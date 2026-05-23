Vaše role je označovaná jako mentorka v paliativní péči. Co si pod tím mají lidé konkrétně představit?
Mentor je někdo, kdo jde kousek cesty s druhým (s menteem) a předává mu své zkušenosti a má chuť podpořit ho v jeho rozvoji Ne proto, aby mu říkal, co přesně má dělat, ale aby mu pomohl se zorientovat, inspirovat ho – ze zkušenosti, ne z teorie
Jak jste se k mentoringu dostala vy sama?
Absolvovala jsem individuální mentorský výcvik organizovaný Českou asociací mentoringu při Centru dohody v Praze, kde jsem se naučila vést mentorský vztah strukturovaně – s pravidelnými setkáními, domluveným tématem a jasným obdobím spolupráce.
Takže vás baví i lidská rovina mentoringu?
Ano, velmi. Sdílím to, čím jsem si sama prošla, a mohu kolegovi pomoci vyhnout se slepým uličkám, které dobře znám. Někdy říkám: nemusíš znovu objevovat to, co už někdo před tebou objevil. A také – nemusíš na to být sám. Jako mentor sdílím své úspěchy, ale i neúspěchy ze své profesní cesty.
Jakou roli sehrál mentoring v rozvoji paliativní péče u nás?
Paliativní péče u nás po roce 1989 vlastně vyrostla z přirozeného, neformálního mentoringu. Lidé různých profesí – lékaři, sestry, sociální pracovníci, psychologové, duchovní i první ředitelé nových organizací – si navzájem pomáhali a hledali cestu, jak do systému zavést nový obor: paliativní medicínu.
MUDr. Regina Slámová MHA
Jakou podobu má mentoring v paliativní péči dnes a čemu se v něm věnujete vy osobně?
Dnes je mentoring strukturovanější a podporuje ho i Česká společnost paliativní medicíny. Může být individuální i institucionální. Já se věnuji hlavně tématům, která jsem sama prožila – budování multidisciplinárního týmu, zakládání paliativní ambulance, spolupráci s domovy pro seniory a praktickými lékaři. Mentoring využívám i jako školitelka lékařů připravujících se na atestaci z paliativní medicíny, což je zase trochu jiný typ odborného doprovázení.
V čem je mentoring v paliativní péči specifický?
Má obrovský záběr. Řeší se medicína, ale stejně tak vztahy v týmu, komunikace, strategie služby nebo třeba to, proč do organizace přichází méně pacientů. Nejčastěji za mnou kolegové přicházejí ve chvíli změny – když něco zakládají, přebírají novou roli nebo chtějí rozšířit tým. Právě tehdy pomáhá mít někoho, s kým si člověk může věci nahlas rozebrat. Využít podnětných nápadů z mentorovy praxe. Bez toho často tápe mnohem déle.
Jakou roli může mentoring hrát v dalším rozvoji paliativní péče u nás?
Specializovaná paliativní péče dnes stojí pevně vedle jiných oborů: nabízí přímou péči pacientům, konziliární podporu lékařům, vzdělávání i výzkum. Ve spolupráci odborné společnosti a Ministerstva zdravotnictví se připravuje Strategie rozvoje paliativní péče v ČR do roku 2035. Budeme potřebovat více odborníků a lepší propojení zdravotních a sociálních služeb. Mentoring pomáhá, aby rozvoj probíhal dobře a udržitelně.
S jakými otázkami nebo dilematy za vámi kolegové nejčastěji přicházejí? Jsou to spíše odborné otázky, nebo ty lidské a psychologické?
S obojím, ale v různých vrstvách. Začneme třeba tím, jak zavést novou službu, a postupně se dostaneme k tomu, co člověka v dané roli trápí. Připravujeme se třeba na závažné pracovní jednání, mentee tak může získat jistotu a lépe situaci zvládnout. Hluboká psychologická témata ale patří spíš do supervize, to není parketa mentora. Já se snažím pomoci pojmenovat situaci a dát jí strukturu. A když cítím, že by kolegovi pomohla supervize, intervize nebo koučink, řeknu to rovnou.
|
Chcete lepší práci? Vytvořte si atraktivní prezentaci. Čím zaručeně zabodujete
Paliativní péče znamená každodenní kontakt s umíráním. Jak se lidé v těchto profesích učí s takovou zátěží pracovat?
