Blend master a výrobní ředitel firmy Roman Petruš v palírně pracuje 33 let. Začínal od píky a dnes je jedním z nejdůležitějších lidí ve výrobě. „Snažíme se dodávat kvalitní alkohol, kterým si lidé mohou zpříjemnit třeba posezení s přáteli, a zároveň je učit, aby pili s rozumem,“ říká.

Je totiž zodpovědný za to, aby tradiční produkty chutnaly stále stejně – a že je to velká alchymie, i za to, aby chutě nově vyvinutých nápojů vyhověly dnešním konzumentům.