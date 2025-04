Otcovská dovolená, coby dávka nemocenského pojištění, která by novopečeným tatínkům umožnila strávit alespoň pár dní se svým novorozeným potomkem a proniknout do tajů péče o něj, byla poprvé „na stole“ už v roce 2008. Tehdy ale kvůli škrtům ve výdajích neprošla. Podařilo se to až o deset let později a jen na sedm dní. Až od ledna 2022 byla prodloužená na současných maximálně 14 dní.

Nástup na otcovskou dovolenou je možný nejpozději do šesti týdnů od porodu. „Pokud dojde v průběhu těchto šesti týdnů k hospitalizaci matky nebo dítěte, prodlužuje se období, ve kterém může otec nastoupit na otcovskou dovolenou, o dobu hospitalizace. Tuto skutečnost je však nutné doložit lékařským potvrzením,“ upřesňuje Jana Jáčová z UOL Účetnictví. Doplňuje, že otcovská dovolená nemůže být čerpána po jednotlivých dnech a nelze ji přerušit – musí být vyčerpána vcelku. Nárok na tuto dávku vzniká pouze jednou, a to i v případě, že se narodí dvojčata nebo vícerčata.

Na otcovskou nedosáhne každý

Nárok na otcovskou dovolenou ovšem není automatický. Musí být splněny podmínky dané legislativou. Tatínek musí být účastníkem nemocenského pojištění a zároveň být zapsán v rodném listě dítěte. Sezdaní ale rodiče být nemusí.

A jsou zde ještě další omezení. „Nárok na otcovskou nevzniká, pokud k nástupu dojde až po zániku nemocenského pojištění, protože u otcovské dovolené neplatí ochranná lhůta. Tuto dávku nemohou čerpat studenti, osoby evidované na úřadu práce ani zaměstnanci na dohodu o provedení práce (DPP) s měsíčním příjmem do 11 499 korun. Dále platí, že pokud je dítě umístěno do zařízení poskytujícího nepřetržitou péči z jiných než zdravotních důvodů, nárok na dávku zaniká ke dni umístění dítěte do tohoto zařízení,“ vyjmenovává Jana Jáčová.

Zaměstnanci i OSVČ

Pozitivní ale je, že otcovskou dovolenou mohou čerpat jak zaměstnanci, tak osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Zaměstnanci to mají snazší. Žádost o dávku otcovské poporodní péče podávají prostřednictvím svého zaměstnavatele, který ji následně předá Okresní správě sociálního zabezpečení.

U OSVČ je to trochu složitější. Nárok na otcovskou tatínkové sice mají, ale pouze v případě, že si alespoň tři měsíce před jejím nástupem dobrovolně hradili nemocenské pojištění. Nástup si určují sami v období do šesti týdnů po narození dítěte, přičemž čerpání trvá maximálně 14 dní a nelze jej rozdělit.

Po dobu pobírání dávky nesmí OSVČ osobně vykonávat svou samostatnou výdělečnou činnost. „To znamená, že pokud OSVČ pracuje například jako řemeslník, konzultant nebo provozuje vlastní e-shop, po dobu otcovské dovolené nesmí vykonávat svou činnost a musí ji buď dočasně přerušit, nebo zajistit jiný způsob provozu svého podnikání.

I přesto se pro mnoho OSVČ vyplatí o dávku požádat, protože poskytuje finanční podporu v klíčovém období, kdy se otec věnuje péči o dítě,“ upřesňuje Jáčová. Tatínek, který pracuje jako OSVČ, si musí o tuto dávku požádat sám u příslušné OSSZ, a to až po skončení 14denní péče. Žádost musí být na předepsaném tiskopise.

Kolik peněz tatínek dostane

Výše otcovské činí 70 procent redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku. Dodejme, že průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic. Jak uvádí ČSSZ na svých webových stránkách, orientační výši otcovské lze zjistit pomocí kalkulačky MPSV ( kalkulačka MPSV ).

O otcovskou dovolenou je zájem

Plná mzda to sice není, přesto je možnost zůstat 14 dní doma s novorozeným potomkem zaměstnanci hojně využívaná. „Možnost zapojit se do péče o miminko a podpořit svou partnerku v prvních dnech po porodu je u mužů v naší společnosti hojně využívaná. Někteří tatínkové si ji ještě nakombinují s běžnou dovolenou,“ potvrzuje Renata Čapková, tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny (ČPP).

