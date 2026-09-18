K práci v neziskovém sektoru a k organizaci HEWER jste se dostal poměrně neobvyklou cestou přes audiovizuální projekty. Jak k tomu došlo?
Před více než 25 lety jsme se s kolegou věnovali audiovizuálním vzdělávacím projektům pro školy a firmy. Činnost spolku HEWER se nám líbila, a tak jsme ji zpočátku podporovali alespoň drobně – hradili jsme část nájmů, telefonů či internetu. Obdivovali jsme, jak pomáhá seniorům i lidem se zdravotním handicapem zůstávat doma, zároveň jsme ale viděli, že hospodaření často končí v červených číslech. Organizace tehdy spoléhala jen na platby od klientů a sponzorské dary, což bylo dlouhodobě velmi obtížně udržitelné.
Co rozhodlo o tom, že jste se do fungování HEWERu zapojili naplno?
O dalším osudu nakonec rozhodla šťastná náhoda: kolega se zamiloval do spoluzakladatelky HEWERu a s plánováním svatby se začaly plánovat i změny ve fungování organizace. Nejprve jsme realizovali evropské projekty zaměřené na vzdělávání a rekvalifikace. Pak jsme se pustili do zjišťování, jak získat granty a dotace, abychom mohli pracovníkům hradit důstojnější mzdy a zaplatit provozní náklady. Postupně jsme vyjednali rozšíření našich terénních služeb z Prahy a Brna do Plzně, Pardubic, Hradce Králové, Ústí nad Labem a mnoha dalších měst.
Příští rok oslavíte 30 let fungování. Kam se HEWER za tu dobu posunul?
Začátky byly těžké. Narážel jsem na vstřícné úředníky, kteří měli snahu nám pomoc, ale také na takové úředníky, kteří nechtěli nic měnit, a to i přesto, že v jejich městech terénní péče o víkendech či v noci prakticky fungovala jenom sporadicky, nebo vůbec. Dnes patříme mezi největší poskytovatele osobní asistence v České republice, s kapacitou kolem 500 tisíc hodin přímé péče klientům ročně. Působíme ve stovkách měst a obcí a zaměstnáváme téměř 500 lidí. Není to chlouba, ale obrovská vděčnost vůči našim asistentům a asistentkám, kteří za klienty vyrážejí ve dne i v noci, v zimě i v létě, aby mohli důstojně žít doma a nemuseli předčasně odcházet do pobytových zařízení. Příští rok jim chceme k 30. výročí založení HEWERu vzdát hold a oslavy věnovat právě jako poděkování za jejich obětavou práci.
Jak byste práci osobního asistenta popsal někomu, kdo ji nezná? A čím se liší od pečovatelské služby?
Našimi klienty jsou děti i dospělí s postižením, lidé po vážných úrazech i senioři, kteří se bez pomoci druhé osoby v běžném životě neobejdou. Asistenti docházejí přímo do domácností a pomáhají s hygienou, oblékáním, přípravou jídla, doprovody a podobně.
Zásadní rozdíl proti pečovatelské službě je v míře samostatnosti klienta a v přístupu. U osobní asistence si klient především sám určuje, co přesně a kdy potřebuje.
Znamená to tedy, že osobní asistent může s klientem trávit podstatně delší dobu než pracovník pečovatelské služby?
Ano, zpravidla to tak je. Pečovatelská služba většinou funguje v kratších časových úsecích na konkrétní úkony, třeba přinesení oběda nebo pomoc s hygienou. Osobní asistence se často poskytuje i v delších blocích, což umožňuje věnovat se aktivizačním činnostem, do kterých se klient přímo zapojuje. I proto ji vedle seniorů hojně využívají děti a dospělí s postižením. Navíc ji dokážeme zajistit v režimu 24/7, tedy 24 hodin denně, 365 dní v roce.
Ve společnosti stále přetrvává představa, že péče o handicapované či seniory patří hlavně do ústavů a domovů. Mění se tento pohled?
Určitě. Čím více lidé zjišťují, že díky osobní asistenci nebo pečovatelské službě nemusejí opouštět svůj domov, tím větší je zájem o terénní péči. Domácí prostředí má zásadní vliv na pocit bezpečí a psychickou pohodu. Tím nechci říct, že pobytové služby nemají smysl – mají, a velký. Cílem by ale mělo být, aby měl každý člověk svobodnou volbu. Pokud si přeje žít a dožít doma, stát by mu to měl umožnit.
|
Když mozek funguje jinak: Proč firmy přehlížejí mimořádné talenty
Kdo jsou vaši typičtí klienti?
