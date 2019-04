Platba mobilem v Apple Pay je dobrá, nesmíte mít ale zpocený palec

Ani autorka tohoto textu nebyla zprvu platbě mobilem příliš nakloněna. Pak to ale zkusila i proto, aby se o své poznatky a zkušenosti podělila.

Než přišel Apple Pay, měla jsem úplně jasno, jak, čím a kde budu platit – ostatně stejně jako drtivá většina mých vrstevníků. Jenže pak mě nahlodaly všechny ty nadšené recenze a já se rozhodla moderní způsob placení také vyzkoušet.

Tréninkový účet a velká opatrnost

Zvědavá jsem, ale zbytečně riskovat nechci, tudíž jsem na to šla opatrně. Navíc banka, kam mi chodí výplata a kde jsou zadané všechny trvalé platby, Apple Pay stejně zatím neumí. Takže jsem založila nový účet u Air Bank a na něj poslala „jen“ pět tisíc korun. Přes aplikaci My Air to bylo hned, stačilo pár kliků, fotka dvou dokladů, ani jsem nemusela na pobočku. Sedl mi i styl komunikace banky a přednastavené heslo do internetového bankovnictví „cesnek12“ mě pobavilo.



Platební karta přišla za týden poštou, pak ji stačilo spárovat s mobilem. To v praxi znamená, že vyfotíte přední stranu karty do aplikace Wallet (peněženka), potvrdíte číslo karty (to dlouhé šestnáctimístné, co je na ní zepředu napsané) a jméno držitele a ručně dopíšete bezpečnostní CVV kód (tři číslice vzadu na kartě). Pak aplikace automaticky kontaktuje vydavatele karty, tedy banku, a když službu podporuje, je to tam hned. A vzhůru na placení otiskem prstu (Touch ID).



První účtenku jsem si schovala

Poprvé byla platba mobilem trochu napínavá – zkusila jsem v bistru zaplatit polévku a nefungovalo to. Obsluha mi poradila podržet mobil na terminálu o něco déle než kartu, nebo s ním zahýbat. Klaplo to, první účtenku jsem si dokonce schovala. Zvykla jsem si rychle – v supermarketu, trafice, u řezníka, v kavárně i na poště… všude jsem mobilem zaplatila.



Když to shrnu, pokud má obchod bezkontaktní platební terminál (přijímá karty), lze mobilem platit stejně jako kartou. To je fajn vědět, když třeba zapomenete peněženku doma, ale mobil máte s sebou. V pohodě nakoupíte a dáte si oběd nebo kafe.

Po sedmi dnech a sedmi platbách v celkové hodnotě 1 997 korun mi dokonce jako odměna za placení mobilem přišla od Air Bank na účet prémie 150 korun. Zaregistrovala jsem v mobilním bankovnictví věrnostní program – třeba v Albertu, knihkupectví Dobrovský... dostanete zpátky nějaké procento z nákupu (cashback), nebo rovnou slevu, ale prémii za Apple Pay nikoli. To mě mile překvapilo.

Chyběla mi třetí ruka

Pokud se vám otisk prstu při placení načte hned napoprvé, je to paráda. To se ale stane tak v osmi z deseti případů, ty další dva jsou otrava. Jednou dokonce terminál zahlásil Vložte kartu. Asi nerozlišuje platební kartu a tu v mobilu. A tak jsem musela nakonec u pokladny vytáhnout peněženku a z ní i opravdovou kartu, nebo hotovost.



Stačilo mít ale vlhký, asi zpocený palec a s platbou otiskem je konec. A to ještě ani není tropické léto. Po několika neúspěšných pokusech chtěl po mně mobil místo otisku jakýsi kód. To mě zaskočilo. Nejsem si vědoma, že bych do aplikace Wallet nějaký zadávala. A PIN karty je přece čtyřmístný, toto číslo bylo šestimístné… Pomohli mi na infolince Air Bank. Je to stejný kód, kterým se odemyká obrazovka mobilu. Když ale máte držet mobil na terminálu a zadávat kód, jaksi vám už nezbývá ruka na zakrytí displeje telefonu, což není ve frontě zrovna příjemné a já osobně to vnímám jako potenciálně rizikové. Děti se mi do mobilu taky dostanou – tento kód na rozdíl od PINu mé platební karty znají.

