotnické zařízení není jednoduché – obnáší to splnění přísných legislativních a hygienických požadavků, schvalování prostor i následné pravidelné kontroly ze strany SÚKL a hygieny. A to je správně. Problém ale vidím v tom, že stejná pravidla neplatí pro různé kosmetické salony, které se snaží působit dojmem odborného pracoviště. V horším případě tam zákroky, jako je aplikace botulotoxinu nebo výplní, provádějí kosmetičky, v lepším lékaři bez příslušné atestace.

Nerozumím tomu, že je někdo ochotný kvůli několika stovkám riskovat své zdraví – přitom si každý může ověřit kvalifikaci lékaře na webu České lékařské komory.

Co bylo na začátku tedy nejtěžší – dokončit prostory, vybavit kliniku správnými přístroji a vybavením či najít lékaře?

Nejtěžší bylo jednoznačně najít ty správné lékaře. Vybavení se dá koupit, prostory zařídit, ale tým se buduje dlouho a pečlivě. Ze začátku jsme museli přesvědčit špičkové odborníky, že tenhle projekt bude jiný – že máme jasnou a realistickou vizi, že ho chceme dělat správně a dlouhodobě. A že jim nabídneme nejen zázemí, ale i prostor pro profesní růst.

A dnes, kdy je MEDICOM Clinic již velká klinika se třemi pobočkami a má vybudované jméno? Je teď snazší hledat nový zdravotnický personál?

Jak se to vezme. Naše nároky jsou teď ještě vyšší – nestačí, aby měl lékař skvělé výsledky. Musí zároveň lidsky zapadnout do týmu, sdílet naši filozofii a umět komunikovat s klienty s respektem. A to neplatí jen pro lékaře, stejně pečlivě vybíráme i sestry, recepční a další. Právě tým je to, co dělá naši kliniku výjimečnou. A najít ty správné lidi, kteří to vnímají stejně, je pořád jedna z nejtěžších věcí.

Na druhé straně se nám dnes – a to nejen ze strany zdravotníků – často ozývají i kandidáti mimo aktuálně vypsané nábory. Jsme pro ně atraktivním místem, kde se pracuje na vysoké odborné úrovni a kde zároveň panují dobré mezilidské vztahy. To, že chtějí být součástí právě našeho týmu, vnímáme jako ocenění naší práce i důvěry, kterou jsme si v oboru za ta léta vybudovali.

Jak početný je vlastně dnes tým vašich klinik? A jaké všechny profese zahrnuje?

Dnes je to kolem 220 lidí. Patří sem lékaři různých odborností, zdravotní sestry, sanitáři, úklidový personál i kolegové z administrativy – od managementu, marketingu a HR až po recepci, zákaznické centrum nebo péči o zahraniční klienty. Záleží mi na tom, aby se u nás zaměstnanci cítili dobře, aby je jejich práce naplňovala a chodili do ní rádi.

Vraťme se ještě na začátek. Jaké byly první roky kliniky? Na co rád vzpomínáte a co byste raději zapomněl?

Bylo to náročné období, na které bych v některých ohledech raději zapomněl. Pracoval jsem často šestnáct hodin denně a čekali jsme do poslední chvíle, jestli bude dost peněz na výplaty. Na druhé straně si dodnes rád vzpomenu na to nadšení a energii lidí, kteří s námi kliniku budovali úplně od začátku.

Jaké roky byly za těch 20 let nejtěžší a jaké naopak nejlepší?

Nejtěžší byly určitě úplné začátky, kdy jsme kliniku budovali od nuly a vše financovali z vlastních prostředků. Složitý byl i začátek covidu, kdy jsme museli provoz na čas uzavřít a panovala obrovská nejistota. Paradoxně ale právě po uvolnění opatření přišel obrovský zájem o zákroky v estetické medicíně.

Jenže kapacitu kliniky nelze nafukovat, a tak byla plná i pracoviště, která by za běžných okolností tolik klientů neměla. Dnes je dobře, že se situace stabilizovala – klienti opět více zvažují kvalitu péče a k tomu, aby si vás vybrali, musíte odvádět špičkovou práci a umět ji i správně komunikovat.

Nabízíte široké spektrum služeb – od plastické chirurgie přes estetickou dermatologii, cévní chirurgii až po spánkovou medicínu a tělové terapie. Co je ale nejžádanější?

Mladší klientky nejčastěji podstupují tzv. prejuvenaci, jejímž cílem je oddálit známky stárnutí. Oblíbená je také tzv. beautifikace, tedy harmonizace obličeje pomocí výplní na bázi kyseliny hyaluronové, botulotoxinu, mezonití nebo laserového ošetření.

Dermatolog tak přirozeně zvýrazní rysy tváře a jemně upraví případné nedokonalosti – nejčastěji rty, lícní kosti, bradu nebo mimické vrásky.

U klientů ve středním a vyšším věku stoupá zájem o miniinvazivní metody omlazení pleti, jako je mikrojehličková radiofrekvence nebo intenzivní laserová ošetření pro sjednocení a rozjasnění pokožky.