A pochvalují si ji i samotní tatínci, kteří v ČPP pracují. „Otcovskou bych zavedl povinně, aby si každý tatínek vyzkoušel, jako to je být s miminkem v prvních chvílích a po celý den. Od té chvíle nezpochybňuji náročnost péče o dítě. Hodinka hlídání je teď pro mě mnohem větší sranda a pouto, které si s mrňouskem tvořím, je nepopsatelné,“ popisuje vlastní zkušenost Quido z ČPP. S otcovskou má skvělé zkušenosti i jeho osmatřicetiletý kolega Tomáš: „Využil jsem ji při narození obou dcer. Díky tomu jsem měl více prostoru pomáhat doma manželce. Navíc mi v práci vyšli vstříc i následně s možností využívat více home office.“

Otcovskou v kombinaci s běžnou dovolenou využívají rovněž čerství tatínci ze společnosti Kärcher, DECOLED nebo poskytovatele benefitů Pluxee. „Následně jim pak nabízíme flexibilní pracovní podmínky, které jim pomáhají skloubit rodičovství s prací. Mohou využívat home office a flexibilní pracovní dobu,“ říká Martina Machová, HR ředitelka Pluxee ČR. Dodává, že kolegové, kteří mají starší děti, zase mohou bez problémů pracovat z domova třeba v době, kdy jsou potomci nemocní a potřebují na ně dohlédnout.

Stejně na to jdou rovněž ve firmě DECOLED, i tady umožňují zaměstnancům v souvislosti s narozením miminka přizpůsobit si pracovní dobu tak, aby bylo možné sladit práci s rodinným životem. Mohou využívat home office, ale také si požádat o dočasné zkrácení úvazku. „Všichni čerství rodiče pak dostávají dárek v podobě oblečení a hraček pro miminko, případně drobných věcí denní spotřeby,“ doplňuje Petra Smetanová, HR manažerka DECOLED s tím, že podpora rodin zaměstnanců je pro ně velmi důležitá. V ČPP zase dostanou například pozornost v podobě „bodíčka“ s logem firmy.

Zaměstnavatelé dávají i volno navíc

„U nás vedle zákonného nároku na otcovskou dovolenou nabízíme zaměstnancům navíc tři dny placeného otcovského volna nad rámec zákona,“ uvedla Zuzana Dragounová, HR manažerka ve společnosti Provident Financial. Pokud si ji tatínek nakombinuje ještě s „běžnou“ dovolenou, může zůstat doma i několik týdnů.

Benefit v podobě tří dnů otcovského volna navíc poskytují tatínkům rovněž v Generali České pojišťovně. Je o to oblíbenější, že je stoprocentně hrazené. I tady si k otcovské přidávají často ještě běžnou dovolenou.

„Našimi interními aktivitami tento přístup podporujeme. Je tak již zcela běžné, že naši manažeři s tímto počítají a řeší kapacity v týmu. Takže potomka kolegy tak trochu očekává celý tým,“ říká Eva Březíková z HR oddělení Generali České pojišťovny. „V minulosti se také ve firmách nepočítalo s tím, že muži chtějí nebo dokonce potřebují změnit pracovní podmínky s příchodem dítěte. Tato doba se naštěstí mění a my podporujeme, aby muži doplňovali své partnerky a tvořili si s dětmi vztah od začátku jejich života.“

Rodičům také umožňují dočasně posílit práci na dálku nebo změnit rozsah úvazku. Nechtějí, aby tatínkové (nebo maminky) museli řešit dilema, jestli „zvolit“ kariéru nebo rodinu. „Pracují u nás i takoví muži, kteří si s partnerkou po čase vymění rodičovskou dovolenou a jsou doma s dítětem oni,“ říká Březíková.

Jedním z nich je Vladislav Forch, který zůstal na rodičovské dovolené se synem. „Zaměstnavatel mi ale i v té době umožnil podle mých časových možností pracovat na dohodu, a nevypadnout tak z pracovního tempa a kolektivu,“ pochvaluje si Vladislav. Říká, že „full-time“ starost o ročního syna ho obohatila i z pracovního hlediska. „Myslím, že jsem se naučil efektivněji využívat čas a být trpělivější. Z rodinného pohledu si díky této zkušenosti daleko víc vážím partnerky i jako matky. Pokud to jen trochu jde, tak by si pár měsíců rodičovské dovolené měl vyzkoušet každý muž,“ myslí si Vladislav.

Dnes, když je syn o trošičku starší, mu hodně pomáhá flexibilní pracovní doba a home office. Když pak nevyjde občas něco přesně podle plánu, a například musí syna vyzvednout z dětské skupiny dřív, může práci dodělat klidně až večer.

Pro rodiče předškolních dětí a školáků pak od loňského roku nabízí Generali Česká pojišťovna ještě jeden benefit. „Mohou čerpat až 20 dní neplaceného volna na rodičovskou péči, například o letních prázdninách. Další benefit cílíme na rodiče samoživitele, kteří velmi vítají den volna navíc každé čtvrtletí. A nově nabízíme také pět dní placeného volna na adopci či pěstounskou péči,“ dodává Březíková.

Kromě toho pojišťovna pořádá webináře na otcovská a rodičovská témata s Dobrým tátou a dalšími odborníky, čímž se snaží rozvíjet rodiče v jejich nové roli nebo je ujistit, že ji zvládají skvěle. A propojují je také přes rodičovskou komunitu na Facebooku, kde naleznou třeba tipy na výlety s dětmi, soutěže, bazárek, informace z firmy či volné pozice na zkrácený úvazek.