Jsou to převážně lidé s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby, často se třetím a čtvrtým stupněm příspěvku na péči. Jde například o seniory s Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou, roztroušenou sklerózou nebo ALS, také lidi s těžkým tělesným postižením nebo děti s poruchami autistického spektra, případně epilepsií. Zejména v některých krajích nám narůstá počet dětských klientů, což je po lidské stránce vždy nejnáročnější.
Kde leží hranice osobní asistence? Co už vaši pracovníci dělat nemohou?
Naše služba pokrývá širokou škálu úkonů běžného života, ale nejsme zdravotníci. Nesmíme podávat léky, píchat injekce nebo ošetřovat proleženiny. V těchto případech úzce spolupracujeme s domácí zdravotní péčí, například terénními sestrami či domácím hospicem, abychom pro klienta vytvořili komplexní síť podpory.
Daří se vám vyhovět všem zájemcům o službu?
Bohužel zdaleka ne. Rozsah péče stanovuje sociální pracovník při vstupním sociálním šetření a během služby se podle potřeb klienta upravuje. Z kapacitních důvodů ale musíme řadu zájemců odmítat. Klienti hradí jen část nákladů, zbytek vykrýváme z dotací ze státního, krajských a městských rozpočtů. Čím dál častěji se přitom potýkáme s jejich krácením, v některých krajích dokonce až o 50 procent. Když nemáme dost peněz na mzdy, musíme snižovat stav pracovníků. To vede k omezování hodin péče u stávajících klientů a noví žadatelé pak čekají v pořadnících měsíce a v některých případech bohužel až roky.
Jak osobní asistence mění život celým rodinám?
Dlouhodobá péče o blízkého je fyzicky i psychicky extrémně vyčerpávající. Když se z partnera stane pečovatel nebo z dítěte celodenní pečující, vztahy trpí a hrozí vyhoření. Máme například maminku, která se sama stará o dvě děti s autismem. Díky osobní asistenci si může jít v klidu nakoupit, nebo dokonce chodit na částečný úvazek do práce. Nedávno mi volala paní z Ústí nad Labem a se slzami v hlase děkovala, že díky našim asistentkám mohla po letech vyrazit s manželem a dětmi na víkend do přírody, aniž by měla výčitky, že její nemocná maminka zůstala doma bez pomoci. Říkala mi, že jí osobní asistence vrátila zpět rodinu.
Hraje v domácí péči velkou roli i psychika a aktivizace klienta?
Obrovskou. Lidé ve známém prostředí psychicky i fyzicky pookřejí. Zároveň se snažíme o aktivizaci – nechceme klientům všechno dělat „pod nos“, ale zapojujeme je do toho, co ještě zvládnou. I když klient dokáže umýt jen jeden hrneček nebo zavázat jednu tkaničku, má to pro něj velký význam. Dává mu to pocit, že nepatří do starého železa, a vrací mu to sebeúctu.
|
Více dnů volna, stejný stres. Dovolená sama přetížení nevyřeší
Jak obtížné je dnes osobní asistenty sehnat? Liší se situace mezi Prahou, velkými městy a menšími regiony?
Sehnat kvalitní osobní asistenty je čím dál složitější a čelí tomu téměř všechny sociální služby. Práce v terénu má svá specifika – není to kancelář od osmi do půl páté. Nedá se jednoduše říct, že by některý typ regionu byl vždy horší. Záleží na konkrétní situaci i na tom, zda hledáme asistenta na dopolední, odpolední, noční nebo víkendovou péči. Například v Ústeckém kraji se nám ale noví pracovníci shánějí lépe než v Praze nebo Brně.
Co je pro dobrého osobního asistenta důležitější než vzdělání nebo předchozí praxe?
Především respekt a úcta k druhému. V terénní službě vstupujeme lidem do jejich domovů – jsme tam na návštěvě a nemůžeme se chovat, jako by nám to tam patřilo. Dobrý asistent musí být spolehlivý, zodpovědný, komunikativní a mít odpovídající psychickou i fyzickou kondici. Předchozí praxe není až tak zásadní. Někdy se setkáme s lidmi s dlouhou praxí v přímé péči, kteří ale nemají zažité postupy, jež považujeme za správné. Proto věnujeme velkou pozornost jejich zaučování. A pokud někdo přichází s představou, že si bude se seniory nebo lidmi s handicapem jen povídat u kávy, s takovou představou u nás nepochodí.
Důležitá je také velmi dobrá znalost češtiny. Asistent pracuje u klienta samostatně a musí si s ním do detailu rozumět, což může být u některých zahraničních pracovníků problém.
