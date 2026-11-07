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„Aby Baťův odkaz nebyl jen vzpomínkou.“ Z učně je dnes šéfem půlmiliardové firmy

Dana Jakešová
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Robert Kunorza, šéf a spoluzakladatel společnosti BENNON | foto: BENNON

K obuvnictví se dostal náhodou. Dnes jeho boty míří do více než dvaceti zemí světa. Robert Kunorza začínal ve zlínském Svitu, vlastní značku BENNON rozjížděl uprostřed krize. Dnes má firma půlmiliardové tržby. V rozhovoru pro iDNES.cz popisuje, co stojí za jejím úspěchem. A hovoří také o budoucnosti českého obuvnictví. „Slavná baťovská minulost sama o sobě nestačí,“ upozorňuje. V čem jsme zaspali a co se musí změnit, aby nám neujel vlak?

Obuvnickému řemeslu jste se vyučil a od té doby u něj zůstal. Co vás na oboru oslovilo natolik, že jste mu zasvětil celý profesní život?
Popravdě jsem se k obuvi dostal spíš náhodou. Když jsem si vybíral střední školu, kožařská průmyslovka mi připadala jako nejsnazší volba. Zlom přišel až během praxe ve Svitu, nástupnickém podniku firmy, kterou ve Zlíně založil Tomáš Baťa. Najednou jsem viděl obrovský podnik, kde vznikaly tisíce párů bot, jezdili tam zahraniční obchodníci a výrobky se vyvážely do celého světa. To mě fascinovalo.

Kdy vás napadlo, že kolem bot postavíte vlastní firmu?
Až později. Prošel jsem výrobou, nákupem, obchodem i managementem a pracoval pod různými šéfy. Někteří byli velmi dobří, jiní méně. Začal jsem přemýšlet, že by se některé věci daly dělat jinak a lépe. Lákala mě představa vlastní firmy, kde bych mohl rozhodovat podle svého přesvědčení a soustředit se na věci, které považuji za důležité.

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