Učí se to pomalu a celý život. Umírání přináší silné emoce – úzkost, smutek, někdy i bezradnost. A nejen u pacientů, ale i u nás. Zároveň ale zažíváme sounáležitost, smíření s realitou a snahu pacientů i jejich blízkých stihnout navzdory nemoci to, co je pro ně důležité. Pacienti jsou rádi, že na toto období nejsou sami, a my máme nástroje, jak jim život ulehčit.
Mluvíte v mentoringu i o tom, jak si v takové práci chránit vlastní síly?
Ano, otevíráme i to, co taková práce dělá s námi samotnými. Co mi pomáhá, když je toho moc. Součástí odborného vzdělávání jsou proto i komunikační dovednosti – učíme se pracovat s emocemi pacienta i se svými vlastními. Každý potřebuje něco jiného: někdo supervizi, někdo sport, někdo rozhovor s kolegou u kávy. Důležité je vůbec si klást otázku: co potřebuji já?
Dá se říct, že mentoring pomáhá předcházet vyhoření?
Určitě ano, ale možná ještě víc v tom pomáhá neformální mentoring a obyčejné sdílení. Mentoring může podpořit chuť k dalšímu osobnímu rozvoji, neustrnout v krizi či stereotypu. A to jak u menteeho, tak u mentora – je povzbudivé, když vaše zkušenosti někomu pomohou…
Kdy jste si sama uvědomila, jak důležitá je v paliativní péči týmová práce?
Když jsem začínala na paliativním oddělení v Babicích nad Svitavou, na oddělení pro pacienty s nevyléčitelnými plicními nemocemi. Právě tam jsem naplno pochopila, že paliativní péči je potřeba dělat týmově. Když jsem vedla těžký rozhovor s pacientem a jeho rodinou, věděla jsem, že večer, až budu pryč, tam bude sestra, která pacienta vyslechne a podrží. To vědomí bylo nesmírně důležité.
Co konkrétně pomáhá lidem v paliativní péči dlouhodobě vydržet?
Týmová práce je podle mě jeden ze zásadních důvodů. I když nemůžeme zastavit nemoc, můžeme být u toho a nedat pacientovi pocit, že na to zůstal sám. Psycholog nebo duchovní v týmu navíc nejsou oporou jen pro pacienty a rodiny, ale i pro nás. Někdy se nás příběh pacienta dotkne osobně – třeba proto, že je stejně starý jako my nebo má děti ve věku našich dětí. To se nedá úplně oddělit. A ani by nemělo. Důležité je, že o tom umíme na pracovištích mluvit.
|
Mzdy otevřeně: rozdíly a jak si říct o více peněz, radí HR odborník
Existují principy duševní hygieny, které by měli lidé v paliativní péči dodržovat?
V paliativní péči často zdůrazňujeme, že duchovní potřeby má každý člověk – nejen věřící. Platí to pro pacienty, jejich rodiny i pro nás. Základem je umět se zastavit a vnímat, jak mi je. Dovolit si pauzu. Přiznat si, když se mě něco dotklo. A mít někoho, za kým mohu přijít – kolegu, nadřízeného nebo supervizora. Myslím, že v tomhle se od paliativní medicíny mohou učit i jiné obory: aby bylo normální říct „potřebuji si o tom promluvit“ a aby nadřízený měl čas a zájem.
Mají pracovníci v paliativní péči prostor k dalšímu vzdělávání?
