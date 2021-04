Stále více živnostníků i firem má problémy splácet úvěry

Společnosti a podnikatelé v České republice mají stále větší problémy se splácením svých úvěrů. Od konce loňského října, kdy skončilo moratorium na splátky úvěrů, do konce letošního ledna se objem nesplácených úvěrů živnostníků zvýšil o 813 milionů korun. To je nárůst o 38 procent. Nárůst nesplacených úvěrů ohlásily i firmy. V jejich případě stoupl objem nesplacených úvěrů o osm miliard, to je o 17 procent.

Firmy na konci ledna nesplácely úvěry v hodnotě 47 miliard korun, což je 4,2 procenta jejich celkového dluhu. Živnostníci řádně nespláceli úvěry v hodnotě tří miliard korun. To je 6,6 procenta jejich celkového dluhu.



„Živnostníci patří mezi nejpostiženější skupinu obyvatel co do výpadku svých příjmů. Mnoho z nich je už rok více či méně odkázaná na státní kompenzace, které však nemůžou pokrýt všechny jejich výdaje,“ říká analytička společnosti CRIF Věra Kameníčková.

Podle analytiků se rostoucí objem nespláceného dluhu v budoucnu může projevit jak ve vyšším počtu ukončených živností, tak také ve větším počtu předlužených lidí, kteří budou muset požádat o oddlužení.

Co radí finanční poradce

Podle finančního poradce skupiny Partners Tomáše Lecha nelze na problémy živnostníků a firem splácet úvěry dát univerzálně platnou radu. Na místě je ale seškrtat výdaje a je-li to ještě možné konsolidovat všechny své úvěry do jednoho a ponížit si výši splátek při akceptování delšího splácení i vyšších nákladů za úvěry.

„Hlavní je začít o situaci s bankou komunikovat včas a pokusit se ji i zkusit přesvědčit o případném odkladu splátek, pokud je to možné včetně vytvoření nového splátkového kalendáře,“ říká poradce.



V případě firem i živnostníků je na místě podle jeho názoru zkusit tvořit i za nastalé situace třeba i minimální finanční rezervy. Dále je třeba urychlit koloběh peněz v podnikání, což zjednodušeně řečeno znamená rychleji točit peníze a neváhat s fakturací. Nutné je také omezit výdaje. Například investice, i když ty by se měly omezovat vždy jako poslední.

„Samozřejmostí je zaktualizovat si vědomosti o různých podpůrných programech ze strany státu, které se v čase mění a není snadné se v nich orientovat. Nicméně i ty mohou nabídnou pomocnou ruku tam, kde je živnostníci a podnikatelé doposud nevyužili,“ dodává Tomáš Lerch.

Zároveň upozorňuje na problematiku dalšího zadlužování. Zejména v sektorem postižených krizí covid nelze příliš počítat s výhodnými podmínkami při získání nového úvěru. Naopak je možné, že banka žadatele o úvěr odmítne.

Živnostníci i firmy žijí z rezerv

Statistiky společnosti CRIF vedle nárůstu nesplácených úvěrů ukázaly ale i nárůst vkladů OSVČ, firem i domácností u bank. Ty vzrostly od ledna 2020 do ledna letošního roku o 21 miliard korun, tedy o 14 procent, na celkových 166 miliard.

„Živnostníci se v uplynulém roce chovali podobně jako domácnosti a podnikatelské subjekty v České republice. Omezili své výdaje, výrazně zredukovali investice a ti, kteří mohli, se v nejisté situaci snažili vytvořit co největší finanční rezervy,“ tvrdí analytička Kameníčková.

Zároveň upozorňuje, že od listopadu do konce ledna se objem vkladů u OSVČ u bank ale již nezvyšoval. Důvod může být právě neochota bank za současné situace dál financovat některé ze živnostníků.

Mírně roste i počet domácností v problémech

Podle Kameníčkové splácejí hůře své úvěry v posledních měsících také domácnosti. Ty si ale jako jediné loni půjčovaly více než před rokem. Hlavním důvodem byl nákup nemovitostí na hypotéku. Ke konci ledna měly domácnosti u bank půjčeno téměř 1,8 bilionu korun, v meziročním srovnání o 6,8 procenta více.

Objem nesplácených úvěrů domácností se ale zvýšil během posledních dvanácti měsíců o tři miliardy korun. Celkově domácnosti na konci ledna nesplácely 1,7 procenta svých dluhů u bank, což je pouze o desetinu procentního bodu více než v lednu 2020.