Odborníci vyvracejí mýtus: Skutečná medicína se nedělá jen ve státním sektoru

Ve spolupráci   9:41
Ve společnosti i v řadách lékařů stále panuje představa, že reálnou práci lékaře je možné dělat jenom na špičkových pracovištích fakultních nemocnic. Odborníci na zaměstnání ve zdravotnictví však tento obraz odmítají. Soukromé nemocnice mnohdy nabízejí kvalitní nemocniční péči i flexibilní pracovní podmínky pro lékaře, včetně vyšší mzdy a možnosti zkráceného úvazku.
foto: Shutterstock

Práce lékařů je finančně doceněná, ale není to zadarmo

Zdravotnické profese přesahují hranice běžného zaměstnání v mnoha ohledech. Jedním z nich je i čas, který svému poslání obětují. Zejména lékaři musí investovat řadu let do studia a praxe před získáním atestace. Povolání lékaře navíc není ohraničené pevnou pracovní dobou a práce v nemocnici vyžaduje hodně přesčasů. Zatímco běžná pracovní doba je zhruba 160 hodin měsíčně, u lékařů v nemocnicích může toto číslo kvůli přesčasům vystoupat až na 240 hodin měsíčně.

Mzdové podmínky se oproti minulosti výrazně zlepšily, například v roce 2024 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda lékařů v lůžkových zdravotnických zařízeních včetně odměn a příplatků na 124 775 korun, většinou však za cenu desítek hodin přesčasů. U lékařů v nemocnicích je totiž finanční odměna podmíněna právě dlouhou pracovní dobou a obětování osobního volna a soukromého života. Nemluvě o vysoké odpovědnosti, náročnosti práce například na urgentních příjmech a mnohdy celkově nepříznivé atmosféře na pracovišti.

Petr Staškevič

„Ze zkušenosti víme, že většina lékařů nejde na medicínu kvůli kariéře. Jsou to altruisté, kteří chtějí dát něco společnosti. Chtějí hlavně léčit, a ne bojovat za pracovní podmínky a ty je pak často dokážou úplně semlít,“ vysvětluje Petr Staškevič z personální agentury CS Medical, která pomáhá lékařům najít práci na míru aktuálním potřebám.

V hraničních situacích pak dochází k protestním kampaním proti přesčasům nebo hromadným odchodům lékařů kvůli toxickým podmínkám v určitých nemocnicích.

Atestace a mateřství: téma pro řadu lékařek

Skloubit náročnou práci a soukromý život je v mnoha ohledech těžké zejména pro ženy, které se často ocitají před nelehkým rozhodnutím, zda odkládat mateřství nebo raději atestaci, která může trvat i několik let. Na lékařky pak vzniká další tlak, zda po atestaci stihnou založit rodinu, protože dlouhé služby často minimalizují možnost navázat vztah.

Pro koho je vhodná práce v nemocnici?

  • Mladí lékaři
  • Plné úvazky
  • Kariérní lékaři
  • Úzce specializovaní lékaři
  • Milovníci adrenalinu
  • Vědci a výzkumníci

Na druhé straně také nechtějí během mateřské dovolené vypadnout z oboru nebo se bojí, že jim po návratu nebude umožněna práce na částečný úvazek, který je pro mnohé maminky téměř nezbytný, ale pro fakultní nemocnice systémově složitý.

Pro řadu žen po mateřské může být řešením práce v soukromém sektoru, který nabízí flexibilnější úvazky. Situace se také postupně mění a vzhledem k rapidní feminizaci celého lékařského oboru (aktuální počet absolventek lékařských fakult je zhruba 65 procent) budou muset všechna zdravotnická zařízení do budoucna přizpůsobit své fungování většímu počtu lékařek.

Nemocnice vs. soukromé ambulance

Fakultní nemocnice jsou vědecká pracoviště a současně nejlepší a špičkově vybavená diagnostická zařízení, což může posilovat dojem, že reálná medicína se dělá jenom ve velkých státních zařízeních. Odborníci na personální otázky ve zdravotnictví však upozorňují, že v českém zdravotnickém systému se dělá kvalitní medicína v obou segmentech a soukromé nemocnice mají rovněž dobré přístrojové vybavení, jsou zrekonstruované a na první pohled reprezentativnější než mnohé fakultní nemocnice.