Ano, a většina to vnímá jako samozřejmost. Každý rok se koná řada konferencí a ta celostátní už kapacitně nestačí. Přibývá odborná literatura v češtině a čerpáme i ze zahraničí. Financování vzdělávání a mentoringu ale není jednoduché, O to víc si vážíme podpory dárců a nadací – například Nadačního fondu pro rozvoj paliativní péče, NF Kladné nuly, NF Abakus nebo podpůrného programu Stavební spořitelny České spořitelny pro mobilní hospice.
Co je pro zdravotníky nebo pracovníky v sociálních službách často nejtěžší přijmout?
Často je to potřeba mít všechno „správně vyřešené“. V paliativní péči ale mnohdy jedno správné řešení neexistuje. Je to spíš o hledání, sdílení a ochotě spolupracovat a komunikovat s pacientem i jeho blízkými. A přijmout, že být u toho je také péče. V ČR se nám stále nedaří efektivně propojit zdravotní a sociální služby, což v praxi přináší problémy. Právě paliativní péče ale klade důraz na spolupráci a vytváření sítě služeb, které na sebe navazují.
Co vás samotnou mentoring naučil?
Hlavně naslouchat a nespěchat s odpovědí. Někdy je nejcennější prostě být přítomný a nechat druhého dojít k odpovědi samotného. Myslím, že tohle mohou ocenit manažeři v jakémkoli oboru. Lidé nepotřebují vždy hotové řešení. Někdy potřebují prostor, aby si mohli své myšlenky uspořádat nahlas, inspirovat se, nahlédnout na své téma z jiného úhlu pohledu nebo získat odvahu stát si za svými rozhodnutími, Mentoring nabízí učení právě v bezpečném vztahu, kde může jít o odborný, ale i osobní růst.
|
Daň za šikovnost: Proč dnes vyhoří i ti, kteří práci zvládají s úsměvem
Je těžké najít lidi pro paliativní péči?
Je, a hlavně jich potřebujeme víc. Obecnou paliativní péči poskytují praktičtí lékaři, domácí péče i nemocniční lékaři různých oborů. Existuje ale skupina pacientů, kteří mají největší prospěch ze specializované paliativní péče – a té je stále nedostatek. Patří sem domácí a lůžkové hospice, konziliární týmy v nemocnicích a ambulance paliativní medicíny.
Jaké profese se v paliativní péči uplatňují?
Základ tvoří multidisciplinární tým – lékař paliatr, zdravotní sestry, sociální pracovník, psycholog nebo psychoterapeut a duchovní, tedy kaplan. Spolupracují s námi ale i klinický farmaceut, nutriční specialista, fyzioterapeut nebo pracovníci v sociálních službách či poradce pro pozůstalé. Každý přináší kus mozaiky, která dohromady tvoří skutečnou péči o člověka.
Co musí člověk, který chce v tomto oboru pracovat, splňovat?
Odborné standardy existují – vedoucí lékař musí mít specializaci v paliativní medicíně, pro sestry je zatím k dispozici odborný kurz. Setkávám se i s mediky, kteří po předmětu paliativní medicíny na fakultě chtějí jít rovnou do tohoto oboru. Myslím, že je dobře, když si nejdřív vyberou základní obor a získají v něm zkušenosti.
Kdo jsou nejčastěji uchazeči o práci v paliativní péči?
Přicházejí do ní lidé z různých oborů, často i z akutní medicíny. Jsou to kolegové, kteří chtějí pomáhat i tam, kde onemocnění neumíme vyléčit. Můžeme ale pacientovi pomoct žít co nejlépe tam, kde chce být, a dožít v prostředí, kde se cítí bezpečně.
Kolik nováčků v oboru zůstává? Jak velká je fluktuace?
Nižší, než by se mohlo zdát. Uvědomujeme si náročnost oboru. Supervize, týmová kultura a sdílení pomáhají, aby lidé zůstávali.
Co by měl vědět člověk, který o práci v paliativní péči uvažuje?
Že bude pracovat s bezva lidmi a že se budou týmově doplňovat. Že pravděpodobně nebude mít nejvyšší plat, zvlášť v domácích hospicech. Ale také že paliativní péče je odborná práce, která dává smysl.