Odemknout, otevřít, přiložit a potvrdit platbu

Jako správná Apple Pay lama jsem na placení šla následujícím způsobem. Odemknout mobil, otevřít aplikaci Wallet, přiložit k terminálu a potvrdit platbu. Až po zhlédnutí instruktážního videa jsem zjistila, že to jde daleko snáz. Stačí zamknutý mobil podržet na terminálu a dlouze stisknout dolní kulaté tlačítko Home Button (ověření přes Touch ID, u novějších iPhonů s Face ID to funguje obdobně, jen s bočním tlačítkem). Sama bych na to nepřišla, po návodech jsem nepátrala a k placení mobilem přistoupila intuitivně. Intuitivní ovládání přece provozovatelé vyzdvihují v reklamách!

Zrovna tak po mně karta v mobilu ještě nikdy nechtěla PIN. Jsem zvyklá, že při nákupu nad pět set korun už ho zadávám. Nejvíc jsem platila 970 korun. Nejspíš půjde limity upravit, ale v základním nastavení to nebylo. Jestli je to výhoda, nebo ne, záleží na posouzení každého uživatele služby. Super je to, že v peněžence vidíte posledních deset plateb. Naskočí hned, nebo nejpozději do pár minut po zaplacení. Je to o dost přehlednější než sbírat účtenky a rychlejší, než to kontrolovat v přehledu na účtu.

Apple Pay jako jedna z možností placení je super. Svoji kartu z hlavního účtu si ale do mobilu zatím nepřidám, aby mi účet nevyraboval lump, co stál za mnou ve frontě, když jsem zrovna musela ťukat kód, protože jsem měla zpocený palec.

Co je vlastně Apple Pay?

Mobilní platební a digitální peněženka od společnosti Apple, která umožňuje platit pomocí zařízení Apple v obchodech, ale i přes internet. V Americe služba jede už pátým rokem, v Česku byla spuštěna 19. února 2019. Funguje na iPhonech 6 a novějších (včetně iPhonu SE) a umí ji zatím šest bank: Air Bank, Česká spořitelna, Komerční banka, J&T Banka, Moneta Money Bank a mBank (a také Twisto). Do konce roku plánuje Apple Pay spustit i ČSOB, Equa Bank či Raiffeisenbank.

Už přes rok v Česku funguje služba Google Pay pro mobily s OS Android, ale Apple Pay ji překonala počtem klientů, množstvím transakcí i jejich objemem.

1. Je to bezpečné?

Údajně bezpečnější než platit přímo kartou. Čísla debetních a kreditních karet se totiž při placení s Apple Pay neukládají do zařízení ani do serveru Applu. Místo toho je vygenerováno jedinečné číslo a každá transakce je pak ověřena jednorázovým bezpečnostním kódem.

2. Jak si službu nastavím?

Potřebujete mít správný mobil, správnou banku a na zařízení Apple nainstalovanou nejaktuálnější verzi operačního systému. Apple Pay pak snadno nastavíte přímo v aplikaci Wallet (peněženka), případně také prostřednictvím příslušného tlačítka (je-li dostupné) v oficiální aplikaci svojí banky.

3 Musí být mobil při placení připojený k internetu?

Nemusí. Připojení na internet ale budete potřebovat při spárování karty s mobilem iPhone nebo hodinkami Apple Watch.

4. Kolik to stojí?

Pro uživatele je služba zdarma. Apple však účtuje bankám malý poplatek za každou transakci.

5. Co když mi ukradnou mobil nebo ho ztratím?

Pomocí služby Najít iPhone (je nutné ji mít nastavenou předem) zařízení na dálku převedete do režimu ztráty, což dočasně deaktivuje Apple Pay nebo i vymaže veškeré detaily o kartách. Není nutné blokovat kartu.