A pokud jde o plastické operace?

Z plastických operací patří dlouhodobě k nejoblíbenějším zákroky na prsou – ať už jde o zvětšení, zmenšení nebo modelaci. Velký nárůst ale v posledních letech zaznamenávají i facelifty. Největší zájem je aktuálně o tzv. deep plane facelift, který díky svému dlouhotrvajícímu a přirozenému výsledku patří ke špičce v oblasti omlazení obličeje.

V čem se klinika, jako je ta vaše, liší od menších pracovišť nebo samostatných ordinací?

Jedním z největších rozdílů je přístrojové vybavení a zázemí. Díky tomu, že jsme velká klinika, si můžeme dovolit investice do špičkových technologií – ať už jde o různé typy laserů, přístroje pro radiofrekvenční ošetření, ultrazvukové liftingy nebo nejmodernější vybavení operačních sálů.

Naši lékaři díky tomu nemusí dělat kompromisy a mají možnost zvolit pro daný problém to nejvhodnější řešení – nejen to jediné, které je zrovna dostupné. Navíc máme na klinice odborníky z různých oblastí, kteří spolu úzce spolupracují, takže pacient dostává skutečně komplexní péči pod jednou střechou.

Prý se zvětšuje zájem mužů o estetické zákroky. Je to pravda?

Ano, zájem mužů o estetické zákroky skutečně roste. Důvodem je větší otevřenost tématu a snaha mužů vypadat dobře i v pozdějším věku – jak v pracovním, tak osobním životě. Nejčastěji podstupují operace očních víček, liposukce nebo aplikace botulotoxinu. U mladších mužů vidíme rostoucí zájem i o další dermatologická ošetření pleti.

Jako každý obor se i plastická chirurgie v čase vyvíjí. Když srovnáte tu před 20 lety, kdy jste začínali, a teď, jaké jsou největší rozdíly?

Za těch 20 let se změnilo prakticky vše – metody, technologie, materiály i očekávání klientů. Dnes je mnohem větší důraz na přirozenost, individualizaci a kvalitu výsledku. Zákroky jsou šetrnější, často bez nutnosti hospitalizace, a klienti jsou díky dostupným informacím mnohem vzdělanější a náročnější.

Odborně se plastická chirurgie posouvá směrem k maximální bezpečnosti a co nejtrvalejším výsledkům – to je trend, který dnes formuje celý obor. Tento důraz na přirozenost hezky vystihl plastický chirurg Dr. Ghavami, když řekl: „Keep them guessing.“ – Nechte ostatní tápat, proč vypadáte skvěle.“

A budoucnost plastické chirurgie? Co obor podle vás čeká?

Plastická chirurgie bude podle mě stále víc propojená s technologiemi a individualizací péče. Poroste zájem nejen o šetrné zákroky s rychlou rekonvalescencí a přirozeným efektem, ale i o velmi komplexní výkony, jako je například deep plane facelift či deep plane necklift. Zároveň se bude zvyšovat tlak na odbornost lékařů – a to je podle mě správný směr. Budoucnost oboru vidím hlavně ve vzdělávání a sdílení zkušeností, i proto jsme založili MEDICOM Academy. Chceme, aby česká estetická medicína zůstala na špičkové úrovni i v dalších letech.

Vlastní akademie? Vzděláváte v ní jen vaše vlastní lékaře, nebo jde o větší projekt?

MEDICOM Academy vznikla primárně jako platforma pro vzdělávání našich lékařů, ale dnes už jde o širší projekt. Pořádáme workshopy a školení pro odborníky z celého Česka i ze zahraničí, často i formou live surgery. Zveme také špičkové zahraniční školitele. Největší hodnotu ale vidím v tom, že naši lékaři sami přednášejí a předávají dál své zkušenosti.

Teď jste otevřel další téma... Jak si stojí česká plastická chirurgie v zahraniční konkurenci?

Čeští plastičtí chirurgové mají ve světě velmi dobré jméno – a právem. Jsou precizní, technicky výborně vybavení a zároveň mají cit pro přirozenost, kterou dnes klienti vyhledávají. I díky tomu k nám jezdí také zahraniční klienti, kteří oceňují vysokou kvalitu za férovou cenu. Navíc se naši lékaři pravidelně vzdělávají na světových konferencích, takže držíme krok s nejnovějšími trendy.

Jakého úspěchu kliniky si nejvíce považujete?

Nejvíc si vážím důvěry, kterou nám lidé dlouhodobě projevují – není to samozřejmost. Máme za sebou přes dvacet let práce, ale stále k nám přicházejí noví klienti na základě doporučení těch, kteří už u nás byli. To je pro mě to největší ocenění. A když k tomu přidám čtyřnásobné vítězství v anketě Nejdůvěryhodnější značka v oboru estetické medicíny a aktuální ocenění Superbrands, vnímám to jako potvrzení, že to děláme správně. Největší radost ale mám, když odchází klient spokojený – protože naším posláním je pomáhat lidem cítit se dobře a sebevědomě ve vlastním těle, aby mohli být hvězdami svých vlastních příběhů.