Hlavní rozdíl pro lékaře a personál spočívá v tom, že soukromé nemocnice nabízejí především odlišný pracovní model, který se odráží v organizaci práce, odměňování a míře flexibility.

Petr Hradecký

Petr Hradecký z CS Medical vysvětluje, že „tabulkové platy ve státních nemocnicích absolutně neodrážejí realitu trhu. Zatímco v nemocnici se atestovaný lékař v základu horko těžko dostane na 500 korun za hodinu, v soukromých ambulancích začínáme vyjednávat na dvojnásobku. Naším cílem je narovnat tohle prostředí a zajistit, aby lékaři konečně dostávali zaplaceno za svou odbornost, a ne za počet probdělých nocí na službě.“

Porovnání nemocnice vs. ambulance (zdroj: CS Medical)
OblastNemocniceSoukromá ambulance (zaměstnanec)
Pracovní dobaSměny, služby, víkendyVětšinou Po – Pá, bez služeb
Přesčasy/službyČastéŽádné nebo minimální
AdministrativaHodněMéně, záleží na konkrétní ambulanci
Příjem na hodinuNižšíVyšší
Příjem celkemPodobný (ale za výrazně více hodin)Podobný (ale za výrazně méně hodin)
AkreditaceVětšinou anoVětšinou ne
Kariérní růstAnoOmezený, záleží na velikosti
Tempo práceNevyzpytatelnéStabilní
Work-life balanceHoršíLepší

Výhody práce v soukromých zařízeních

Dnes už neplatí, že jedinou „poctivou“ lékařskou dráhu představuje plný úvazek v nemocnici. Vedle něj existují i další místa, kde lze dělat kvalitní medicínu v příjemnějším prostředí, s vyšší odměnou, větším respektem a lepší rovnováhou mezi prací a osobním životem.

Soukromý sektor nabízí:

  • vyšší výdělky
  • zajímavé benefity
  • zkrácené úvazky
  • pravidelnou pracovní dobu a work-life balance
  • větší respect a spolupracující pacienty

Právě soukromá ambulantní zařízení navíc často nabízejí benefity a míru flexibility, kterou nemocniční provoz umožňuje jen obtížně, včetně možnosti domluvit se se zaměstnavatelem na podobě úvazku, rozvrhu i dalších podmínkách.

Zatímco fakultní nemocnice fungují podobně jako další státní instituce podle tabulek s platovými třídami, privátní zařízení už se tabulek nemusí držet tak striktně a mohou si ohodnotit lékaře, jak uznají za vhodné. Soukromá zdravotnická zařízení si lékařů váží a dokážou si spočítat, kolik peněz stojí, když dobrý lékař odejde. Nabízejí tedy pro lékaře práci na mírua snaží se jim vyjít vstříc ohledně mzdy i pracovní doby.

Nejen vyšší mzdy, ale i lepší spolupráce pacientů

Pro řadu lékařů však nejsou na práci v nemocnicích nejtěžší dlouhé směny nebo ambulance s plnými čekárnami, ale fakt, že pacienti mnohdy nespolupracují. Urgentní příjmy bývají místem, kde se zdravotníci vedle odborné práce potýkají i s frustrací části pacientů. Nezřídka však přicházejí i lidé, kteří své zdraví dlouhodobě zanedbávali, a když se jejich stav zhorší, obrací pak nespokojenost proti lékařům a personálu.

Pro lékaře je mnohem příjemnější, když přicházejí do styku s pacienty, kteří na svém zdraví pracují. V soukromém sektoru, a zejména prémiovém sektoru pro samoplátce, se pak zdravotníci setkávají s nejdisciplinovanějšími pacienty, kteří si za své zdraví připlácejí, spolupracují, chodí na prevence, a přirozeně se tak dožívají i vyššího věku. To je pak pro lékaře mnohem větší motivace, protože právě proto si své poslání vybrali.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností CS Medical.