Sociální služby bývají spojovány s nízkými mzdami. Dokážete odměňováním konkurovat například obchodu nebo logistice?
Snažíme se o to. Podle výše přidělených dotací se nám to někde daří lépe a někde hůře, zásadní roli hraje ochota zejména krajských úřadů uvolnit finance na důstojné ohodnocení pracovníků. Dá se ale říct, že výdělky našich asistentů jsou dnes srovnatelné s obory, které nevyžadují vysokou formální kvalifikaci. Konkrétní částky se napříč regiony značně liší.
Velmi si vážíme lidí, kteří ochotně zastupují nemocné kolegy nebo jsou ochotní sloužit mimo běžnou pracovní dobu, a ti jsou proto výrazně finančně zvýhodněni. Poskytujeme také vzdělávací kurzy, pravidelné supervize proti vyhoření, parkovací karty pro usnadnění výkonu služby, slevy v lékárnách a nově i zvýhodněné MultiSport karty.
Jak je osobní asistence v Česku financována a proč systém považujete za neudržitelný?
Klient hradí částku podle úhradové vyhlášky, aktuálně do 165 korun za hodinu, u vyššího objemu hodin s možností slevy. Čerpá ji z příspěvku na péči a vlastních zdrojů. Zbytek nákladů musíme pokrýt z veřejných dotací MPSV, krajů a obcí. A v tom je největší kámen úrazu: dotace se stále přidělují jen na jeden rok a jsou nenárokové. Každý rok začínáme na nule a do poslední chvíle nevíme, kolik peněz na daný rok dostaneme ani kdy dorazí na účet. V takovém prostředí se velmi těžko plánuje a vytváří to obrovskou nejistotu.
|
Věk, kila, cigarety. Co všechno určuje cenu rizikového životního pojištění
Jak tedy v praxi zvládáte začátek roku, než dotační peníze reálně dorazí?
Tomuto období u nás říkáme „suchá dáseň“. Peníze z dotací chodí s několikaměsíčním zpožděním. V té době si nemůžeme koupit ani propisku, nevyplácíme odměny a drasticky šetříme. Jednáme se sponzory, ale ti často namítají, že platí daně a péče o potřebné má být rolí státu. Situaci tak musíme překlenovat bezúročnými půjčkami. Například letos se nám díky pomoci Magistrátu hlavního města Prahy, PPF banky a Nadace PPF podařilo překonat velmi náročné období čekání na vyplacení dotací. Bezúročná půjčka nám pomohla situaci zvládnout.
(Pozn. red.: Do pilotního kola programu se zapojilo 26 organizací a mezi neziskový sektor zamířilo více než 150 milionů korun. Podle zapojených organizací přinesl program větší finanční stabilitu i jistotu, že se pracovníci mohou soustředit především na péči o klienty místo řešení provozních výpadků.)
Jsou takové překlenovací půjčky cestou ven, nebo spíš náplastí na nefunkční systém?
Bezúročné překlenovací půjčky jsou fantastický nástroj, který nám v nejhorším pomáhá přežít, ale je to jen dočasná náplast. Navíc nefunguje ve všech krajích stejně. Společnost stárne a potřeba terénních služeb raketově roste, proto systém financování sociálních služeb potřebuje zásadní reformu. Potřebujeme víceleté a nárokové financování, které zajistí stabilitu poskytovatelům, důstojné podmínky pracovníkům a především jistotu klientům, že nezůstanou bez pomoci, kterou potřebují.
Sociální služby budou kvůli stárnutí populace potřebovat stále více lidí. Nehrozí, že nedostatek pracovníků postupně nahradí technologie a péče ztratí lidský rozměr?
Moc bych si přál, aby naprostá většina lidí, kteří chtějí zůstat doma, tuto možnost skutečně měla. Pobytové služby jsou nezbytnou součástí systému, neměly by ale být automaticky první volbou.
Nerad bych se dožil situace, kdy drtivá většina seniorů a lidí s handicapem skončí v pobytových zařízeních, kde o ně kvůli nedostatku lidí budou pečovat především zahraniční pracovníci se špatnou češtinou, nebo dokonce humanoidní roboti, a oni si budou povídat hlavně s umělou inteligencí. Možná to dnes zní jako sci-fi, ale pokud člověk zůstává doma, udržuje s rodinou i okolím přirozeně mnohem užší kontakt. Právě mezigenerační setkávání, sdílení zkušeností a lidský dotek mají nevyčíslitelnou hodnotu. Pobytová i terénní péče proto musí jít ruku v ruce tak, aby lidé měli reálnou a svobodnou volbu, kde budou žít.