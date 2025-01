Stavěl byty, dnes má zřícené letadlo. K podnikání ho inspiroval kamarád

Papilonie, tedy motýlí domy, jsou již v osmi českých městech. Vy provozujete liberecký. Jak to všechno začalo?

Vše začalo v roce 2015 v Karlových Varech, kde se budoucí franšízoři snažili vybudovat interaktivní volnočasovou atrakci, která nebude zaměřená jen na úzkou skupinu hostů. Přáli si stvořit místo, které bude bavit lidi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, zájmy. Jak sami říkají, exotičtí motýli děti baví, dospělé okouzlují a všechny bez výjimky fascinují.

Jak jste se o projektu dozvěděl?

Jeden z franšízorů je můj kamarád, a tak jsem díky jeho vyprávění byl u zrodu myšlenky a také jsem prožíval celý vývoj od „porodních bolestí“ přes postupný rozvoj, až po budování provozoven.

Dlouhá léta podnikáte ve stavebnictví, toto je ale úplně jiný obor, co vás na tom lákalo?

Máte pravdu, v tomto oboru jsem nikdy nepodnikal, ale když jsem slyšel o úspěších Papilonie, začal jsem navštěvovat motýlí domy v Čechách i ve světě. Nadchlo mě to a rychle jsem se rozhodl, že do toho půjdu.

Kolik jste za franšízu musel zaplatit a jaké podmínky musíte splnit?

I když se nejedná výslovně o obchodní tajemství, odpovím spíše na obecné úrovni. Po zaplacení franšízového poplatku nyní franšízorovi hradím jen za služby, které mi v rámci smluvního vztahu poskytuje. Například za dodávky motýlích kukel do provozovny nebo využívané IT služby. V rámci franšízového systému pak musím dodržovat závazné postupy pro řádnou péči o motýly, je stanoveno minimální množství motýlů v letové zóně i maximální výše vstupného.

Motýli mají letovou zónu? A kolik jich musíte mít?

Ano, prostoru, kde létají živí motýli, říkáme letová zóna. Je to prostor, kde jsme vybudovali skutečné podmínky tropického pralesa s živými tropickými rostlinami, jezírkem s vodopádem a s živými rybami. Dokonce nám tam létají i živí ptáci, kteří se neživí hmyzem.

Vzhledem k velikosti prostoru a velkému množství rostlin, kam se motýli schovávají, potřebujeme kolem tisíce živých motýlů, aby alespoň 100 motýlů létalo kolem hlav návštěvníků a ti je mohli obdivovat. Pro pestrost se snažíme mít dvacet až třicet různých druhů těchto tropických krasavců.

Je péče o motýly a o džungli náročná?

Musíme především zajistit a neustále udržovat podmínky zdravého, ničím nekontaminovaného prostředí pralesa, tedy alespoň 80% vlhkost vzduchu a teplotu 26° C nebo více. Nesmí se používat žádné chemikálie, i chlorovaná voda může být pro motýly toxická.

Motýly krmíme tropickým a subtropickým ovocem a sladkými roztoky. Máme speciální líheň, kde probíhá v kukle zázračná metamorfóza, tedy přeměna housenky v motýla. Pokud si návštěvník několik desítek minut u prosklené líhně počká, velice pravděpodobně uvidí, jak již hotový motýl vylézá z kukly a následně, po napnutí a vysušení křídel, vzlétne.

Pralesní rostliny automatickým systémem zavlažujeme vodou z jezírka, kde jsou výkaly z ryb a tím rostliny zároveň hnojíme. Hlavně musíme dbát na to, aby se rostliny ani motýli nekontaminovali nějakými parazity, nemocemi či škůdci. A ano, je to docela náročné.

Roman Štěpánek (60 ) Vystudoval stavební fakultu ČVUT.

Po škole se vydal do USA, kde zastával řadu různých pracovních pozic.

Od roku 1998 podniká v oblasti developmentu nemovitostí.

Před dvěma lety koupil franšízu a provozuje motýlí dům Papilonia v Liberci.

Je otcem čtyř dětí.

Ve volném čase rád sportuje, lyžuje a jezdí na kole.

Baví ho kultura i příroda včetně motýlů.

O čem si můžete rozhodovat sám?

Mám volnost ve výběru a skladbě motýlích druhů, které si přeji hostům ukazovat, mám svobodu ve tvorbě cenových akcí a dalších marketingových nástrojů atp. Také podobu provozovny a stylizaci letové zóny jsem tvořil sám.

Podoba vaší provozovny je docela neobvyklá?

Každý motýlí dům simuluje podmínky tropického pralesa a abych se odlišil od ostatních a přilákal návštěvníky na něco originálního, zvolil jsem zřícené letadlo v džungli, včetně pilota, který nezvládl řízení a nyní visí v koruně stromu na padáku.

Takto to zní možná pro někoho depresivně, ale kdo k nám přijde, nijak negativně to nevnímá, lidé si sedají do torza trupu letadla, na jeho ulomená křídla a s nadšením pozorují džungli, vnímají pralesní rostliny, jezírko plné ryb, vodopád, živé ptáčky, a hlavně stovky krásných, barevných, živých motýlů.

Co musíte řešit sám?

V podstatě celý provoz, kromě dodávek kukel, řeším sám. Všechno, včetně kukel sám financuji. A samozřejmě odpovídám za zaměstnance, účetnictví i prodej suvenýrů.

Kolik máte zaměstnanců?

Vzhledem k tomu, že je provozovna otevřena denně, včetně víkendů a svátků, zaměstnanci pracují na směny, tak potřebuji 4 zaměstnance. Jednoho odpovědného vedoucího provozovny a 3 recepční.

A uživí vás toto podnikání?

Zatím jsem „do motýlů“ investoval mnoho peněz, ale věřím a doufám, že se mi investice vrátí. Navíc je to i podnikání pro radost, počítám spíše s tím, že mi v budoucnu poskytne příspěvek k důchodu.