Založila hospic, chtěla zkusit, zda to zvládne. Fungují už čtyři roky

Váš životopis je pestrý i dobrodružný, jak jste došla k paliativě?

Po návratu z jedné mise jsem hledala práci. Měla jsem zdravotní problémy a nevěděla, jestli budu moci na misi ještě vyjet. V Cestě domů právě hledali dětskou sestru. Já vůbec netušila, co hospic je, co je paliativa… Časem se to nabalovalo, začala jsem pracovat v odborných paliativních společnostech jak u nás, tak na evropské úrovni, lektorovat komunikaci pro zdravotníky i paliativní péči pro děti... A pak jsme se potkaly s kolegyní a založily hospic.

Potřebujete na takovou práci zvláštní schopnost empatie?

Jsou prý tři roviny empatie. Kognitivní a emoční mám celkem vyvinutou a natrénovanou, poslední – takové to soucítění – je na tom hůře. To mě možná chrání a dovoluje mi to dělat věci, které jsou těžké.