S věkem přemýšlím víc o investicích než utrácení za luxus, říká Pavlína Němcová

K modelingu jste se dostala náhodou, vybrala si vás Milada Karasová, tehdejší ředitelka agentury Czechoslovak Models, a díky ní jste v 17 letech odjela do Paříže. Když jste si vydělala první peníze, jaký to byl pocit a jak jste s nimi naložila?

Byla to nová zkušenost, která mi pomohla získat sebevědomí. Zároveň mi to dalo prostředky konfrontovat se se životem v raném věku. Přestože jsem měla obrovskou radost z prvních vydělaných peněz, za které jsem celé rodině nakoupila dárky, od té doby jsem vždy, co se peněz týkalo, byla opatrná a zůstávala při zemi. Byla jsem vychovaná střídmě a s vědomím, že jeden den peníze jsou a druhý už být nemusí.

Bohužel žijeme ve světě, kde invazivní kosmetické zákroky využívá stále mladší generace. Dívky ve 20 letech začínají s botoxem nebo výplněmi rtů. Je to škoda.